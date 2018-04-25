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传软银将转移专车公司股份给旗下基金：值200亿美元

传软银将转移专车公司股份给旗下基金：值200亿美元
2018年04月25日 13:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月25日午间消息，据英国《金融时报》报道，软银计划将其持有的大约200亿美元专车公司股份转给旗下Vision Fund巨无霸科技基金。

　　这些资产包括Uber、Ola、Grab、滴滴出行的股份。知情人士表示，如果交易最终完成，便可让这些快速发展的科技公司获得Vision Fund的资源，有望让这些专车公司展开更加密切的合作，创造覆盖全球的协同效应。

　　Vision Fund由软银董事拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）负责运营，目前凭借917亿美元的体量成为全球科技行业最强大的投资者。

　　重组之后，Vision Fund的可投资本有望增加，但具体财务条款尚未可知。

　　知情人士表示，软银目前持有美国的Uber、中国的滴滴、巴西的99、印度的Ola、新加坡的Grab的股份，但这些股份都将在几个月内转给Vision Fund。

　　之所以独立于Vision Fund展开投资，部分原因在于沙特阿拉伯国有主权财富基金PIF对Uber展开了直接投资。PIF直接向Uber投资了35亿美元，而该基金CEO亚希尔·阿尔·拉姆延（Yasir Al Rumayyan）也同时担任Uber和软银董事。PIF拒绝对此置评。(书聿)

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