马蜂窝CEO陈罡：年轻用户将改变旅游 文旅融合是趋势

新浪科技讯 4月25日午间消息，在近日举行的“2018中国旅游科学年会”上，马蜂窝旅游网联合创始人、CEO陈罡发表主题演讲，他从新一代中国旅游消费者特征出发，阐述了“文旅融合”背后的时代背景与商业机会。

“如今年轻的消费者去到全球各地，不再是简单地看名胜古迹，而是渴望与当地的文化、风俗、饮食、艺术、生活等有深入的了解与连接。”陈罡表示，今天的中国旅行者非常自信，不再有语言障碍，还有更敏锐的消费和洞察能力——这样的全新消费人群将改变并引领未来中国旅游的格局。

陈罡表示，在马蜂窝平台上，年轻旅行者如今最感兴趣的，已不仅是卢浮宫、埃菲尔铁塔等传统景点，更有可能是新兴的餐厅、当地的酒馆、特色的主题公园等具有文化特征的碎片化体验。“文旅融合必然是未来旅游产业的发展方向，描绘了年轻旅行者的未来图景，更加个性化、专业化、深度化的体验才是新一代消费者所看重的。”

近年来，人们旅游信息需求的维度更广、颗粒度更细，对文化、体验的要求越来越高高，表明了新一代旅行者对境内外的当地生活与经济，有了更全面的参与。与此同时，大数据、移动支付与移动预订的发展，也让人们具备了智慧旅游、智慧消费的能力，为文旅融合的广泛实践提供了强大助力。

“今天的中国旅行者是全球最聪明、最智慧，也是最方便的消费者，他们不仅知道，还可以通过App预订，从’知道’到’买到’一键完成。”陈罡表示，在“无电商不旅游，无攻略不决策”的时代，人们普遍在线上完成从信息浏览到产品预订的消费流程，这与传统门店时代的旅游方式有很大不同。

“今天中国在线旅游产业新的变革是什么？是我们真的能够通过移动互联网和旅游大数据，对产业进行更深度、多维度的研究，也能对市场进行更精准和前瞻性的预测。”陈罡称，不仅消费者在变得越来越聪明，旅游产业也在随之升级，通过大数据统计和分析，能够帮助产业为用户提供更加优质和个性化的产品和服务，让人们新兴的文化、体验需求得到满足。(张俊)

以下为陈罡演讲全文：

大家中午好，非常高兴参加中国旅游科学年会。马蜂窝发展历史比较短，作为新兴在线旅游企业，我们用八年左右的时间，发展到今天覆盖中国1.3亿用户，这些人群主要是80后和90后，非常年轻。今天给大家分享新兴年轻人群对旅游的体验和需求所带来的市场机遇，带来一些更年轻的视角，看看年轻人对旅游的消费和需求、对文旅融合是什么想法。

年轻、个性、分享、移动社交，这就是马蜂窝1.3亿用户的典型用户画像。今天的年轻旅行者，当他们走出家门、国门，即便是去到一些历朝历代的古都，他们的旅游行为也已经不再是传统的观光，或者40人组团大巴历史存照的旅游行为。即便去到伦敦，也有全新的体验。

在年轻时尚的旅行者中间，有一个词叫“打卡”，去到这些地方不仅仅是拍照，也会分享、体验，点一杯咖啡、一顿下午茶，不仅非常惬意，也能对当地的文化和民风民俗有深度的了解。他们非常自信，不再有语言的障碍，他们有更敏锐的消费和洞察能力。年轻的消费者在全球各地旅行时，都渴望与当地的文化、风俗、饮食、艺术、生活等有深入的了解与连接，这是文旅融合大趋势在普通消费者中的真实体现。这种全新人群不仅改变中国旅游的格局，也会引领中国旅游的格局。

在马蜂窝平台上，我们看到全新旅行消费者口口相传的POI，已不仅是卢浮宫、埃菲尔铁塔之类的传统景点，更可能是一些新兴的餐厅、当地的酒馆、特色的主题公园等具有文化特征的碎片化体验。这些餐厅也好，酒馆也好，其实透露出中国出现了全新一代更强有力的消费者，他们正去往全球开启更丰富、更智慧的旅游的同时，也在向世界展示着中国美好生活的一种真实图谱。

除了当地的文化和艺术，还有一个很大的趋势，年轻一代的旅行者对于当地体验是非常热衷和着迷的。从马蜂窝的数据来看，五年前，一个普通用户说新加坡，可能只能说出三个关键词：海南鸡饭、圣淘沙、鱼尾狮。但今天，我们通过移动互联网、大数据实时观测分析，用户谈论和分享关注的信息点到底是什么。我们发现，他们最想了解，最想玩最想吃的标的，其实非常细，比如环球影城里的变形金刚或者木乃伊，甚至会去搜索牛车水非常小的店铺。

在马蜂窝的平台上，用户评论、转发、搜索环球影城的信息不仅是一张门票，还有开放时间、美食、游玩项目。新加坡除了典型的传统玩法以外，新兴自由行爱好者对于当地体验有更高的要求，比如F1方程式赛车，马蜂窝平台上可以完成包括保时捷、玛莎拉蒂、GTR这样的赛车体验，这种体验也是旅行途中体验式消费的一种趋势。在新加坡甚至可以去虎牌啤酒厂参观，也能去空中缆车进行晚宴。

去年，马蜂窝用大数据分析了中国旅行者去到全球各地旅行时，在哪些地方更愿意拍照和分享，评选出了全球14个代表各地特色文化的网红墙，叫做“全世界网红墙”，并把它们搬回了中国北京三里屯。当我们12月份在北京三里屯做这个活动的时候，非常多年轻人为了拍照在寒风中排两三个小时的队，这代表年轻人对更新、更酷、更潮、更有分享行为的旅游行为是非常向往的。

年轻人尤其90后人群非常特殊，他们的旅行方式不是简单的到达式，根据某一场演唱会，某个赛事，甚至电影当中的某个场景开始他们的旅行。关于二次元文化，马蜂窝上有大概28万篇游记，每篇游记反复分享积累，变成新兴旅行者的旅行动力。体验回来之后再分享扩散，这样形成的循环，对旅游消费决策和行为，以及整个旅游经济，都有非常深远的影响。今天是“无电商不旅游，无攻略不决策”的时代，大家都把旅游预订放到线上，而线上最关键的环节就是看曾经去过这里的旅行者的照片、视频、游记和攻略分享。我相信，出门查攻略已经变成80后、90后一个必做的既定动作。

今天，整个目的地的信息纬度更广，颗粒度更细，这表明用户在消费决策里能做出更加智慧的消费决策，也能表明新一代旅行者对境内外的当地生活与经济，有了更全面的参与。更重要的是，今天的中国旅行者是全球最聪明、最智慧，也是最方便的消费者，他们不仅知道，还可以通过APP预订，从’知道’到’买到’一键完成。在马蜂窝APP里，不仅可以查到环球影城的信息，还能一键完成成人票、快速票的购买，甚至可以看到当天用户分享的实景。文化和体验是未来旅游发展的方向，更加个性化、专业化、深度化的体验才是新一代消费者所看重的。

中国旅游在于度假，尤其是在线休闲度假业的发展，其中最核心的人群是以90后为代表的年轻人群。年轻人群背后新的产业机会，可以用’玩’这一个字来概括——既有’玩’的心态，也有’玩’的行为——‘玩’不仅让旅游变成更加大众化、生活化的行为，也能带动全新的商业链条。

今天中国在线旅游产业新的变革是什么？是我们真的能够通过移动互联网和旅游大数据，对产业进行更深度、多维度的研究，也能对市场进行更精准和前瞻性的预测。不仅消费者在变得越来越聪明，旅游产业也在随之升级。通过马蜂窝平台旅游大数据的统计和分析，我们可以看到每个目的地下的热门消费点，用户对它的真实热度、参与度到底如何，从而帮助产业为用户提供更加优质和个性化的产品和服务，让人们新兴的文化、体验需求得到满足。

在马蜂窝上，我们连接了全球包括OTA、航空公司、当地的租车公司等等旅游服务商，他们在马蜂窝上提供全球各地一系列的旅游预订服务。这些旅游服务商来到马蜂窝不仅是开店呈现他们的产品，更重要的是要懂得玩法，将“攻略+预订”很好地结合。旅游是解决信息不对等，大家上网找攻略，其实是找好吃好玩的，这些好吃好玩的表面看起来是一些简单信息，核心其实是消费决策。当用户找到好吃好玩的，就要预订。

马蜂窝上有全新的玩法，不仅有来自用户的现场分享，还有更多有意思的表现方式，比如小视频。关于国内供应商合作伙伴如何向新一代的旅游消费者推荐它的产品和服务，大家可以借鉴一下四川的做法。四川是传统的目的地，有历史悠久的乐山大佛，当地也有很多的小吃、手艺和文化，通过全新的视角展示出来，相信让很多年轻人怦然心动。看完小视频，很多人如果再去成都乐山，可能就会选择新的玩法。等用户体验完，回来在马蜂窝上发布照片、评论，内容就会继续发酵，形成一轮新的循环，这是新一代旅游电商的经营方式，和传统门店时代的经营方式有很大不同。客人的分享、体验沉淀下来，再分享出去，才是对好品质、好服务更进一步的放大和传播。这不仅对于中国消费者是全新的机遇，对于中国在线旅游产业也是全新的玩法。

今天非常有幸能参加学术氛围非常浓厚的盛会，以上是我们从新兴企业，尤其从年轻人的视角，给大家带来的不同的分享。最后预祝中国旅游科学年会取得圆满成功。谢谢大家！