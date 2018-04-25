苏享茂亲属称翟欣欣采访句句谎言 公布二人聊天记录

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翟欣欣首次发声:苏享茂事件有人泼脏水 决定不再沉默

苏享茂律师递交起诉书：请求判令翟欣欣返还千万财产

新浪科技讯 4月25日晚间消息，坠亡程序员WePhone创始人苏享茂的哥哥苏享龙在微博中公布了苏享茂与翟欣欣微信聊天记录，并表示翟欣欣接受采访时的申明句句谎言。

日前，翟欣欣在接受中青法制网采访时表示，“说我以苏享茂偷漏税款和经营灰色产业为由，逼迫他给我1000万的离婚赔偿，这不是事实。我跟他争吵的时候，只是随口说说。苏家律师宣称苏享茂的公司经过税务局的稽查，证实从未漏税，公司仍然在正常经营。苏享茂必然清楚自己公司的事情，既然公司是合法经营的，他肯定不在乎我说的那些话，不可能为此支付赔偿，更不可能为此自杀。”

2017年9月8日，有网帖称WePhone开发者苏享茂因被前妻所逼，遭索要1000万元和房产赔偿，后自杀身亡。

9月9日，苏享茂的哥哥苏享龙在微博发表声明，表示苏享茂于9月7日凌晨四点左右在公司附近的住所处跳楼自杀，目前已经报警，希望司法能够介入。

声明中说到，在他跳下之前几个小时，陆续收到了女方许多辱骂威胁恐吓消息，相关信息截屏，会陆续发布。

声明中表示，婚姻关系存续期间，苏享茂为女方购买海南清水湾住房一栋，特斯拉电动汽车一台，汇款若干次，累计花费近1300万元。期间女方还强烈要求卖掉其位于北京市西二旗的自有住房，购买新的住房，理由是女方恐高，因故没有实际操作。

2018年4月20日，苏享茂家属到朝阳法院起诉翟欣欣，要求其返还千万财产。代理律师张起淮表示，此次递交材料中的三个案由围绕离婚后财产纠纷、赠与合同无效、返还财物展开。

24日下午， 翟欣欣发布微博称，苏享茂的家属因为悲伤，说一些不客观的、过头的话，可以理解，“有些人为了个人名利，一次次地往我身上泼脏水。”并表示，在亲友的鼓励下，决定不再沉默，说出所经历的一切。“接下来的几天，我将陆续讲述我和苏享茂的交往过程。真相交给读者去判断。”(泽宇)

以下为苏享龙公布的微信聊天截图：