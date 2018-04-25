朋友圈变了，会让滴滴更加安全吗？

一场阵容豪华的发布会，体现了滴滴加固护城河、传统车企转型的野心与焦虑。

文 | 《中国企业家》记者 陈睿雅 编辑 | 马吉英

正当外界认为滴滴在出行领域的地位遭遇挑战的时候，一场阵容豪华的发布会显示了滴滴的新布局。

这是一场名为“洪流联盟”的发布会，重磅与会嘉宾均是车企和产业链上的企业大佬，东道主是滴滴。

“如果新能源是中国汽车产业弯道超车的机会，共享就是中国汽车产业变道超车的机会。”滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维说。当一汽集团董事长徐留平、北汽集团董事长徐和谊、比亚迪董事长兼总裁王传福等汽车行业大佬坐在台下，台上演讲的程维给出了他对中国汽车行业的判断。

这在某种程度上契合了台下车企们的思考，已经有不少车企提出向出行服务商转型的计划。

这也是滴滴的机会。

毫无疑问，滴滴正在构建它庞大的出行帝国。程维表示，2017年，滴滴服务了74亿次用户的出行，最新数据显示，滴滴每天服务的用户订单超过3000万笔、4000万人次。在夯实国内市场之余，滴滴正在向国际市场进击，先后入股美国Lyft、东南亚Grab、意大利Taxify、以色列Careem、印度Ola，收购巴西99，并在4月23日宣布开通墨西哥服务。

但“反滴滴联盟”的信号也在不断闪现，美团打车、首汽约车、嘀嗒出行、易到，甚至高德的顺风车和携程专车，都在试图从巨大的出行市场分一杯羹。此外，在滴滴曾重仓的共享单车领域，ofo近况扑朔迷离，青桔单车发展遭遇阻力，而摩拜已被竞争对手美团收购。

眼下，滴滴加固护城河的方式之一，即成立“洪流联盟”。在“洪流联盟”中，滴滴向联盟成员开放汽车租赁与运营、分时租赁、汽车后市场等能力，共建汽车运营商平台。一个耐人寻味的细节是，蔚来汽车、蔚来资本董事长李斌也出现在台下嘉宾席中。蔚来资本投资的首汽约车和嘀嗒出行，正在出行市场跟滴滴正面作战。而就在洪流联盟发布会的同一天，有报道称嘀嗒出行CEO宋中杰在公开演讲中表示，已邀请李斌出任嘀嗒出行董事长。

这个联盟会让滴滴更加安全吗？

4月24日，《华尔街日报》援引消息人士称，滴滴已开始与投行密洽IPO事宜，IPO估值目前定为700-800亿美元。此前，据公开信息，滴滴在2017年共计融资95亿美元，软银贡献了其中的80亿美元，滴滴投后估值达560亿美元。

在演讲最后，程维特意强调了滴滴对“水”的理解，希望滴滴能像水一样包容，没有边界互相合作。大概十年前，马化腾也在腾讯内部提到过“水”的重要性：“就像日常生活中人们对水和电的依赖一样，我们要做成互联网上的水和电。”

滴滴出行创始人兼CEO程维 来源：被访者供图

以下为程维在“洪流联盟”发布仪式上的演讲：

见到陈老（中国电动汽车百人会理事长陈清泰）和大家，让我想到了两年前第一次参加电动汽车百人会的场景。那是我第一次从一个企业的视角升级到了一个产业的视角，从一个企业个体的奋斗看到了一个产业整体的崛起，大家都在思考怎么抓住新能源的机会让中国从汽车大国走向汽车强国。

刚刚过去的2017年，滴滴服务了74亿次用户的出行，最新我们每天服务的用户订单超过了3000万笔，4000万人次。这个数字背后代表了今天滴滴已经（超过了铁路总公司）成了中国乃至于全球最大的交通运输网络。

出行在迅速的线上化、智能化。用户出行习惯的改变会怎样地影响到上游的汽车设计、生产、运营、汽车的所有权和用户的使用？未来10年，交通和汽车产业的变革之中，滴滴的定位到底是什么，我们会发挥什么样的作用？这些都是在过去两年时间里，我们每天都在思考的。

毫无疑问，交通和汽车产业迎来了过去一百年来最重要的一次变革，这个变革有很多的不确定性。但我想有一点是确定的，就是未来的汽车和出行，未来的硬件产品和软件服务之间的边界会越来越模糊。就像我听到很多汽车企业说，未来我们的愿景也是汽车服务商，就像我们看到很多互联网企业也跳进去造车一样。在这样一个大时代里面，我们应该如何一起携手拥抱彼此，拥抱未来？今天滴滴“洪流”的发布会特别真诚地希望把滴滴这几年对于未来的思考、滴滴的战略分享给大家，并且在未来能够真诚地合作，我们一起去建设面向未来交通和出行的服务生态。

未来十年，滴滴有三大愿景：一是希望能够走出中国，成为全球最大的一站式的出行平台。滴滴在成立的第一个五年里服务了中国将近5亿用户，2100万的车主，我们希望在未来10年能够成为全球最大的出行平台，在全球范围内服务20亿用户。昨天我们宣布开通了墨西哥的服务，之前滴滴10亿美金收购了巴西最大的在线出行服务提供商99，今天在巴西有1000位说葡萄牙语的滴滴员工，正在努力地把产品、技术输出到南美洲。我们开通了港澳台，我们10亿美金投资了东南亚最大的出行平台Grab。我们希望未来10年里，由中国引发出行和整个交通的变革，中国的经验能走向全球。我们走出去看到，也许中国的共享和互联网发展对世界是有强借鉴意义的。

中国不像美国和欧洲拥有这么多的资源、地广人稀，在欧洲和美国，每个家庭拥有一到两辆车，整个社会和城市可以承担。但是在中国，在只有少量的家庭拥有汽车的时候，我们的城镇化过程已经使得城市不可持续发展。同样的情况发生在圣保罗，发生在印度，发生在墨西哥城。对于全球面临的交通和城市问题，中国的共享和新能源结合的发展道路可能会更加有借鉴意义。

除了能够服务越来越多的用户，滴滴也希望共享出行服务平台在未来10年可以满足超过50%的出行需求。家庭购车市场依然会增长，但会有一个新增的增量市场在共享运营出行平台上出现，很多用户也可以在未来直接选择购买服务。这是滴滴的第一个愿景，成为全球最大的出行平台。

这里面的核心问题是要解决出行的确定性，这也是我们出行平台的核心战略“潮汐”。因为出行的人群每天是潮汐般波动的，早高峰、晚高峰可能有超过平峰期3倍、5倍以上的需求，如何通过互联网和大数据的技术高效地调度和运营，使大家全天有稳定的出行体验是世界级的挑战，因为从来没有一个市场像我们一样是一个卖方市场，是一个供应紧缺的市场。

滴滴的第二个愿景，我们希望能够共建汽车运营商平台。这是什么概念？今天在滴滴平台上，每个月有超过2100万个司机把他们的车拿出来共享，为大家提供出行服务，但是今天这2100万车主的汽车可能来自于一百多个品牌，来自于上千个车型。这一百多个品牌和上千个车型里面，还没有一个是为共享设计，为共享定制的。今天所有的汽车，绝大多数是司机个人拥有，未来会出现专业的汽车运营商，去整合用户的需求，定制化汽车的设计生产，重资产地拥有和运营，并且提供整套的后市场的服务。

滴滴在过去两年时间里面做了一些尝试，滴滴自己的租赁公司车队今年会突破5万辆，绝大多数是新能源汽车。我们摸索下来，电动汽车在滴滴平台上面是能够盈利的。怎么样把滴滴自己做汽车运营商的经验复制给全行业，支持未来整个共享出行更高速地发展是滴滴“洪流”主要的思考。“洪流”指的是汽车线下的钢铁洪流，也是滴滴作为一个线上企业和大家之间的交流汇聚、拥抱彼此，拥抱未来。每年买一辆或者换一辆车加入滴滴平台的汽车数量已经超过了百万辆。

我们相信在未来10年时间里，在中国和全球会有一个超过每年千万辆的共享汽车的市场。这是一个过去一百年没有过的全新的增量市场，是一个蓝海的市场，是一个中国可能先有独有的市场。

滴滴的第三个愿景，我们希望能够成为全球智能交通技术的引领者。今天滴滴除了提供线上的出行服务，除了搭建整个汽车运营商的平台，我们也在做智慧交通，也在做智能驾驶。滴滴的智慧红绿灯在中国的20几个城市已经覆盖了超过1300个红绿灯，很多的红绿灯已经跟过去100年工业化时代的自动化控制不一样了，它是基于今天城市里面交通实时大数据，根据车流能够做精准实时的调度，在我们调度的红绿灯里面，整个道路的拥堵降低了10%到20%，这些都会推动城市交通进一步线上化和智能化。

滴滴希望成为未来最大的新能源汽车运营商。事实上，2017年滴滴平台上面已经有26万辆的新能源汽车，占到了纯电汽车总量的将近1/3，这个数字还在快速增长，到2020年的时候会超过100万辆。如果新能源是中国汽车产业弯道超车的机会，共享就是中国汽车产业变道超车的机会。共享所有权和使用方式的变革是更加底层和更加具有颠覆性的。

在这里，我想分享给大家的是，全球都在努力推动新能源，但也许共享真的是中国的机会。今天在全球范围之内，滴滴平台在中国每天有3000万笔订单是共享出行的。北美大概只有三四百万笔，南美两三百万笔，欧洲一百万笔，印度东南亚也在百万笔，日本几乎还没有。中国有几十年沉淀下来的汽车工业基础，还有全球最大的共享出行网络和被教育得越来越成熟的共享出行用户，所以，引领交通和汽车产业变革下一个10年的中心不一定在欧洲，不一定在日本，而是在中国。

在美国共享出行发展也很快，但是美国对于共享的迫切程度不如中国，中国有20个百万以上人口的超级大城市，这些城市遇到的资源瓶颈，跟旧金山、芝加哥这种巨大的城市还是不一样。如何把共享和汽车真正地结合起来，是一个历史性的机会。

在这样一个大的趋势之下，车企多了一种选择。从过去一百年，我们习惯为家庭设计汽车卖给家庭，卖了以后连接服务是相对弱的。未来会有一个新的模式，就是汽车设计生产出来以后不是直接卖给用户，而是有一个运营商帮助用户去持有，用户使用就好。我们希望在未来不仅仅能够推动为了家庭一次性购买而设计的汽车，还能够诞生为里程使用而设计的汽车，最重要的事情不是买它的时候15万、20万，而是每用一公里是2.1元还是1.8元。汽车运营商会按照每公里使用向用户付费，并且把这部分费用给到上游的硬件、金融、运营服务等等生态的合作伙伴。

这里面想跟大家分享的是，大家知道手机产业里面运营商每年消化的手机占比是超过50%的。汽车一定程度上拥有生产工具的属性，不像手机就是一个个人消费品，汽车的拥有门槛更高，所以我相信未来汽车运营商的市场占比也许比手机运营商市场更大。也许有一天，我们除了一年能卖掉100万台车以外，我们还有一个新增的业务，滴滴愿意跟大家共建共治，这个业务能够消化掉50万辆车，这些车服务两三百万个家庭。这样的思考之下，我们希望能够成立“洪流联盟”，“洪流”初衷是汽车的钢铁洪流，围绕着汽车和车主的服务建立开放平台服务，但今天更多的还是我们把力量汇聚到一起，面向未来去真诚合作。

滴滴在未来整个产业里面的定位是非常清楚的，滴滴坚决不造车，滴滴也不谋求成为未来最大的汽车运营商，滴滴的核心能力就是服务好用户，服务好车主，在大数据和技术上面不断投入和突破。而在整个开放平台的建设里面，滴滴的价值观就是开放赋能，如果没有人做好，我们会尝试去做。但如果有人做好了，我们是开放和合作的。在未来，我们共建一个面向10年、20年的汽车生态。

我们看到其实在滴滴开放之前，很多车企也尝试过做租赁公司，但租赁公司客源运营成本都很重，未必能赚钱；很多车企也尝试过公务用车运营，也很难赚钱；也有很多企业在做分时租赁，但用户获取的成本和线下运营的成本高，很难走出一条很长远的路出来。

滴滴在这里有5年的探索，我们希望能够把我们的核心能力开放出来帮助到大家。比如说网约车的汽车运营商平台，我们相信新能源是大趋势，但是新能源汽车的性价比做到比燃油车更高可能还需要5年或者更长时间，这一段抢跑的时期到底怎么渡过，关键在于运营商市场。因为卖给家庭算购买成本，但是卖给运营商市场是算每公里使用成本。我们希望帮助大家建立新能源网约车的汽车公司，提前推动新能源汽车的运营。等到全球的那个时点到来，可能2025年，可能早一点，可能晚一点，全球发令枪响的时候，可能我们已经具备了一定的竞争优势。

分时租赁也是一样，今天滴滴分时租赁服务在我们探索的城市里面已经接近打平了，这里面是因为我们没有流量成本，我们有相对庞大的线下运营的基础，这些能力会开放给大家。不管大家还没有做或者已经做了，我们都愿意毫无保留的开放给大家。滴滴自己的车队可能已经是中国最大的几个车队之一了，今年5万辆汽车，我们实践运营过，现在大家的新能源汽车可以跑平，可以赚钱。但是，怎么样把这里面的用户流量大数据线下运营、渠道网络产品的经验，抽象出来帮助大家，这是今天滴滴希望做的。未来，在滴滴汽车生态里面，汽车的设计生产，汽车的运营，出行服务的平台，无人驾驶的技术边界是模糊的，用户要的只是高效快捷的出行服务。

开放的背后其实是专注，只有专注才能看清楚自己要做什么，才能有真正的开放。很多人都会问我滴滴为什么不是口字旁的嘀，我们是三点水的滴滴。我们的潮汐、洪流都是水字旁的，滴滴很喜欢水，上善若水，水利万物而不争，水有自己的信念，奔腾向海且能水滴石穿。我们特别希望未来能够像水一样包容，没有边界真正合作。我们能够拥抱彼此，拥抱未来，能够汇聚百川，能够洪流入海。感谢大家的到来，希望合作愉快。