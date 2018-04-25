邓锋：做好天使投资要靠攒人品

文 | 邓锋 北极光创投

“天使投资要越做越好、越做越开心，最重要的是要积累人品。”北极光创始人、董事总经理邓锋说。2018年3月在由中关村天使投资协会主办的《大咖公开课》上，邓锋围绕“如何做好天使投资”做了分享。他认为，做好天使投资有章可循，有系统性的方法论。以下，与你分享：

天使投资的道与术

“天使”的真相：他们的四大乐趣

天使投资方法论：风口、聚焦、人和赛道

天使投资之“道”：积累人品最重要

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“天使”的真相

1、做天使开心最重要。

2、天使投资的四大乐趣。

3、天使投资很专业，有钱不一定能做。

与VC（Venture Capital，风险投资）和PE（Private Equity，私募股权投资）一样，天使投资也可以系统、长远地做。

天使投资有四大乐趣。

首先，做好天使可以赚钱。

我有很多朋友做天使投资赚到的钱，比其他类型的投资多。我自己的经验也是如此，比如我曾经投过的一家公司有200多倍的回报。当年我投给它5万美元，退出时收回1100万美元。

其次，天使投资有“社会效应”，有可能帮助创建出一个伟大的公司。天使投资能为创业企业带来价值、创造价值，能与企业家建立起深度关系，这是一件非常开心的事。

第三，要想做好天使投资，需要有前瞻性、要能洞见未来。这就要对前沿技术、商业模式保持持续敏感、持续学习，从而能享受不断进步的快乐。

第四，天使投资的最后一重乐趣，是能“印证”自己的判断，有可能见证“未来”慢慢变成现实。摸出一条投资的规律，这也是一件非常开心的事。

天使这么好，有资金积累的人是不是都应该跳进来？有钱不一定能做天使投资。

做天使是件很专业的事情，不仅需要能力、资源的积累，也需要花费大量的时间和精力，需要建立自己的方法论。

如果只是想通过天使投资丰富资产类别、平衡风险，那么不如把钱交给专业的人去管。天使投资的失败概率非常高，我们经常说做天使不看重成功概率，看重的是能投出一两家伟大的企业。

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天使投资方法论

1、聚焦，才能做到积累和价值提升

2、前瞻性思维，熟悉的行业更大胆、陌生的行业更谨慎。

3、做天使，看人最重要

天使投资首先要专注。

早期投资是一个发现价值和创造价值的过程，“天使”们在被投公司的成长过程中要发挥重要作用。这是分散投资做不到的，因此做天使第一要点就是要“聚焦”。

聚焦才能积累专业知识、人脉、案源，对行业的理解更深，资源更集中，才更有可能“发现”成功的公司。

聚焦才能有足够的时间、精力帮助被投企业提升价值。

其次，天使投资不要追风口，而是要有前瞻性。

好的投资人都不是在风口出现时才去追的，而是追求风口来之前就投资进去，或者用一个投资案例带起一个风口。

做天使，预判未来一到三年的热点比判断现在什么是风口重要。这需要有看聚光灯以外的能力，要有洞见未来的能力。

投资要选择又宽又长的赛道。这样的赛道往往与经济的未来驱动力相关。我认为中国未来会有三大驱动力，消费升级、互联网+和全球性的科技变革。

天使并非什么赛道都能投。生命科学、健康医疗，乃至类似新材料等细分板块并不适合天使投资，它们的共性都是投资周期长、所需资金量巨大。即使要投，也要跟着应用走。

天使们投资的往往是自己熟悉的领域，与过往背景相差不远更好。投熟悉的行业不见得就一定成功，但投不熟悉的行业一定风险更大。“天使”要在熟悉的行业更大胆、在不熟悉的行业更谨慎。

再次，天使投资中“识人”是第一位的。

天使投资的企业都很早期，商业模式、产品都还没成型、并且会持续变化，“对”的人就更为重要，他们会自己去找方向，并且有非常强的学习能力。如果没有这种能力，投资会非常辛苦。

因为竞争的激烈，在中国创始人必须是一个全能选手；也因为创始人难以替换，“对”的人尤为重要。

“对”的人往往有两种特质：一是成功过、有经验，但有更大的野心；二是有经验、没成功过，但对做事非常饥渴、极度想证明自己。他们都很有责任感，懂得为他人负责。

人又是最难判断的。判断一个人是否值得投资，经验很重要，比经验重要的是能力，最重要的则是价值观。价值观的判断又包含了责任心、理想、胸怀、视野等多个维度。

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天使投资之道

1、天使投资要做长期积累，其中攒人品是关键

2、天使投资建立正反馈，才能越做越开心

3、与创业伙伴平等，互信

要做好天使投资，根本之道还在于积累“人品”。

做好天使投资需要积累行业理解，通过积累培养前瞻性思维、洞见未来的能力，也积累人脉和资源，包括行业上下游的资源。

这其中，最重要的是积累人品。投资这个行业，成就他人才能成就自己。

聚焦和帮忙，是积累人品的重要过程。做天使投资，一定要做价值创造。确实存在天生价值很高的公司，商业模式、团队、技术、创新等能力都很全面，但更普遍的情况是很多公司起跑线差不多、后来差距越来越大。这其中好投资人的“价值创造”会起很重要的作用。

聚焦与持续帮忙会形成正反馈，反过来帮助天使投资越做越好。这首先能提升投资人的自身能力，其次也更有利于建立“案源”网络。天使们投的项目很普遍是由熟人、朋友或可信赖的人推荐的，我们的经验是很多好案子是被投企业介绍的。他们愿意介绍好案子，一定是因为投资人曾经帮助过他们，这是长期积累的结果。

做天使投资，要建立和创业者的“良性关系”。首先不要把自己放在创业者的对立面。

双方对估值的不认同就有可能造成对立。在早期阶段，公司的估值没那么重要，投资所占的百分比才重要。因为好的公司再贵，回头看总是便宜的；而坏公司再便宜，结果都是贵的。一家现在值10亿美金的公司，当年估值是1000万还是2000万，对投资人的回报率影响有限。但持股5%和20%的收益差别就巨大。

其次做天使不要做成了“老板”。最可能犯的错误之一是占股太多。

“天使”如果占股过大，企业家有可能就认为这不是他的公司了。也可能因此错失退出的机会。天使投资占比过大，VC会很慎重。在公司A轮或B轮时退出一部分持股，这是天使获取回报的好时机。

第三，做投资不要和创业者抢方向盘。

增加价值的原则是帮忙不添乱。如果把企业比作一辆车，企业家是开车的、投资人则是副驾，投资人帮忙做一些企业家做不了的事情，但不要抢夺方向盘。

对投资人的意见全盘接受的，不见得就是好的创业者。创业者对所处行业的理解越深，越能看到更清楚、更综合的情况。一个企业家的成长是在不断撞墙、不断失败中实现的。即便投资人的意见是对的，也要允许创业者去试错。

第四，不要一味防备，要建立信任。

首先要建立信任，没有信任投资人和创业者才会互相提防。要建立信任，则双方价值观要一致。

相对于防备，更好的方法是激发企业家的正能量。假设对方就是个坏人，光靠防备是解决不了问题的。比如要求企业每周汇报业务和财务情况，这不仅浪费自己的时间，也会让企业无法正常运营，是一种双输的做法。

从根本上讲，天使们要用平视的心态面对企业家、尊重企业家。天使虽然在经历、经验、年龄上可能比创业者丰富，但两者归根结底是“合作伙伴”。投资这个行业，惟有成就他人才能成就自己。