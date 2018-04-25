对话阿里张勇：乔峰回归助力全球化 准时比快速重要

阿里巴巴 CEO张勇接受采访 CEO张勇接受采访

新浪科技 韩大鹏

“评判战略是否重要，要看派什么人去。我请彭蕾出山，这本身就说明了事情的重要性，无需更多讨论”。

在中美贸易战升级的同时，阿里巴巴正在加速全球化步伐。

过去一年中，马云花费了800多个小时考察全球数十个国家，会见了众多国家首脑、商界领袖，向对方阐述了宏伟愿景：来自世界各地的中小企业，都可在阿里巴巴平台上自由、安全地交易。

连日来，阿里巴巴集团内部人员调动频繁：蚂蚁金服集团董事长彭蕾出任东南亚电商平台Lazada CEO；B2B事业群总裁戴珊直接负责全球速卖通业务；原天猫总裁王煜磊回归，出任北美商业大使……

种种迹象表明，由多位核心高管组成的多只多元化出海团队，正将马云的愿景逐一实现。

作为阿里巴巴CEO张勇，在推进全球化进程中自然感触颇多，他在接受新浪科技等采访时坦言，目前还没有一套完整定性的新零售方案，如何将相对成熟的方案和技术，跟海外伙伴合作，是如今要思考的问题。在面对“信息流、物流和资金流”的“三流”挑战中，后两者是当下必须要着重解决的难题。

老将出马

历史正在上演新的乐章：曾经和马云打天下的众将士，如今又踏上了全球化的新战场。

新浪科技了解到，在阿里巴巴全球化战略的高管名单中，不乏一些工号靠前的风云人物。

例如工号为7的彭蕾，曾是阿里巴巴“十八罗汉”之一，在成功将支付宝推向海外后，又操持起Lazada业务。

工号为48的周岚，入职阿里巴巴18年有余，曾担任马云的第一任秘书，亦是天猫国际负责人，如今担任澳新总部负责人。

而工号98的倪亮，曾负责阿里巴巴在印度等国家或地区的全球化业务，是公司三次国际化历程的亲历者。

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“乔峰（真名：王煜磊）现在也已经结束了奶爸生活”，张勇透露，王煜磊将回归，出任北美商业大使，负责阿里巴巴在美国、加拿大等市场的全球化业务。

公开资料显示，时任天猫总裁的王煜磊于2015年3月辞职，当时曾引发外界讨论，其历任淘宝网资深总监、天猫事业部副总裁等职务。

不难发现，这些高管有着相同的特点，熟知公司历史和文化，拥有各方渠道信息，甚至积累过海外实战经验。

而在张勇看来，“老将出马”是个有趣的现象，这并非约定，而是自然形成。这些人都是阿里巴巴的创造者和见证者，“他们是闲不住的，闲不住太好了，我们也正好缺人”。

他指出，在全球化的道路上，需要一批既了解公司背景，又经历过磨炼的人物，但也绝不局限于老员工。

“仅有老外是不行的，但仅有中国人也不行，我们需要的是一个真正多元化的团队，才能走向各国市场，这也是我们非常重要的目标”，他认为，在评判战略重要性时，要关注安排哪些高管，可直接反映出事情的重要性，“比如当时我请彭蕾出山，这本身就说明了一切，这个事情有多重要不用更多讨论”。

培育生态

对于阿里巴巴来讲，“五新”及全球化是驱动公司长期增长的主要策略。

张勇给出的目标是，希望20年以后能够服务全球20亿消费者，并实现全球买、全球卖、全球付、全球运、全球游。

“应该用换道超车的思维来做这个事”，张勇认为，中国方案走向全球，其中已经积累了很多经验，但在打法上不应全面铺开，而是在某一地区，选择性地跟合作伙伴进行合作。

他坦言，在“五新”战略之首的新零售问题上，目前还没有完整定型的方案，所有解决方案都在不断演化与升级，在此过程中，如何将一些较成熟的方案及技术，与海外伙伴相结合，是当下思考的问题。

“水流永远是活动的”，他指出，在快速变化的商业互联网大潮中，公司还要去不断创新，这样才可永立桥头，“在中国消费市场形成沉淀以后，走向海外只是一个时间问题，是一个顺序问题”。

张勇强调，出海的传统做法是，在当地找代理把货物批进来，或者代理当地一些店铺，包括直营或者加盟等。而阿里巴巴进军海外，并非是卖一些商品到海外市场，“我们不是采购或者销售为导向，更多的是怎样来培育消费者生态、服务商业和企业的生态，以及商品服务提供者的生态，这才是做事的原因”。

菜鸟在澳大利亚

重中之重

自古以来，中国古代商人追求的最高成是“货通天下，汇通天下”，沈万三等历史人物未能达成此番伟业。但随着信息时代的到来，这一梦想或将实现。

2016年，马云在全球智慧物流峰会上发表演讲时指出，“物流行业不要简简单单的看作货通天下，不要简简单单地把货从这个地点送到那个地点，物流行业必须参与到整个生产、经济的转型升级，必须要做到能够消灭库存”。

在张勇看来，在让天下没有难做的生意的信条里，菜鸟承担的职责和使命，是对货物的运营更高效，用户体验更高效，使得商家做生意变得简单。

然而，在全球化的道路上，关于基础设施的“三流”问题不可回避，即信息流、物流、资金流。

他指出，网络无边界，信息流相对容易解决，而物流和资金流是关键难题。

“当我们来考虑一个目标市场时，必须在当地完善整个电子支付方式。同时，当地物流设施的建设也要完善”，他认为，比较两者，物流是重中之重，因为无捷径可寻，它必须要坚固效率、规模和前瞻性，且进行长期规划。

截至目前，菜鸟已正式开通了澳大利亚的大件物流海运线路，这是继新加坡、马来西亚、台湾地区以外，菜鸟开设的第四条中小企业电商专属海运线。据菜鸟官方消息，现在已有“海陆空”解决方案，囊括包机、海运、中欧班列等。在海上丝绸之路沿线，已有20余个物流仓库。

“速度快，我认为不是用户最重要的诉求点，而是准时”，张勇指出，让用户在时间、速度和运费上做一个更好的平衡，是当下工作的重点。

“总之，阿里巴巴的全球化，不仅是电商的全球化，而是整体业务基础设施的全球化，是阿里整个经济体的全球化”。

投资偏好

抛开全球化话题，张勇对阿里巴巴在国内的投资取向亦发表了看法。

众所周知，近些年，阿里巴巴投资了众多传统零售企业，并与对方达成合作促进转型，但在合作方式和文化方面或存在差异，两者如何加以融合？哪些公司更受阿里巴巴关注？

张勇认为，当今很多传统零售公司都想变为互联网企业，但能否升级成功，取决于公司的能力、惯性及DNA等。

“我们在挑选合作伙伴时，不是用大而全的方式，在一个领域做大量投资，去占很多坑或者说到处放点钱，这并非我们的打法”，张勇说，阿里巴巴在选择合作伙伴时会聚焦且谨慎，首先不是因为对方体量大和强，而是有意愿且具备转变的主动性。其次，团队要有互联网的思考，根据这类思考进行改变，这些均是重要的参考依据。

他认为，最关键的是团队的主观能动性和创新组织能力，在此基础上，双方的合作才可不断进行尝试和试错，不断产生新的结果。他和众多合作伙伴强调，没有一个“静止”的新零售方案，并不存在零售增长从负值变为两位数的“奇迹”，所有方案都在实践当中不断试错，不断地升级，所以需要双方的努力。

“没有谁是上帝。我认为世界是公平的，谁愿意为此付出代价，谁就有可能成为下一轮游戏的赢家。阿里愿与合作伙伴叠加试错，不断创新，达到理想的结果”，张勇说道。