Twitter第一季度净利润1.23亿美元 同比增长132%

新浪科技讯 北京时间4月25日晚间消息，Twitter今日发布了2018财年第一季度财报，Twitter营收为6.65亿美元，同比增长21%。净利润为6100万美元，而上年同期净亏损6200万美元。基于非美国通用会计准则，净利润为1.23亿美元，同比增长132%。

第一季度，Twitter营收为6.65亿美元，同比增长21%。基于美国通用会计准则(GAAP)，净利润为6100万美元，净利润率为9%，每股摊薄收益0.08美元。而上年同期净亏损6200万美元，净利润率为-11%，每股摊薄亏损0.09美元。

基于非美国通用会计准则(non-GAAP)，净利润为1.23亿美元，每股摊薄收益0.16美元。而上年同期净利润5300万美元，每股摊薄收益0.07美元。

调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为2.44亿美元，占总营收的37%。而上年同期为1.70亿美元，占总营收的31%。

第一季度平均月活跃用户数量(MAU)为3.36亿，同比增长3%。平均日活跃用户数量(DAU)同比增长10%，连续第6个季度保持两位数涨幅。

Twitter CEO杰克·多西(Jack Dorsey)称：“我们第一季度业绩十分强劲，为整个2018财年开了个好头。第一季度用户数量继续增长，用户互动继续提升，从而推动DAU连续6个季度保持两位数涨幅。”

业绩展望：

Twitter预计，2018财年第二季度调整后的EBITDA将达到2.45亿美元至2.65亿美元，EBITDA利润率将达到37%至38%。股票奖励开支将达到8500万美元至9500万美元。

整个2018财年，股票奖励开支将达到3.50亿美元至4.50亿美元。资本开支将达到3.75亿美元至4.50亿美元。(李明)