搜狐一季度营收4.55亿美元 同比增长22%

新浪科技讯 北京时间4月25日下午消息，搜狐（NASDAQ：SOHU）今日发布了该公司截至2018年3月31日的第一季度未经审计的财报。财报显示，搜狐第一季度营收为4.55亿美元，同比增长22%；以Non-GAAP计算，归属于搜狐的非美国通用会计准则（Non-GAAP）净亏损为9700万美元，稀释后的每股净亏损为2.50美元。

第一季度重要业绩

总收入为4.55亿美元，较2017年同期增长22%，较上一季度下降11%。

品牌广告收入为5600万美元，较2017年同期下降31%，较上一季度下降22%。

搜索及搜索相关广告业务收入为2.20亿美元，较2017年同期增长55%，较上一季度下降11%。

在线游戏收入为1.05亿美元，较2017年同期增长24%，较上一季度下降4%。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士评论道：“搜狐在2018年第一季度平稳开局。受良好的搜索和游戏业务表现提振，当季收入高于之前的预期。集团总收入达到4.55亿美元，同比增长22%。对于搜狐媒体和搜狐视频而言，我们聚焦在核心移动产品上，目标是扩大用户群和增强变现能力。同时，我们在精简组织结构和大幅消减视频内容成本。以上的措施将有助于我们盈亏状况在未来几个季度有所改善。搜狗核心搜索收入同比增长超过50%，其手机输入法当季新增3000万用户，日均活跃用户达到3.62亿。受益于天龙八部游戏的贡献，畅游第一季度收入和调整后利润均超出预期。畅游在4月初还宣布将向股东派发总额达5亿美元的特别现金股息。”

第一季度集团业绩

收入

2018年第一季度总收入为4.55亿美元，较2017年同期增长22%，较上一季度下降11%。

2018年第一季度在线广告总收入为2.77亿美元，较2017年同期增长24%，较上一季度下降13%。在线广告总收入包括品牌广告和搜索及搜索相关业务广告收入。

2018年第一季度品牌广告收入为5600万美元，较2017年同期下降31%，较上一季度下降22%。同比和环比的下降主要是由于视频以及房产广告业务收入下降。

2018年第一季度搜索及搜索相关广告业务收入为2.20亿美元，较2017年同期增长55%，较上一季度下降11%。同比增长主要是由于流量的持续增长和移动端商业化能力提升。环比下降主要是由于季节性。

2018年第一季度在线游戏收入为1.05亿美元，较2017年同期增长24%，较上一季度下降4%。同比增长主要是由于2017年第二季度成功上线的经典版天龙手游带来的贡献。环比下降主要是由于老游戏的自然衰减，包括经典版天龙手游。

毛利率

2018年第一季度美国通用会计准则毛利率均为43%，2017年同期为41%，上一季度为46%。2018年第一季度非美国通用会计准则毛利率均为43%，2017年同期均为42%，上一季度均为46%。

2018年第一季度在线广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为29%，2017年同期均为27%，上一季度均为37%。

2018年第一季度品牌广告业务美国通用会计准则毛利率为10%，2017年同期为1%，上一季度为-16%。2018年第一季度品牌广告业务非美国通用会计准则毛利率为9%，2017年同期为2%，上一季度为-17%。同比和环比的只增长主要是由于视频成本的增长。公司在2017年第四季度对视频版权内容进行了减值处理，金额约为2600万美元。该减值导致上一季度毛利率下降。

2018年第一季度搜索及搜索相关业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为34%，2017年同期均为42%，上一季度均为52%。同比下降主要是由于流量采购成本增速大于收入的增长。环比下降主要是由于流量采购成本上升，而收入则季节性下降。

2018年第一季度在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为84%，2017年同期均为81%，上一季度均为84%。

营业费用

2018年第一季度美国通用会计准则营业费用为2.26亿美元，较2017年同期增长11%，较上一季度下降18%。非美国通用会计准则营业费用为2.28亿美元，较2017年同期增长16%，较上一季度下降11%。同比增长主要是由于薪资的增长。环比下降主要是由于市场推广费用和薪资的下降。

营业亏损

2018年第一季度美国通用会计准则营业亏损为3100万美元，2017年同期营业亏损为4700万美元，上一季度营业亏损为4100万美元。

2018年第一季度非美国通用会计准则营业亏损为3400万美元，2017年同期营业亏损为4000万美元，上一季度营业亏损为2200万美元。

所得税费用

2018年第一季度美国通用会计准则所得税费用为6300万美元，2017年同期所得税费用为1100万美元，上一季度所得税费用为2.34亿美元。

2018年第一季度非美国通用会计准则所得税费用为6300万美元，2017年同期所得税费用为1100万美元，上一季度所得税费用为1900万美元。

美国通用会计准则和非美国通用会计准则所得税费用同比增长主要是由于畅游的所得税费用包含了因修改中国境内子公司分配股利的政策而补提的截至2017年12月31日前的预提所得税费用金额4700万美元。

2017年第四季度，美国通用会计准则所得税费用包含了美国新所得税法改革产生的计提一次性的Toll Charge 2.19亿美元和递延所得税负债进行调减的400万美元。

净亏损

扣除归于少数股东的净利润之前，2018年第一季度美国通用会计准则净亏损为8700万美元，2017年同期净亏损为5000万美元，上一季度净亏损为2.70亿美元。扣除归于少数股东的净利润之前，2018年第一季度非美国通用会计准则净亏损为9000万美元，2017年同期净亏损为4300万美元，上一季度净亏损为3600万美元。

2018年第一季度归属于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为9300万美元，美国通用会计准则每股摊薄净亏损2.39美元，2017年同期净亏损为6900万美元，上一季度净亏损为2.95亿美元。2018年第一季度归属于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为9700万美元，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损为2.50美元，2017年同期净亏损为6800万美元，上一季度净亏损为7800万美元。

资金流动性

截至2018年3月31日，搜狐集团持有的现金及现金等价物和短期投资减去短期银行贷款后合计21.7亿美元，截至2017年12月31日的余额为21.2亿美元。

其他公司动态

2018年4月5日，搜狐公司在线游戏子公司畅游公司宣布向股东宣派特别现金股利，每股A股或B股普通股派息4.7美元，或每股美国存托凭证 (以下简称“ADS”)派息9.4美元，畅游每股ADS等于2股A类普通股。预计特别现金股利总额约为5.0亿美元。畅游ADS的存托银行美国纽约梅隆银行将在2018年4月26日向股权登记日当天的美国存托凭证持有者分派股利。搜狐公司预计将从此次派息中获得大约3.4亿美元。公司预计这笔资金将用于支持其业务运营，而不会向搜狐股东派发股利。

业务展望

搜狐预计2018年第二季度：

总收入在4.85亿美元至5.10亿美元之间。

品牌广告收入在6500万美元至7000万美元之间，较2017年同期下降19%至24%，较2018年第一季度增长16%至24%。

搜狗收入在2.95亿美元至3.05亿美元之间，较2017年同期增长40%至45%，较2018年第一季度增长19%至23%。

在线游戏收入在8500万美元至9500万美元之间，较2017年同期下降22%至31%，较2018年第一季度下降10%至19%。

在扣除归于少数股东的非美国通用会计准则净利润之前，非美国通用会计准则净亏损在2800万美元至3800万美元之间。假设不增发新的股权激励,股价不变以及考虑本季度畅游派息除权因素的影响，搜狐预计股权激励费用约为400万美元。包含这些股权激励费用的影响，扣除归于少数股东的权益之前，美国通用会计准则净亏损在3200万美元至4200万美元之间。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在5500万美元至6500万美元之间，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损在1.40美元至1.65美元之间。包含上述股权激励费用，并抵消畅游和搜狗归于搜狐的权益约300万美元之后，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在5600万美元至6600万美元之间，美国通用会计准则每股摊薄净亏损在1.44美元至1.70美元之间。

2018年第二季度公司指导性预期采用的假定汇率为6.40人民币=1.00美元，2017年第二季度实际汇率约为6.86人民币=1.00美元，2018年第一季度实际汇率约为6.36人民币=1.00美元。