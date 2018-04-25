红杉起诉币安赵长鹏：违反独家投资协议(附法院文件)

相关新闻：融资交易告吹：红杉资本怒而起诉币安创始人赵长鹏

Bianews 4月25日消息，据彭博社报道，根据香港法院3月26和4月24日提交的诉讼文件显示，由于投资交易失败，红杉资本起诉了币安创始人赵长鹏。Bianews也获得了这份文件。

这些文件揭示了赵长鹏与这家知名风险投资公司的互动。并披露了他们对赵长鹏在9个月前创办的币安的估值。

这家交易平台的快速崛起一直都是虚拟货币产业最具有标识性的成长史，让赵长鹏登上了福布斯杂志的封面，并帮助了他积累了一笔个人财产，就是他一直所向外声称的20亿美元。

币安还引起了监管机构的关注，监管机构一直在世界各地打击数字资产交易，担心这些交易所违反了证券法。

根据香港法院的文件，赵长鹏和红杉去年8月开始就投资币安进行谈判。这笔交易将会让红杉获得将近11%的股份，并对币安进行大约8000万美元的估值。

根据法案文件显示，在接下来的几个月里，谈判仍在继续，在此期间，数字货币价格和交易的价值直线飙升，到历史最高水平。但是在12月中旬，比特币在将近2万美元的时候谈判崩裂了。

12月14日，赵长鹏团队告诉红杉，币安现有的股东认为他们提议的交易低估了该交易所的价值。在同时，赵长鹏接到了另一家风险投资公司，IDG Capital，计划投资两轮资金给币安，估值要高很多很多：分别为4亿和10亿美元。

问题就在于赵长鹏与IDG的谈判是不是违反了他与红杉的排他协议。

当红杉和赵长鹏计划在仲裁中解决争议的时候，两者之间的分歧公开化。

红杉向香港高等法院成功申请了一项禁止条令，禁止赵长鹏与其他的投资者进行谈判。4月24日法院提出，十分有必要进一步听证，确定是否赵长鹏是错的。

赵长鹏与币安的发言人没有立即回应记者的置评要求。红杉资本也拒绝置评。

IDG在接受彭博采访时表示，他们没有投资币安，也跟该公司没有任何关系。

赵长鹏曾经告诉过彭博社，币安不需要外部的资金，他只对可以帮助币安与监管机构合作、帮助获得许可证的投资机构有兴趣。

赵长鹏说，币安的保守估值大约是在30亿美元，该公司第二季度的收入为2亿美元，而他拒绝公开交易所的财务报表或提供个人财富证明。

尽管他之前曾说过币安的总部设在香港，但对办公室和服务器的所在地保密。上个月赵长鹏宣布，将在欧洲岛国马耳他开展业务。

根据Coinmarketcap.com的数据，币安在过去的24小时内数字货币交易额大概达到34亿美元。这是通过数据整合所追踪的收费交易所中最多的了。币安的交易已经从峰值下降了大约达到70%。

此前有媒体报道称，获得了一份币安近期的融资文件，文件显示，币安估值已经达到100亿美金。文件中还披露了币安的赢利模式，其中上币费达2000万。币安随后否认。