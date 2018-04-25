牛栏山回应“网购酒肉眼鉴假”：或鉴定失误 正调查

当地市场监管部门的“实施行政强制措施决定书” 受访者 供图

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4月25日下午，就江西萍乡市的周先生网购“牛栏山”白酒被酒厂打假技术人员“肉眼”鉴定为假冒产品一事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂（下简称牛栏山酒厂）向澎湃新闻作出回应。

牛栏山酒厂知识产权保护部一位不愿具名的工作人员向澎湃新闻表示，本着对消费者和当地监管部门负责的态度，牛栏山酒厂已经派工作人员前往萍乡调查处理此事，“可能是鉴定失误”，目前还在调查处理中。

周先生告诉澎湃新闻，此前向当地监管部门投诉，并开具假冒产品鉴定证明的颜姓酒厂打假技术人员，已通过电话向他表示歉意，称是其“工作失误”，被鉴定为“假冒产品”的28瓶“牛栏山”白酒是真酒，并非假冒。

周先生表示，当地市场监管部门的“实施行政强制措施决定书”已于25日上午送达到他们手中。

决定书显示，当事人涉嫌“销售假冒‘牛栏山’酒的问题”，决定对有关物品予以扣押，扣押物品期限为2018年4月13日至5月12日，“如不服本决定，可在接到本决定书起60日内依法向萍乡市市场和质量监督管理局或者湘东区人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向人民法院起诉”。

随后，该颜姓打假技术人员向澎湃新闻表示，事情还在处理中，稍晚进行回复。周先生的说法暂未得到证实。

今年3月23日，周先生分别从京东商城第三方卖家“歆然盛达酒类专营店”“尚氏酒类专营店”两家店铺购买了98件促销白酒，将其中约12件放在其叔叔开的餐馆零售。

周先生称，4月13日，萍乡市湘东区市场和质量监督管理局老关分局（下简称老关分局）工作人员来到餐馆，“称接到举报说我们卖的牛栏山白酒疑似是假货，当场就查封了柜台上销售的酒”。

4月16日，周先生前往老关分局接受处理。在老关分局内，牛栏山酒厂颜姓打假技术人员现场开具了两份盖有牛栏山酒厂公章的鉴定证明，证明老关分局从周先生叔叔餐馆查扣的4个批次28瓶“牛栏山”白酒为“假冒产品”。

周先生遂要求京东商城提供该4批次酒的进货凭据和生产批号等信息，京东客服则表示须向卖酒的网店方索要，未予提供；卖酒的两家网店其中一家提供了进货单据，但无相关批次信息，另一家则以“商业机密”为由拒绝提供相关凭证。

就此，京东商城一位工作人员曾向澎湃新闻表示，已将此事已报至总部，正在紧急处理相关事宜。