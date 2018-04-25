港媒称中国年轻消费者爱上社交电商：把购物当成乐趣

参考消息网4月25日报道 港媒称，在过去两年里，社交电商的概念大受欢迎。社交电商是电子商务的新形式之一，它体现在消费者之间的社交互动上，而这些消费者也鼓励其他人购买商品。

香港《南华早报》网站4月24日刊登题为《中国年轻消费者不仅想网购，还希望获得购物乐趣》的报道称，孙玉秀（音）第一次听说“拼多多”是在2017年底，她母亲邀请她参加纸巾团购。两人一起拼团可获得原价8折的优惠。

报道称，这位生活在北京的上班族从此便开始在这家社交电商平台上与她的母亲和阿姨一起拼团购物，从活螃蟹到苹果，应有尽有。

报道称，在中国，“拼多多”的用户达到3亿人，孙玉秀和她的家人只是其中几名。

中国市场研究集团董事总经理肖恩·赖因说：“社交电商潜力巨大，因为人们都愿意买朋友推荐的东西。在中国的电子商务市场上，人们不知道该信任哪些销售渠道，但如果他们看到自己的朋友在社交电商平台上购物，他们就更有可能跟风。”

报道认为，智能手机在中国的普及是社交电商发展的关键因素。美国电子商务市场研究公司预测，今年中国使用智能手机进行网购的人数将达到4.433亿人，占网购者总数的四分之三以上。

据英国一家提供电子商务咨询服务的公司预测，到2020年，中国的社交电商市场规模将达到1500亿美元，商家数量将达到2400万家。当然，这只占中国电子商务市场的一小部分。高盛公司说，中国的电商市场规模将于2020年突破1.7万亿美元。

根据极光大数据去年11月公布的数据，拼多多近65%的用户分布在三线城市。其中超过一半的用户年龄在30岁至39岁之间。

肖恩·赖因说：“社交电子商务已经成为一种低成本的移动娱乐形式，对蓝领工人尤其如此。现在，几乎人手一部智能手机。手机购物不仅是为了省钱，更成为一种乐趣。”

美国咨询企业弗罗斯特-沙利文公司大中华区总裁王昕说，“拼多多”的口碑式销售对商家来说是一种成本极低的宣传方式。

他说：“与传统的营销和广告相比，拼多多的促销渠道可以更有效地扩大其影响力。”

报道称，这家公司的迅速崛起和独特的商业模式理所当然地引起了电商巨头阿里巴巴和京东的关注，这两家公司也相继推出了类似应用。

今年3月，淘宝推出名为“淘宝特价版”的新服务，商品种类多样，包括服装、手机壳、薯片等等，很多商品的包邮价都在20元以下。京东也推出了“京东拼购”业务，为两人以上团购提供折扣。

分析人士说，社交电商的崛起可能对阿里巴巴和京东这样的传统电商形成挑战。北京大学投资管理教授杰弗里·托森说：“任何没有把服务或产品嵌入社交媒体和人际关系网络的公司都面临风险。”

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