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马云对话日本学生:别学比尔盖茨早退学 很少有人成功

马云对话日本学生:别学比尔盖茨早退学 很少有人成功
2018年04月25日 19:58 新浪科技
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马云和早稻田大学校长镰田薰与在场同学们合影马云和早稻田大学校长镰田薰与在场同学们合影

　　新浪科技讯 4月25日晚间消息，“马云先生，您认为用蟋蟀来解决未来的粮食危机怎么样？”“在’身体分享’方面，有没有您特别想体验的？比如让别人的身体帮助你去体验爬山、潜水？”……今天下午，马云做客日本早稻田大学大隈讲堂，与日本学生展开脑洞对话。

　　“大公司，意味着大责任。你想做大公司，必须确保你解决的是大问题”，在回应关于创业等问题时，马云主要谈及了两点：首先是“很多人都可以成为马云”，他说：人要有EQ、IQ和LQ。IQ使你容易成功；EQ让你在艰难的日子里知道如何与人相处，得到更多的机会；LQ才能让人爱你、尊重你。所以世界上只有一个比尔盖茨，只有一个扎克伯格，但很多人都可以成为马云。

　　其次是“不要轻易pick up，也不要轻易give up”：不要学比尔盖茨、扎克伯格退学，很少有人能成功。你加入一个创业团队，这和金钱无关，这和生活经验、和变化、和改善别人与自己的生活有关。成为一个创业者很好，但很难。我要告诉大学生们，不要轻易开始（pick up），也不要轻易放弃（give up）。

　　在现场互动环节，有学生向马云抛出了一个有意思的问题，“您觉得食用蟋蟀这个想法怎么样？这是不是一个解决食物危机的途径？”

　　“粮食危机是我们必须要考虑的”，马云说，“这个年轻人在试图解决未来的问题，这是巨大的社会责任。至于吃蟋蟀的这个问题嘛，我还没有想过……我可以把昆虫当宠物当伙伴，但不是当食物……这有点难想象啊！虾算昆虫吗，算的话还行”！

　　这还不是最奇葩的问题。

　　当被问及是否想体验“分享身体体验”的时候，马云说：有电梯直通山顶的话我就去；没有的话，我还是等有电梯的时候再去吧。我害怕去爬珠峰、潜水、空中滑翔等等，但如果有人能分享，那很好。阿里就是分享的文化。

　　马云称：“我突然有了一个身体共享的想法。我不喜欢运动，如果我睡着的时候，能有人用我的身体锻炼就好了！”

　　现场还有一个日本小学生提问：我想问你信息技术，如何改变我们的教育行业。

　　马云答道：我可没有你英语那么好，我没考过那么难的考试。我相信IT也好，还是其他技术也好，我们的教育都应该变革，这也是为什么我自己建立了小学，中学，和大学，在学校里，孩子们学唱歌跳舞，以及教他们更有创造力。（韩大鹏）

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