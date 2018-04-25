融资交易告吹：红杉资本怒而起诉币安创始人赵长鹏

赵长鹏

新浪科技讯 北京时间4月25日下午消息，全球最大加密货币交易所创始人赵长鹏与红杉资本旗下部门之间出现法律纠纷，这让公众得以一瞥数字资产行业发展最为快速的创业公司之一。

根据3月26日和4月24日这两天的香港法庭文件记录显示，红杉就一项融资交易失败而起诉赵长鹏。文件显示了赵长鹏与知名风投公司之间的交涉以及披露了他们评估币安（Binance）之估值的细节。

该交易平台的飞速崛起被认为是虚拟货币行业最引人注目的增长故事，让赵长鹏登上了《福布斯》杂志的封面，并给他带来了大量个人财富。币安同时也引来监管机构的审查，这些监管机构近来频繁在全球范围内打击数字资产交易，因为担心这些场所可能违反了证券法。

根据香港法庭的文件，赵长鹏和红杉于8月份开始商洽币安的投资条款。这笔交易若成功将给红杉带来近11%的股份，并使币安的估值达到8000万美元。

法庭文件显示，双方的谈话持续了好几个月，在这段时间期间，加密货币的价格和交易价值飙升至历史新高。但是在12月中旬，随着比特币交易价格接近2万美元，交易随即谈崩。

2017年7月-2018年4月，比特币价格走势

12月14日，赵长鹏的团队告诉红杉，币安的现有股东认为他们给出的交易低估了交易所价值。几乎在同一时期，另一家风投公司IDG Capital找到了赵长鹏，表示愿意向币安投资两轮资金，估值分别高达4亿美元和10亿美元。

这里的问题是，赵长鹏跟IDG Capital的交流是否违反了他跟红杉之间的独家协议。虽然红杉和赵长鹏正计划以仲裁解决纠纷，但是随着红杉诉诸香港高等法院，成功禁止赵长鹏与其他投资者接触后，双方之间的纠纷逐渐进入公众视野。法院在4月24日表示，赵长鹏是否有过错还需进一步的听证来决定。

他说，币安保守估值约为30亿美元。公司在成立后的第二季度收入为2亿美元。但公司拒绝分享其财务报表或提供个人财富的任何证明。币安的办公室和服务器位置始终未公开，尽管赵长鹏曾提过交易所位于香港。上个月，赵长鹏宣布币安将在欧洲岛国马耳他展开业务。(木尔)