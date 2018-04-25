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搜狐高管解读财报：人工智能记录用户极为重要

搜狐高管解读财报：人工智能记录用户极为重要
2018年04月25日 22:05 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月25日晚间消息，搜狐（NASDAQ：SOHU）今日发布了该公司截至2018年3月31日的第一季度未经审计的财报。财报显示，搜狐第一季度营收为4.55亿美元，同比增长22%；以Non-GAAP计算，归属于搜狐的非美国通用会计准则（Non-GAAP）净亏损为9700万美元，稀释后的每股净亏损为2.50美元。

　　财报发布后，搜狐董事会主席兼CEO张朝阳、CFO吕艳丰、畅游CEO陈德文、畅游首席财务官王耀斌、搜狗CEO王小川、搜狗CFO周毅等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

　　瑞士信贷分析师Thomas Cheung：公司在视频业务上的竞争优势是什么？如何减少亏损？

　　张朝阳：BAT主要还是通过购买高价的内容产品来提供竞争优势，而搜狐希望获取价格较为低廉但内容独特的产品。另外，公司致力于专业制作内容的生产，这部分内容占比40%，以人文和知识类产品为主。用户通过搜狐视频app和H5格式网页观看。

　　公司一直致力于优化搜狐新闻app的算法，目前仍然以提供有质量的新闻为主，与竞争者相比，提供信息较少。日活跃用户数和浏览量最近几个月都有稳步增长。

　　美银美林分析师Eddie Leung：搜狗哪一项在一季度表现比较抢眼？一季度的表现为什么比预期要好？原因是什么？另外，搜狐集团的每一项业务貌似都需要人工智能的助力，公司如何发挥这种协同作用？

　　周毅：以美元计，搜狗一季度营收同比增长了53%，比我们此前预计的最高增长幅度还高12个百分点。这12个百分点当中，汇率变动因素贡献了4个百分点，另外的8个百分点是业务增长原因。其中，流量增长要比预期好一两个百分点，主要增长来自原始设备制造商渠道。

　　张朝阳：是的，我们认为人工智能的协同很重要，尤其是共享用户资料方面。使用人工智能有短期和长期的效益。短期来看，可以提高点击率，长远来看可以改善我们的算法。对于搜狐集团而言，人工智能在记录用户行为方面是极为重要的。

　　德意志银行分析师：公司此前提到缩减部门的计划，是否为此定下什么目标？另外，公司未来几个季度或者几年内的资本支出占比的目标是多少？

　　张朝阳：我们一直致力于减少成本支出，一是减少购买内容成本，二是减少人事方面的支出，因为有些部门的职能是重叠的。公司也会减少某些与公司目前业务无关的产品研发。预计集团明年一季度或者二季度实现转盈，媒体和视频业务明年内将转盈。

　　中金分析师Natalie Wu：公司今年的内容采购预算是多少？对外采购的内容和专业制作内容预算分别是多少？另外，公司有无剥离某些业务，来保证资金充足的计划？

　　张朝阳：今年的采购预算约为1亿人民币。专业制作内容部分几乎是不用付费的，因为采取的是营收分成的方式。视频业务的总预算是2亿人民币。

　　高管：公司目前无剥离业务的计划。畅游刚刚发布了支付特别红利的计划，搜狐也得到了一笔现金。公司目前的流动性非常不错。

　　花旗分析师Alicia Yap：想再确认一下今年全年内容制作成本是2亿吗？

　　张朝阳：今年自制内容的成本不超过2亿人民币。

　　Alicia Yap：今年还会有授权内容的采购吗？

　　张朝阳：这方面几乎没有采购。

　　Alicia Yap：公司是否认为不参与授权内容的采购会成为竞争劣势？

　　张朝阳：公司更为关注日活跃用户数的增长和H5端浏览量的增长。虽然预算不高，公司仍然可以制作出内容独特的独家产品和短视频产品。公司竞争者的日活跃用户数可能更多，但是他们是通过烧钱的方式获得的。我们能做的就是保证日活跃用户数的持续增长，并寻找新的业务模式。

　　Alicia Yap：是的，公司一直在寻求找到合适的市场切入点，比如制作中等长度的内容产品，来吸引用户。这是不是就是公司的策略？

　　张朝阳：公司每月都会有自制的网络剧上线，另外也会有基于专业制作内容编辑的短视频产品。

　　Alicia Yap：搜狗此前提到了流量获取成本的提高，年增率大概是多少？年内流量获取成本是否还会保持上升？另外，公司广告营收占比贡献最大的几个行业是什么？增长最快的几个行业是什么？周毅：公司每年都会与手机生产商重新订立流量付费的合同，今年我们与原始设备制造商的谈判已经完成。平均来看，今年的流量获取成本比去年提高了60%，但今年年内的价格会保持稳定。行业贡献占比和去年四季度一致，贡献最大的医疗保健，其后是电商，游戏，商务服务（特别是金融机构的服务），线上商户服务。这几部分业务贡献了公司按点击付费，广告竞价营收的80%。

　　分析师：公司此前提到一季度公司媒体业务的营收是3100万，视频业务的营收是多少？公司视频业务的利润率是多少？公司缩减部门的计划进展如何？

　　张朝阳：一季度搜狐视频业务的营收是3100万，其中1300万来自广告。公司媒体业务和视频业务的广告营收一共是4400万。今年年中将有不超过10%的减员，但这不是最主要的，最重要的还是停止烧钱。

　　八六证券分析师：一季度搜狗营收贡献增长最快的几个领域是什么？每次点击付费和点击率对商业变现有怎样的贡献？今年内的变现比率会否保持目前水平？视频业务方面，公司预计专业制作内容对营收的贡献会否继续提高？专业制作内容的变现比率会否与授权内容相一致？未来视频业务的营收增长趋势如何？

　　周毅：医疗保健和电商是增长最快的领域。今年一季度同比43%的营收增长中，15%来自点击量增长，22%来自价格的增长。

　　张朝阳：专业制作内容目前对视频业务流量的贡献为40%。营收来源方面，在原来前贴广告和付费营收的基础上，我们还增加了创意中插广告，这部分广告付费用户也可以看到，但不会影响他们的观看体验。另外，更多的专业制作内容令植入广告成为可能，尤其是游戏视频中的植入广告。(天恒)

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