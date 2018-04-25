互金不再青睐美股 港交所成IPO首选地

港交所成互金IPO首选地

宣布赴港上市的互金企业再添一家，爱钱进母公司凡普金科4月23日向港交所正式递交招股书，申请赴港上市。北京商报记者关注到，不同于去年的赴美上市热潮，今年，多家互金公司转道港股上市。在分析人士看来，随着香港市场修改上市规则，对内地公司态度更加积极，互金企业赴港上市通道开启。

互金不再青睐美股

据招股书显示，凡普金科在2015-2017年营收规模分别为2.6亿元、9.9亿元、42.2亿元，经调整净盈利分别为-4.71亿元、-5377万元和11.9亿元。

在业绩规模上， 凡普金科招股书称，根据奥纬咨询报告，截至2017年末，按照撮合借款未偿还余额看，凡普金科排名市场第四，市场份额是2.6%；交易量排名第三，份额是2.4%。成立以来，该公司90万借款人撮合借款510亿元，笔均借款3.7万元，期限32个月。

公开资料显示，凡普金科创始于2013年，作为科技赋能型普惠金融平台，专注于借款撮合业务，同时也提供各种其他个人借款服务，包括POS消费分期服务及汽车融资服务。目前，凡普金科旗下拥有爱钱进、钱站、凡普信、任买、凡普快车、会牛等品牌。

此外，在网贷备案当口，凡普金科也披露了相关风险。招股书披露，P2P网贷备案存不可控性；存管银行是华夏银行，尚未知道该行是否能通过中国互联网金融协会实施的资质测评；监管部门要求单一自然人在同一平台上的借款上线为20万元，在多个平台的借款上线为100万元，但由于行业缺乏共享信息系统，所以无法确认是否完全合规。

去年下半年，趣店、和信贷、拍拍贷、乐信等互金平台纷纷上市，不过均集中在美股市场。从今年的趋势来看，互金企业更加倾向于港股市场。

对于网贷平台港股上市，苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言在接受北京商报记者采访时表示，从接近市场的原则来看，A股优于港股，港股优于美股，对网贷平台而言，目前A股上市难度很大，在背后没有美元“金主”的情况下，应该会更倾向于选择港股上市。

组团赴港上市

在市场人士看来，今年港股红利不断以及美股上市企业股价表现不佳等因素，都推升了互金平台赴港上市的热情。据北京商报记者统计，今年已有维信金科、汇付天下、51信用卡、凡普金科4家企业在港交所提交上市申请。在美股方面，仅有微贷网等平台传出赴美上市消息。

有机构人士表示，香港上市标准放开，如允许“同股不同权”等利好政策出台，使得上市门槛降低，是互金赴港上市的动因之一。4月24日，港交所宣布，4月30日正式接受同股不同权新经济公司、未有盈收的生物科技公司上市。网贷之家研究院院长于百程指出，今年以来，随着香港股市修改上市规则，对内地公司的态度更加积极，相信后续还会有公司提交IPO申请。从今年来看，互金公司目标市场明显有向港股转移的趋势。

但有香港投行人士表示，网贷平台很难被港交所认定为创新型公司。对此，麻袋研究院研究总监路南表示，虽然内地网贷平台不一定能享受港股创新板政策。但受到监管和政策的局限，一些网贷平台在A股上市无望的情况下，仍会选择赴港上市，港股市场与内地更接近，政策红利和声誉红利等各方面的利好和利空因素传导会更快。

港股受捧的另一面是美股性价比打折。在美股上市成本方面，北京大成（深圳）律师事务所金融与资本市场部资深律师沈萍介绍， 9家美股上市的中国互金公司，平均上市成本约为384万美元。其中上市成本最高者为趣店——696万美元，最低者为点牛金融——108万美元（以上成本尚未包括承销商费用，一般为IPO融资额的7%）。分析人士表示，目前赴美上市，市场估值水平不高，经过去年中国互金股密集上市，品牌宣传价值也有所下降，时机并不理想。

估值不确定

此外，有分析认为，近期平台密集抢筹IPO，是想抢在备案前上市，给监管备案施压。

于百程表示，香港在上市审查方面比美股要严格，从估值看，目前港股互金公司众安在线和易鑫集团利润还不稳定，还未形成比较明确的估值区间，不过总体来看，估值应该是介于美股和A股之间。上市需要通过多道审核和考验，同时会增加平台的综合实力和透明性，对于备案显然有所帮助。

在路南看来，上市将受到交易所监管及股民的关注，业务及财报也将更加公开、透明化，这与行业监管政策也不谋而合。不过，据了解，目前更多的平台倾向先备案后上市，因为在没完成备案的情况下就上市，可能对上市估值、市值管理等方面都不利。路南建议网贷平台争取IPO上市机会，一方面通过上市融资获得资金注入、夯实资本实力，另外一方面向监管层提供足够的业务透明度和信心。

“互金行业整改结束会提供一个很好的机遇窗口，预计今年下半年会再次迎来一波上市潮。”薛洪言分析，一方面，备案之后，平台面临的最大不确定性消除，拿到备案的平台还能享受一波合规红利，此时上市有助于做大估值；另一方面，整改结束后，行业进入加速分化期，也会产生大量的并购重组机会，头部平台会面临较大的资金缺口，具有内在的融资需求。

北京商报记者 刘双霞/文 代小杰/制表