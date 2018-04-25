银保监会提示互联网保险隐患：在线平台暗藏“搭售”

新京报快讯(记者陈鹏)近年来，互联网保险因其购买便捷、产品丰富等特点，给保险消费者带来便利，但同时也存在风险隐患。4月25日，中国银行保险监督管理委员会(下称“银保监会”)发布风险提示称，保险消费者购买互联网保险时，谨防“吸睛”产品暗藏误导、“高息”产品暗藏骗局和在线平台暗藏“搭售”等风险。

银保监会表示，“有的保险机构为片面追求关注度和销售量，推出所谓的’吸睛’产品，存在宣传内容不规范、网页所载格式条款的内容不一致或显示不全、未明确说明免责条款等问题，涉嫌误导消费者。一些不法分子利用互联网平台虚构保险产品或保险项目，或承诺高额回报引诱消费者出资，或冒用保险机构名义伪造保单，往往涉嫌非法集资，给消费者造成经济损失。”

此外，对于网络平台暗藏“搭售”保险的行为，保监会指出，某些在线平台在其票务、酒店预定页面通过默认勾选的方式销售一些保险产品，未明确列明承保主体或代理销售主体，未完整披露保险产品条款等相关重要信息，侵害了消费者的知情权、自主选择权等权益。

针对部分互联网保险存在的问题，银保监会表示，监管部门会依法采取监管措施。同时，也对保险消费者购买互联网保险提出如下建议：

一、阅读条款，谨防误导宣传。保险消费者要主动点击网页上的保险条款链接，认真阅读保险条款和投保须知等，结合条款内容决定是否购买相关保险产品，不要轻易被某些“吸睛”产品的宣传“噱头”误导。

二、评估需求，合理选择产品。建议保险消费者评估自身保险需求，认真了解拟购买保险产品的保险责任、除外责任、保险利益等重要内容，从而选择购买符合自身保险保障规划和实际需求的保险产品。

三、擦亮眼睛，勿受高息诱惑。保险消费者要认清保险的主要功能是提供风险保障，尽管部分保险产品兼具投资功能，但其本质仍属保险产品,以保障功能为主。保险消费者不要轻信保险产品“高息”宣传，避免遭遇非法集资骗局。