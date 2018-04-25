搜狗一季度营收2.484亿美元 同比增长53%

新浪科技讯 北京时间4月25日下午消息，搜狗（NYSE：SOGO）今日发布了该公司截至2018年3月31日的第一季度未经审计财报。财报显示，搜狗第一季度营收为2.484亿美元，同比增长53%；以Non-GAAP计算，归属搜狗的净利润为1960万美元，同比增长56%；稀释后的每股净利润为0.05美元。

2018年第一财季业绩要点

- 总营收2.484亿美元，同比增长53%。

- 归属于搜狗公司的净利润为1530万美元，同比增长25%。归属于搜狗公司的non-GAAP（非美国通用会计准则）净利润为1960万美元，同比增长56%。

2017年第四财季财务分析

总营收为2.484亿美元，同比增长53%。

- 搜索和搜索相关营收为2.204亿美元，同比增长55%。这一增长主要归功于基于竞拍模式的点击付费服务的强劲增长，这得益于持续的流量增长和移动搜索的商业化程度提升。基于竞拍的点击付费服务占搜索和搜索相关营收的比例为82.6%，2017年同期为80.5%。

- 其他营收为2800万美元，同比增长38%。增长的主要原因是来自互联网增值服务的营收增加，以及智能硬件产品的销售增长。

营收成本为1.54亿美元，同比增长76%。作为主要的营收成本推动因素，流量获取成本为1.119亿美元，同比增长94%，占总营收的45.1%，2017年同期为35.6%。

毛利润为9440万美元，同比增长26%。non-GAAP毛利润为9460万美元，同比增长26%。

营业费用总额为8010万美元，同比增长28%。

- 研发费用为4660万美元，同比增长41%，占总营收的18.8%，2017年同期为20.4%。增加的主要原因是股权奖励支出以及工资和福利费用的增加，还包括外包的产品开发费增加，这表明了我们仍在努力加强人工智能能力。

- 销售和营销费用为2710万美元，同比增长9%，占总营收的10.9%，2017年同期为15.3%。增加的原因是我们的移动产品的营销和促销活动、以及我们销售与营销员工的工资和福利费用有所增加。

- 一般行政费用为640万美元，同比增长38%，占总营收的2.6%，2017年同期为2.9%。增加的主要原因是专业服务费用的增加。

营业利润为1430万美元，同比增长16%。non-GAAP营业利润为1850万美元， 同比增长47%。

所得税费用为210万美元，2017年同期为110万美元。

归属于搜狗公司的净利润为1530万美元，同比增长25%。归属于搜狗公司的non-GAAP净利润为1960万美元，同比增长56%。

基本和稀释后的每股ADS收益为0.04美元。non-GAAP基本和稀释后的每股ADS收益为0.05美元。

截至2018年3月1日，该公司拥有现金和现金等价物及短期投资11亿美元，截至2017年12月31日为10亿美元。2018年第一财季经营性现金净流入为5620万美元，资本开支为1250万美元。

业务展望

搜狗预计，2018年第二财季总营收将在2.95亿美元至3.05亿美元之间，同比增长39.8%至44.6%。

电话会议

搜狗的管理团队将于美国东部时间2018年4月25日上午7:30（北京/香港时间晚上7:30）举行电话会议。

电话会议直播接入信息如下：

美国免费：1-888-346-8982

中国大陆：400-1201203(免费);

中国香港：800-905945(免费)；+852-301-84992(本地通话费)

国际：+1-412-902-4272

请在会议开始前10分钟拨打电话。

还可以通过搜狗网站收听电话会议的直播和录音回放，网址为：http://ir.sogou.com。(轶群)