揭秘手游套路：水军陪玩 33万买装备不买一直输

媒体揭秘手游套路：专业水军陪玩、33万买装备，不买一直输

“政法频道”微信公号4月24日消息，现在手游很火爆，但是很多游戏要想玩得好，就得花钱买游戏装备。不少未成年人也沉迷其中，甚至还会偷偷大量给游戏充值，这让家长们是又急又气。

未成年人玩手游

花8000元购买装备

在去年春节期间，12岁男孩小华频繁使用母亲的手机玩游戏，短短8天时间，小华就通过母亲绑定在手机上的银行账户，购买了8千多元的游戏装备。

本文图片均来自“政法频道”微信公众号

无独有偶，市民宋女士的女儿小玉今年11岁，前段时间，小玉使用母亲的手机玩一款名为《王者荣耀》的手机游戏，几天时间扣费高达近8千元。

为揭开网游公司猫腻

记者卧底进入推广公司

随着手游市场的不断发展，类似的案例还不在少数。而很多的游戏推广公司也越来越活跃。这些游戏推广公司是否存在什么猫腻呢？4月18日特攻记者向一家名叫湖南某网络科技有限公司投递了简历并来到该公司面试。

这名面试官介绍，网游推广员的报酬主要根据玩家充值的多少来提成，如何让这些玩家心甘情愿的在游戏里大把砸现金，全看推广员的引导。通过面试，特攻记者顺利成为该公司的一名手游推广员。

推广员以玩家身份添加好友

获取玩家联系方式

记者了解到，该公司目前正在推广一款名为嘟嘟传奇的游戏。而游戏推广人员每天主要的工作内容就是，伪装成玩家在其他的同类型传奇游戏去中添加其他玩家为好友，获取玩家的联系方式，然后再把这些玩家拉进新的微信交流群。

微信群内充斥着不少由公司工作人员充当的水军。为了让水军的话听上去更可信，推广员在这些微信群的聊天内容都有固定的话术脚本，目的就是让这些真实玩家进入公司推广的游戏。

台本

工作人员充当水军

骗玩家进入推广的游戏

谢某告诉记者，将微信群内的真实玩家导入游戏只是第一步，公司的最终目的是让这些玩家在游戏里充值消费，以赚取提成。

该游戏中提供了等级排名、战斗力排名等诸多排行榜，而在游戏里，公司的工作人员会伪装成玩家，在游戏内形成几个“托号”围聚一个玩家的情形。目的就是人为制造虚拟快乐，让玩家获得一种虚拟的荣誉感，而这些玩家在这种虚拟荣誉感的刺激下，便会一而再再而三地充钱购买“更强大”的游戏装备。

谢某介绍，游戏内还会不断更新稀有装备，真实玩家要获得这些稀有装备需要花费大量金钱，而公司“托号”只需要在游戏后台就能轻松获得，根本不需要花一分钱。在公司推广人员一步步的诱导下，这些蒙在鼓里的玩家便会不断往游戏内“砸钱”，而实际上这些玩家只是花钱陪托玩。

执法人员现场检查

涉嫌消费欺诈

原来，和玩家们在网络厮杀的高手，并非真正的游戏玩家，而是引诱你充值的托，真是一步一坑、套路满满！随后，特攻记者将掌握的情况反映至侯家塘工商所。4月23日下午，执法人员来到湖南某网络科技有限公司，经检查，该公司具备相应的营业执照，但并未按要求在明显位置予以悬挂。

面对执法人员，这名负责人称，他们公司主要负责游戏的研发和推广，目前都是依法依规进行，不过，推广模式却是该公司特定的方式方法。

而当记者出示此前在该公司卧底所获取的证据时，这负责人开始沉默。

工商执法人员表示，该公司工作人员以“托号”的方式对游戏进行推广，以换取普通玩家大量充值的行为已经涉嫌消费欺诈，对于该公司存在的其他问题他们将会进行进一步调查。

看到这里，相信那些沉迷在手游当中的玩家，特别是那些花重金购买游戏装备的玩家，你们的心里此刻应该有些激动，因为你们玩的是钱，而游戏推广公司的玩家仅仅用一个托号，就可以轻松将你打败。目前，工商部门仍在对湖南某网络科技有限公司展开调查，对于处理结果，小编也将持续予以关注。