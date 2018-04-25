今日头条“改名”了：其实谷歌也是这么做的

“今日头条” 向后退了，“字节跳动”向前来了。很好，很好，这两件事都是值得庆祝的。

4月24日首届数字中国建设峰会上，创办了日活跃用户超过1.4亿人的阅读工具——今日头条的张一鸣，首次以“字节跳动”CEO的身份出席。

而“字节跳动” 正是今日头条这款国民级应用的知识产权和商标归属方公司的名称。

在字节跳动公司内部，已经发布了如下通知：综合多方意见后，我们最终决定沿用现有公司名称“字节跳动”（“ByteDance”）。今后在提及公司整体的场景中，请统一使用“字节跳动”（“ByteDance”）品牌。

此后，“今日头条”将仅作为字节跳动公司旗下的信息流阅读产品存在，和它拥有同样角色还有“西瓜视频”、“抖音”、“火山小视频”以及“悟空问答”等。

从今日头条到字节跳动，这不是一次简单的公司品牌名称的更替，是向外界传达公司定位、发展方向的变化：过去，这家公司以主力产品今日头条被认知，也只有今日头条一个产品能代表公司的定位。但随着抖音、火山、悟空问答等产品的崛起以及全球化业务的开展，今日头条的品牌形象已经不能完全涵盖公司的全部业务了。

在公司整体品牌名称的更替上，字节跳动走的其实是“Alphabet”的路线。

过去很长时间，Alphabet公司的整体品牌都以主营业务“Google”（谷歌）的名义存在，但除了Google旗下的搜索、YouTube、广告、地图和Android等业务外，Google将更多的业务独立出来，包括研究未来前沿技术应用场景的X-Lab，收购的专门从事智能硬件开发的Nest，未来生命科学技术研究的Life Sciences，以及新技术投资等业务。

Google的更名证明，这种形式的调整无论在内部管理效率还是外部资本市场上，都得到了积极的反馈。

Google的这些改变值得今日头条学习

Google在不断成长的过程中，出现的一个很大问题是业务线越来越多，组织架构越来越臃肿，不利于做创新。

成立Alphabet之后，Google、X-Lab，Life Sciences，Ventures & Capital等都作为公司旗下的子业务独立存在，相当于一个大的组织被拆分成了若干个小组织，每个小组织都有自己独立的CEO和管理决策团队，每个小组织也都有了清晰地职责，也更方便根据市场变化进行战略调整和创新。

Alphabet官网放了一篇CEO拉里·佩奇（Larry Page）的文章来解释这件事：新公司的特别就是让旗下的业务能独立运作。Alphabet公司CEO拉里·佩奇（Larry Page）以及董事会主席谢尔盖·布林（Sergey Brin）主要职责是为旗下的子业务提供帮助，以及分配整个集团的资源以及对每个子公司的团队进行绩效评估。

Google调整的更大的收获在于资本市场给予的积极反馈。

重组之前，Google把原有业务和新业务的业绩混在一起，新业务的数据不够透明。调整之后，新业务的情况也被外界了解到。

Google的收入在 2008-2012 年增长了 150%，股价却几乎没有改变。在重组消息宣布之后几个小时，Google的股价上涨6%，市值提升超过200亿美元。在重组之后的两年内，Alphabet 的股价上涨 42%，市值从 4546 亿美元上涨到 6515 亿美元，期间还一度超过苹果成为全球市值最高的公司。（据好奇心日报统计）

2015年8月重组后，Alphabet股价一路上涨。

目前，Alphabet 的市值已经超过7100亿美元。

今日头条到了向资本市场证明更大价值的时候

业务线越来越多的今日头条，也面临着和Google相同的问题。

早期，今日头条作为主线产品，倾注了公司绝大部分的资源。今日头条用户规模壮大之后，又孵化出了西瓜视频、悟空问答、懂车帝、抖音、火山小视频等产品。

据了解，西瓜视频和悟空问答仍由今日头条管理。懂车帝所属公司为北京空间变换科技有限公司，是今日头条有限公司的全资子公司。抖音和火山归属于北京微播视界科技有限公司，其股权结构更复杂。同时，今日头条还孵化出了TikTok等全球产品，收购了全球化产品musical.ly和News Republic。

据三声报道，今日头条的内部信中提到，随着名称的确定，公司的品牌梳理工作已经启动。这意味着，今日头条孵化以及收购的这些产品，组织架构将会重新调整，财务关系以及人事任免也会迎来变革。

同时，今日头条也需要向资本市场证明自己的更大价值。

今年3月，有传闻称今日头条又要开启新一轮融资了，此轮融资估值超过500亿美元。

今日头条的上一次融资是在2016年12月，完成了D轮10亿美元融资，投后估值110亿美元。此轮融资的估值能比一年以前提升4倍，和旗下产品的快速增长有很大关系。

比如，今年春节期间抖音的快速增长。据QuestMobile数据，春节期间，抖音增长了近3000万日活跃用户，超越了同门产品西瓜视频和火山小视频，用了一年时间成为现象级产品。

在海外化上，今日头条也取得了不错的成绩。根据第三方市场数据机构App Annie的公开记录，Musical.ly在美国、德国和法国，TikTok在日本、泰国和印尼，Vigo Video在印度和巴西，均多次登顶当地App Store或Google Play总榜。

但这还不够。今日头条为寻求上市，还需要证明自己更大的价值——据全天候科技援引知情人士称，今日头条方面希望自己在上市前达到千亿美元规模。

Google通过重组为Alphabet已经走通了市值高速增长之路，张一鸣也要通过拆分重组今日头条为字节跳动，走向更高估值。

当然，无论从品牌还是产品布局上，不把鸡蛋都放在“今日头条”一个篮子里，也毫无疑问是更安全的。