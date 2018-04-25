网红站台、名模相伴、大妈登场，澳门的区块链名利场

让人不可思议的是，明明是区块链大会，火的却是一票明星，甚至“大妈”和一些竞猜游戏。

记者 | 刘景丰 编辑 | 赵力 蓝予

区块链就是一根魔法杖，前有3点钟无眠区块链社群火爆微信群，后有世界区块链大会引爆娱乐圈。

各种各样的区块链峰会已经让人有点视觉疲劳了，但这次的区块链峰会却足足引起了创投圈、娱乐圈、甚至大妈圈的围观，甚至火爆不输2个月前的3点钟无眠区块链社群。

让人不可思议的是，明明是区块链大会，火的却是一票明星，甚至“大妈”和一些竞猜游戏，比如邓紫棋唱的歌是《泡沫》还是《喜欢你》？抢眼的是嘉宾演讲还是大妈合照？

邓紫棋唱歌之谜

让这场大会广为人知的原因之一，就是其邀请演艺圈明星助阵。

就在今天，朋友圈广为流传着一个说法：邓紫棋在世界区块链大会上作为嘉宾演唱了其成名歌曲《泡沫》，被网友称为“区块链主题曲”。

“阳光下的泡沫，是彩色的。就像被骗的我，是幸福的”借着熟悉旋律，身体不自然就摇摆起来了……

传言归传言，呼声归呼声，好事的我们真的找到一名在世界区块链大会现场的观众，并询问邓紫棋是否演唱了这首歌。答案是：她没唱《泡沫》，而是唱了《喜欢你》。不知道是不是可以这样理解：《泡沫》代表了韭菜们的心声，《喜欢你》代表了割韭菜者的心声。

除了邓紫棋，还有蔡健雅、周传雄、金志文、女子十二乐坊等明星也齐聚澳门。而曾经因为一句“100块都不给我”而爆火网络的小哥哥也以超短裤+土豪金鞋的打扮现身大会，身旁还有一位白色大衣配粉红长靴的小小哥哥陪同，造型简直清奇。

他们并不是来看热闹的，因为他们手上还举着一条打着“品牌链必火”的条幅。寻找中国创客记者查询发现，品牌链为深圳微信食品股份有限公司推出，将区块链与品牌的结合。不过根据搜索，有反传销网站称该链的等级制奖励的推广模式与《禁止传销条例》有冲突，涉嫌传销。

“区块链大妈”成热搜

中国的大妈几乎成了经济的风向标了，入场黄金，说明黄金正在被热炒；入场股市，说明股市要走入熊市；如今区块链领域，大妈们也来了。

这是一张网传的世界区块链大会图片。图片中多位身着艳丽服装的大妈站在“世界区块链大会”的LOGO墙边，摆着Pose合影留念。

在这场号称万人的世界区块链峰会上，活跃的“大妈”们无疑成为最抢眼的景色。

尽管大会声称受邀参与会议的有各个国家和地区的区块链国际组织负责人、行业领军人物、名人、专家学者、技术极客、关联媒体等等，但着装艳丽的大妈明显盖过了大咖们的风头。在多个区块链社群里，“大妈”成为此次峰会讨论的焦点之一，“大妈的红丝巾，终于飘进了区块链会场”“大妈表示，火得太突然有点不适应”，甚至连币圈大妈的表情包都出现了。

甚至在微博热搜榜，“区块链大妈”成为排名41的新晋热搜。

果然，区块链的力量是无穷的，现在已经分不清是区块链捧红了大妈，还是大妈捧红了区块链。只觉得，一片片绿油油的韭菜，从大妈脚下的土地里生长出来……

为何选择在澳门？

澳门最知名的莫过于其博彩业，与欧洲摩纳哥、美国新泽西州大西洋城和内华达州拉斯维加斯并称“世界四大赌城”。

然而近几年随着各地的反腐等原因，澳门的博彩业收入不断，目前已下降近40%，不时传出产业转型等呼声。

在此之前，澳门就与区块链结上姻缘。姻缘的结起，或许就从内地对数字货币的严监管开始的。2018年1月12日至13日，Finwise Summit 纷智区块链峰会在中国澳门举办。而5个月之前，一场同样名为Finwise Summit 纷智的全球区块链峰会在上海浦东举行。只不过举办当天峰会就被浦东市场监管部门突击检查，称其为“疑似传销”。

随着内地对数字货币的监管越发严厉，一些数字货币会议和项目纷纷出海，有的则转移到香港、澳门等地。

今年3月7日，李笑来曾发文畅谈2018年区块链10大猜想时，其中一条猜想就是——澳门成为一个“异军突起”的区块链小中心。

而事实上，这次“世界区块链大会”选择在澳门举办，也正是考虑到适合谈“敏感”话题。一位参与举办该峰会的人士告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker），选择澳门的理由是“澳门离内地比较近，同时讨论一些敏感话题比较方便”。

会场还是秀场？

如果不是看到“世界区块链大会”的名字，现场更像是一场你方唱罢我登场的网红秀。

但这的确是一场关于区块链的大会。在大会的介绍中称，本次峰会邀请了Jeffrey Wernick、Peter D. Santori、刘小鹰、杨东、陈伟星、蔡文胜、赵东、元道、虫哥、Omer OZden、孙仕康禄、玉红、王峰、宝石、林吓洪、帅初、易理华、林嘉鹏……“区块链顶级大咖，区块链半壁江山，为大会提升了专业基础和品牌效应”。

这些名字是不是很熟？没错，正是2个月前活跃在各大“3点钟区块链”微信群的人士。时至今日，各种“3点钟区块链”除了带动一波又一波热潮，并没有为区块链技术应用带来实质的推进，甚至有人认为这是一波“割韭菜”热潮。

大会的宣传海报称，大会发起方为世界区块链联合协会，但记者在网上查询该协会，并没有相关信息；主办方包括三点钟、深创学院。大会主题定为“技术重构世界”。然而寻找中国创客（ID：xjbmaker）发现，参与峰会的区块链技术公司并不多，反而一些投资者、自媒体较为抢眼。

记者联系多家国内较为知名的区块链技术公司，对方均回复未参加该峰会。而参会项目有的也被爆端倪：“100块都不给我”小哥哥站台的品牌链被网友爆涉嫌传销，被爆传销的绿藻积分董事长危国仔如今带着新项目福链现身。

“秀场”的痕迹似乎也体现在大会的活动宣传单中：大会第一天的活动就是“千人嘉宾、明星走红毯”“明星嘉年华盛典”，大会亮点之一是“总统级别接送、与世界明星走赴璀璨星光红毯之旅，200+乌克兰名模全程贴心相伴”……

“这两天微信朋友圈里，几乎都是世界区块链大会的刷屏，但是仔细看一看并没有什么实质内容，更像是一个刷存在感的秀场。”一区块链公关公司合伙人说。