马云对话日本学生:别学比尔盖茨早退学 很少有人成功

马云和早稻田大学校长镰田薰与在场同学们合影

新浪科技讯 4月25日晚间消息，“马云先生，您认为用蟋蟀来解决未来的粮食危机怎么样？”“在’身体分享’方面，有没有您特别想体验的？比如让别人的身体帮助你去体验爬山、潜水？”……今天下午，马云做客日本早稻田大学大隈讲堂，与日本学生展开脑洞对话。

“大公司，意味着大责任。你想做大公司，必须确保你解决的是大问题”，在回应关于创业等问题时，马云主要谈及了两点：首先是“很多人都可以成为马云”，他说：人要有EQ、IQ和LQ。IQ使你容易成功；EQ让你在艰难的日子里知道如何与人相处，得到更多的机会；LQ才能让人爱你、尊重你。所以世界上只有一个比尔盖茨，只有一个扎克伯格，但很多人都可以成为马云。

其次是“不要轻易pick up，也不要轻易give up”：不要学比尔盖茨、扎克伯格退学，很少有人能成功。你加入一个创业团队，这和金钱无关，这和生活经验、和变化、和改善别人与自己的生活有关。成为一个创业者很好，但很难。我要告诉大学生们，不要轻易开始（pick up），也不要轻易放弃（give up）。

在现场互动环节，有学生向马云抛出了一个有意思的问题，“您觉得食用蟋蟀这个想法怎么样？这是不是一个解决食物危机的途径？”

“粮食危机是我们必须要考虑的”，马云说，“这个年轻人在试图解决未来的问题，这是巨大的社会责任。至于吃蟋蟀的这个问题嘛，我还没有想过……我可以把昆虫当宠物当伙伴，但不是当食物……这有点难想象啊！虾算昆虫吗，算的话还行”！

这还不是最奇葩的问题。

当被问及是否想体验“分享身体体验”的时候，马云说：有电梯直通山顶的话我就去；没有的话，我还是等有电梯的时候再去吧。我害怕去爬珠峰、潜水、空中滑翔等等，但如果有人能分享，那很好。阿里就是分享的文化。

马云称：“我突然有了一个身体共享的想法。我不喜欢运动，如果我睡着的时候，能有人用我的身体锻炼就好了！”

现场还有一个日本小学生提问：我想问你信息技术，如何改变我们的教育行业。

马云答道：我可没有你英语那么好，我没考过那么难的考试。我相信IT也好，还是其他技术也好，我们的教育都应该变革，这也是为什么我自己建立了小学，中学，和大学，在学校里，孩子们学唱歌跳舞，以及教他们更有创造力。（韩大鹏）