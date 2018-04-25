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创新工场第4期5亿美元基金背后：不超1个月超额完成

创新工场第4期5亿美元基金背后：不超1个月超额完成
2018年04月25日 15:36 新浪科技
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创新工场董事长兼CEO李开复创新工场董事长兼CEO李开复
创新工场管理资产总额创新工场管理资产总额

　　新浪科技讯 4月25日下午消息，创新工场对外宣布完成第四期美元风险投资基金的超额募集，总规模为5亿美元。此轮募资完成过后，截止2018年4月，创新工场共管理6支基金，管理的资产规模达110亿元人民币。

　　创新工场董事长兼CEO李开复透露，创新工场人民币三期已启动募集，目标金额25亿元，年限8+2。

　　根据李开复介绍，第四期美元基金不超过1个月完成，并超额募集，原有投资人继续加注，国际知名养老基金、母基金、主权基金、国际先进制造公司，

　　对于第四期美元基金的LP，李开复没有透露太多，仅指出包括西班牙银行、欧洲知名金融集团、国际汽车巨头，这也是他们在中国首个VC基金战略投资。

　　创新工场关注具有本土化色彩、盈利模式偏成熟的项目，投资领域新增人工智能、大数据以及消费升级。

　　根据介绍，创新工场早年是投资和孵化模式，更高比例在天使和种子轮次。而近年来，创新工场投资阶段策略调整，强调“去孵化”，定位VC+AI，专注于早中期（A-B轮）发展阶段项目。对于高潜力领域也参与C轮以后的中后期投资也开始锁定赛道，加大投资。

　　李开复指出，创新工场已经不再是孵化器，现在一年只孵化一个人工智能项目。

　　李开复看好中国公司创新，他指出，随着竞争日趋激烈，成就了中国企业的创新。目前，全球发展趋势从Copy To China到Copy From China，从借鉴美国模式，到成功反超美国模式，再到中国本土创新，当前中国模式正走向世界，与此同时，中国企业出海的也越来越多。

　　在李开复看来，中国式创新还在循环裂变，移动支付、OMO（线上线下融合）、多波“人口红利”、人工智能崛起等因素，驱动中国消费加速增长，从储存经济变成消费的经济，中国也成为最佳创业平台。

　　近年来，创新工场发力AI领域的投资。李开复认为，仅仅靠钱来做VC远远不够。目前，创新工场已经建立AI工程院。

　　对于人工智能领域，李开复指出，人工智能进入爆发期，中国将成为最大的受益者。从投资的角度来看，李开复将人工智能的发展分成四波浪潮：互联网智能化、商业人工智能、实体世界智能化、自动化人工智能。他认为，在与美国的竞争中，中国的人工智能在无人驾驶等多个领域，在未来五到十年内有机会赶超美国。

　　作为一个专注于技术投资的投资机构，李开复指出，创新工场对标的是美国投资机构Benchmark，这是一家专注于科技的VC ，50%合伙人具有技术或理工背景；投资技术型公司，投资过包括Uber、TwitterSnapchat、Instagram、eBay等知名公司，回报率超过红杉、KPCB等老牌基金。

　　创新工场由李开复创立于2009年，总部设于北京，在上海、深圳、硅谷设有办公室。成立9年以来，创新工场投资的总项目数量累积超过300个，投中了6个独角兽公司，投资公司包含VIPKID、美图、知乎、Face++旷世科技、摩拜、第四范式、米未传媒等。（王上）

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