谷歌财报为科技股泼冷水 FANG市值一夜蒸发850亿美元

钱童心

谷歌当地时间4月23日公布财报，财报显示云计算、人工智能等业务的支出增长了三倍。谷歌也为美国科技公司财报季起了一个较为不利的开局。

当日美股收盘，科技股再度遭受重挫，谷歌、亚马逊、Facebook、Netlfix股价下跌均超过3%，FANG公司市值总额蒸发超过850亿美元。其中谷歌跌幅最大，下跌4.8%，市值蒸发360亿美元。

在标普500公司中，4月23日收盘跌幅超过5%的有30家公司，其中大多数是工业以及科技行业企业。除了FANG之外，科技公司当中损失惨重的还有软件公司欧特克（Autodesk），芯片公司镁光科技（Micron Technolgy）等，跌幅都将近6%。

鉴于谷歌母公司Alphabet不断高企的云计算业务的投资计划，分析师下调了该公司的利润率预期。今年以来，谷歌股价已经抹去全部涨幅，下跌3%。不过Netflix和亚马逊今年以来股价仍然分别上涨55%和25%。

苹果股价也跌至调整区间。过去三个交易日，苹果股价已经累计下跌超过7%，市值蒸发近640亿美元；同时较3月13日创下的183.5美元的历史高位下跌11%。苹果今年以来股价累计下跌超过4%，不过仍然比去年同期上涨10%。

受到主要供应商台积电下调出货量预期的影响，多家券商分析师纷纷下调苹果二季度iPhone出货量。苹果将于5月1日公布财报。

谷歌糟糕的财报也为未来两天Facebook和亚马逊即将公布的财报蒙上阴影。Facebook将于4月25日公布财报，Facebook数据泄露事件发生至今，令公司今年以来股价已经跌去近10%。去年Facebook股价飙涨了53%。

金融机构The Phoenix Group首席经济学家Max Wolff对第一财经记者表示：“科技股正处于非常脆弱的阶段，此前风险资产已经被过多地买入，外加不断增长的政治风险和利率风险，任何风吹草动都会影响市场。”

4月26日亚马逊等多家科技企业公布财报。亚马逊创始人CEO贝索斯在财报公布前首次透露，亚马逊的Prime会员注册数已经突破1000万。亚马逊预计将在财报中针对如何继续增长给出指引。

过去几个月，亚马逊一直遭受来自美国总统特朗普的言论攻击，指责亚马逊对美国邮政行业产生的不良影响。根据彭博的分析师调研，今年一季度亚马逊收入预计将达到500亿美元，同比增长40%，这部分受益于去年亚马逊对美国零售商全食的收购。

分析师还预计，亚马逊每股盈利将从去年的1.48美元下滑至1.26美元。此外，亚马逊还将加大国际扩张的力度，云服务数据中心的建设以及原创剧和流媒体视频业务的投入。

根据研究机构Evercore ISI统计数据显示，过去一个月，基金经理仍在源源不断地增加科技板块敞口。这意味着如果科技股开启滑铁卢模式，那么这些投资者将遭受沉重的打击。

好消息是半导体领军企业德州仪器4月23日公布的一季度财报利好，盘后股价上涨，这可能将提振芯片板块近期的颓势。近五个交易日，英特尔股价累计跌幅近4%，英伟达股价累计跌幅近7%。英特尔将于4月26日公布财报；英伟达财报将于5月10日公布。

中概股方面，阿里巴巴将于5月4日公布财报；京东股价4月23日下跌超过3%，京东将于5月7日公布财报；百度财报将于4月26日公布。