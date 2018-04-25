方文山否认操作虚拟币 称对区块链尚抱学习态度

新浪科技讯 4月25日晚间消息，针对日前方文山亲自操刀写白皮书的传言，著名音乐人方文山在微博中发布声明予以否认，称其本人及所属团队从未涉入虚拟币执行及一切相关之任何合作，没有授权任何个人与公司进行虚拟币至相关合作案，亦不是虚拟币相关合作案发起人，任何人与任何公司如在外宣称与本人有虚拟币商业合作案，均为不实说法。

方文山表示，表示对于区块链抱持着学习的态度，对于区块链的执行与操作特性能保障音乐人版权权益透明，也乐观其成，但一切尚处在与人沟通了解之初步阶段。

此前，比原链Bytom Blockchain创始人段新星在微博发了两张方文山与团队人员在电脑前商讨的照片，并配文 “‘天青色等烟雨而我在等你，炊烟袅袅升起……’”方文山亲自操刀的白皮书，文笔之流畅优美，应不让聪叔。任何领域，有人用功即有人理解。行业激荡，有浊流泡沫，亦会有清音与希望。”

以下为方文山声明全文：

声明启事

本人方文山，在此正式声明启事，近日网络平台端流传，本人方文山疑似参与虚拟币操作，本人在此郑重声明，本人与本人所属团队从未涉入虚拟币执行及一切相关之任何合作，简言之，本人没有授权任何个人与公司进行虚拟币至相关合作案，本人亦不是虚拟币相关合作案发起人，任何人与任何公司如在外宣称与本人有虚拟币商业合作案，均为不实说法。

本人截至目前为止（2018/4/25），也没有任何人、任何单位签下区块链音乐版权保护App平台之任何书面协议，在此特别郑重声明一次，本人与本人所属团队没有与任何人、任何公司签署有关区块链音乐版权保护App项目之任何意向书、备忘录、合作协议书，以及任何文字形式之任何书面法律协议。

本人对于区块链音乐版权保护App项目，尚处于经由他人介绍、沟通了解阶段，并未进入实际执行合作阶段，任何人、任何公司如在外宣称已取得本人或本公司之区块链音乐版权保护App项目之合作案授权，皆属不实之情事。

本人在此郑重声明，若有任何个人或公司单位对外宣称，已取得我方有关虚拟币合作项目以及区块链音乐版权保护App项目之合作协议，本人与本公司保留法律追诉权，必要时使其侵权状况进行提告。

方文山

2018.4.25