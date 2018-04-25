少年变身“黑客” 非法获取上亿条数据信息4人被刑拘

非法获取上亿条数据信息 4人被刑拘

新京报讯 （记者左燕燕）今年17岁的李某某从小酷爱钻研黑客技术，他发现多家网络公司服务器漏洞后，编写程序代码获取网络公司用户信息，并出售给一家科技公司。新京报记者昨日获悉，海淀警方破获一个特大售卖公民个人信息团伙，查获各类数据信息上亿条。

记者当天从北京市公安局了解到，北京警方自今年1月26日启动“净网护网2018”专项行动以来，截至目前已督导网站清理违法有害信息61万余条，破获涉网案件700余起，控制犯罪嫌疑人480余名。

少年受雇变身“黑客”

今年3月，海淀公安分局接百度公司举报，称有人利用网络云台服务器非法获取各大网络公司的用户信息。

通过勘验分析，警方发现大量线索指向了李某某。3月11日，民警前往云南，在当地警方的配合下将李某某控制，李某某当场承认了自己的犯罪事实。此外，在李某某的家中，民警通过提取其电脑内数据，发现涉嫌数家网络公司等各类信息数据，存储在云计算服务器内数据760万余条。

新京报记者了解到，李某某今年17岁，平时喜欢钻研计算机编程，据其在公安机关的供述称，在2016年，开发了一个程序，利用黑客技术，通过互联网获取了大量网络公司的用户名等大量数据。为了炫耀自己的能力，选择在网络论坛上将其展示出来。没多久，就有一个自称是北京一家科技公司的人联系李某某，以每个月500元的薪酬将其雇用，让其定期提供网络用户信息。

科技公司卖信息牟利

根据李某某供述及电子勘验工作情况，警方锁定了河北省石家庄市一家科技公司。该公司主要涉案人员冯某某等4人，通过软件获取的用户信息用于对外销售牟利。

4月5日，北京警方在河北石家庄市鹿泉区该公司所在地将冯某某等4人控制，并在该公司的电脑内提取了包含知名网络公司等各类信息数据上亿条。

“这其中包括银行卡的卡号、开户人的身份证信息和手机号码等。这家公司获取信息后，再卖给其他有需求的公司，价格主要由买家和销售人员商定，有打包整体销售的，这种价格最贵，也有先免费供买家使用一段时间，后期再进行收费的，也有1万到10万不等的价格单卖的。”办案民警说。

据办案民警介绍，4名嫌疑人都是互联网行业的工作人员，有一定的互联网知识，但开办这家公司的目的，就是以正规业务为幌子，进行个人信息的非法买卖。“攻克互联网公司获取数据，需要一定的技术，所以他们才会找到17岁的黑客李某某。”

目前，冯某某等4人因非法获取公民个人信息罪，被海淀警方刑事拘留，李某某因未成年依法取保候审，案件还在进一步审理中。