美图发布声明：终止与BEC美链合作 不会发行数字货币

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新浪科技讯 4月25日晚间消息，今日美图发布声明称，美图公司旗下海外产品BeautyPlus终止与Beauty Chain（BEC美链）的海外推广合作。合作终止后，美图与Beauty Chain（BEC美链）将无任何合作。
今年2月，美链（BEC）上线OKEX，发行70亿代币，市值一度突破280亿美金。被外界猜测与美图相关，随后美图方面回应称，“据我们所知，BEC是由第三方独立机构开发的区块链产品。”
4月22日，OKex发布最新公告称，暂停BEC交易和提现，主要因为BEC美蜜币合约出现重大漏洞，攻击者可以通过代币合约的批量转账方法无限生成代币。蔡文胜和美图被业界再被质疑是BEC的幕后庄家。
今日美图再发布声明称，公司对区块链技术的关注在于探索前沿技术本身，目前仍处于早期的研究阶段。美图公司没有、也不会发行任何数字货币。
以下为美图声明：
声明
即日起，美图公司旗下海外产品BeautyPlus终止与Beauty Chain（BEC美链）的海外推广合作。合作终止后，美图与Beauty Chain（BEC美链）将无任何合作。
美图重申，公司对区块链技术的关注在于探索前沿技术本身，目前仍处于早期的研究阶段。美图公司没有、也不会发行任何数字货币。
美图公司
2018年4月25日
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