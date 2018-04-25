又一城！5月1日起厦门禁止新增网约车登记注册

对网约车的监管持续收紧，网约车公司将何去何从？

来源：界面新闻 柯晓斌

从2018年5月1日起，厦门市道路运输管理处不再接受网络车预受理登记。

4月23日，厦门市交通运输局下发厦门市交通运输局关于严格执行《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》（细下文简称）有关规定的通知。据《细则》规定：从2018年5月1日起，市道路运输管理处不再接受网络车预受理登记，所有网约车平台、车辆和驾驶员，在未取得我交通运输管理局核发的《网络预约出租汽车经营许可证》和《网络预约出租汽车运输证》或《网络预约出租汽车驾驶员证》之前，不得从事网约车经营活动。

依据《细则》规定：2018年5月1日前，各网约车公司要严格通过信息系统将企业所属驾驶员信息向市道路运输管理处注册报备。

同时，厦门市加强对非法网约车的监管力度。

《细则》规定：从5月1日起，市交通综合行政执法支队要加强路面查处力度，全面核查《网络预约出租汽车运输证》和《网络预约出租汽车驾驶员证》是否齐全，对查实存在两证不全、实际接单平台与运输证标注的平台不符、未按照要求进行注册报备等情况的车辆或驾驶员，市交通综合行政执法支队要严格按照《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》等相关法规进行查处、情节严重的，市道路运输管理处要依规注销相应许可。