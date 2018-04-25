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小鸣单车未执行退还押金判决 广东消委申请强制执行

小鸣单车未执行退还押金判决 广东消委申请强制执行
2018年04月25日 16:07 新浪科技综合
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　　来源：南方都市报

　　南都讯 记者余毅菁 通讯员 粤消宣 南都记者今天获悉，4月24日，广东省消费者委员会（以下称“省消委会”）正式向广州市中级人民法院（以下称“广州中院”）提出申请，要求对全国共享单车公益诉讼第一案被告--“小鸣单车”经营管理方广州悦骑信息科技有限公司（以下称"悦骑公司"）采取强制执行措施。

　　判决4月13日正式发生法律效力

　　今年3月22日，广州中院公开审理该案并当庭宣判，判令被告悦骑公司在判决生效之日起10日内向消费者退还押金、披露押金信息、公开道歉等，被告方在法定期限内未提出上诉，判决已于4月13日正式发生法律效力。但被告方悦骑公司在判决规定时限内未履行法律责任，不执行法院判决，省消委会因此依法申请法院强制执行。

　　去年受理小鸣单车投诉12余万件

　　据悉，去年以来，悦骑公司经营管理的“小鸣单车”经营恶化、盈利下降，开始大面积拖延退还消费者押金，引发了大量消费投诉纠纷，2017年全省各级消委会共受理小鸣单车投诉122924件，占全年总投诉量达33.18%。在省消委会、广州（深圳）等地消委会的大力监督下，虽然企业已向大部分消费者退回了押金，但尚有一部分消费者押金被长期拖欠且无法退回。为维护消费者的权益不受侵害，在后期多次指导、监督无效的情况下，省消委会最终对相关企业提起了消费民事公益诉讼，成为全国第一宗共享单车公益诉讼。

　　省消委会表示，作为互联网商业，社会各方已给予共享单车这一新生事物足够的试错空间，但宽容不等于纵容，企业不能拿消费者的利益作为试错的资本，行业探索及经营失败的账单不能由消费者支付，“这是省消委会发起诉讼的初衷，也是申请法院强制执行一追到底的目的，更是众多经营者特别是共享单车从业者必须恪守的底线。”

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