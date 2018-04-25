滴滴“洪流联盟”赋能车企共建出行与汽车服务平台

滴滴出行和31家汽车产业链企业发起成立的“洪流联盟”24日正式亮相。资料图片

4月24日，滴滴出行和31家汽车产业链企业发起成立“洪流联盟”，洪流联盟将以开放和赋能为核心，广泛与汽车全产业链合作，共建汽车运营商平台，推进新能源化、智能化、共享化的产业发展，协力建设面向未来出行用户与车主的服务平台。

滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维表示，未来十年滴滴平台将在全球范围内服务20亿用户，满足用户50%的出行需求，并推广超过1000万辆共享新能源汽车。开放平台战略下，围绕“共享”的汽车设计、资产运营和服务支持体系，将成为滴滴洪流战略的核心。新京报记者 陈维城

开放赋能，共建汽车运营商平台

会上，北汽、博世、比亚迪、宁德时代、长安、奇瑞、联通智网、车和家、大陆、东风、东风悦达起亚、一汽、广汽、吉利、汉腾、华泰、江淮、零跑、上汽乘用车、时空电动、桑德、丰田、大众（中国）、威马、众泰共31家来自汽车制造、零配件制造、新能源、数字地图、车联网等领域的企业成为首批洪流联盟成员。

自2015年提出洪流战略以来，滴滴在服务乘客的一站式出行平台基础上，进一步建设面向车主的一站式汽车服务平台，并持续布局汽车租赁与运营、金融、加油、维保等领域。

开放和赋能是洪流联盟的核心价值理念，除了将流量、大数据、产品运营能力和渠道网络等资源向联盟伙伴开放合作外，滴滴也提出了汽车租赁与运营、分时租赁、汽车售后市场等面向用户需求的合作解决方案。目前滴滴已成功构建一站式出行平台和围绕车主的一站式汽车服务平台。

滴滴与联盟成员还将在智能驾驶技术研发、充换电设施建设方案等领域展开合作。滴滴旗下的“小桔充电”可为新能源车主提供标准化的即时充电服务。未来，滴滴与联盟成员共建的智能化和数据化充电服务，将促进新能源汽车的普及率，进一步助力国家新能源汽车产业政策的落地。

“随着新经济的发展，移动的互联给我们带来了无限的技术革命，传统的制造企业遇到了极大的挑战，也可以说，最后是一个风口看你抓住抓不住。所以作为北汽集团来讲我们是积极的去拥抱互联网，积极的参与到当前的技术变革。”北汽集团董事长徐和谊表示。

建设开放平台，滴滴坚决不造车

程维表示，交通和汽车产业正在迎来近一百年以来的一次重要变革，出行正在快速地线上化、智能化、共享化，而用户出行习惯的改变也在影响上游汽车的设计、生产、运营、汽车的所有权和用户的使用方式，汽车和出行的边界越来越模糊。

程维坦言，开放赋能是洪流联盟核心价值观。在整个开放平台的建设里，滴滴希望能够把核心能力开放出来帮助大家在新增的蓝海市场里布局，携手走向全球。

“希望能够走出中国，成为全球最大的一站式出行平台。希望能够共建汽车运营商平台，未来汽车运营商会去整合用户的需求，定制化汽车的设计生产，重资产的拥有和运营，并且提供整套的后市场服务。希望能够成为全球智能交通技术的引领者，做智慧交通，也做智能驾驶。”程维介绍，这是未来十年滴滴的三大愿景。

程维表示，滴滴在未来整个产业里面的定位是非常清楚的，滴滴坚决不造车，滴滴也不谋求成为未来最大的汽车运营商，滴滴不会去拥有一千万甚至5000万或者更多的汽车，滴滴的核心能力就是服务好用户，服务好车主，在大数据和技术上不断投入和突破。

“很多的车企也尝试过做租赁公司，但租赁公司客源运营成本都很重，未必能赚钱。也有很多企业在做分时租赁，但用户获取和线下运营的成本高，很难走出一条很长远的路出来。”程维称。