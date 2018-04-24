对话微博CEO王高飞：微博的出现不意味媒体的消失

新浪财经讯 美国东部时间4月中旬，2018沃顿中美峰会在费城宾夕法尼亚大学举行。微博首席执行官王高飞出席了闭幕式的演讲，并接受了媒体专访。在采访中，王高飞对于微博新生态平台的构成、互联网知识产权进一步维护、自媒体内容真实性审查等大众关心的问题均做以详细的解答。

微博首席执行官王高飞在2018沃顿中美峰会发表演讲

在演讲中，王高飞用 “邮局”一词比喻微博在传统社会中的地位分工：“微博没有取代传统媒体，而是扩大了媒体在现实中的社会分工，以此在互联网上形成良性循环。”他表示，微博把内容生产还原给媒体和内容生产机构，用服务把信息覆盖到中国尽可能多的地方。作为每月活跃用户达到3.92亿，每月新内容生产率达到30亿的中国最大的公共信息分享平台，微博起到了内容生产方和用户对接的桥梁作用，通过新生态平台的构建，让更多用户获取到优质的信息，从而提升生活质量。

微博在未来更注重与现实产业的结合

沃顿观察员：相比Facebook和Twitter，微博这两年发展的势头更加迅猛。您认为微博能够赢得最大的市场份额的核心竞争力是什么？

王高飞：微博在原有的新闻和体育这些领域之外，这些年我们通过强化生态，包括强化电商、美妆等，跟用户更相关的行业在慢慢崛起。在2013年以前，微博主要的领域是新闻，明星和时政。从今天来看，在原有的领域之外，我们增长最快的几个领域是一些生活消费相关的领域，比如美食和旅游。这些领域看起来可能没有那么强的新闻的爆发力，但是对于用户粘性以及商业模式的构建是非常有帮助的。 所以微博不仅生产了更多内容，而且更注重跟现实产业的结合。

沃顿观察员：未来一年，您期盼微博在哪几个业务版块实现更大的增长？

王高飞：中国本身的城镇化跟消费升级使普通用户对于偏生活方式的内容需求提升很多。一些版块像美食、美妆、穿衣搭配的内容，最早在这些频道上新浪也许不是很强，但在微博里面都很有发展。以前新浪做体育比赛内容很厉害，现在微博里讨论最热的内容往往不仅是比赛，还有健身。微博乃至整个互联网的发展都会越来越贴近于跟用户生活相关的这些方面。

启用区块链技术让跨平台维权有据可查

沃顿观察员：微博近期对于知识产权的维护方面有什么新举措？保护中心DCI体系将如何运作？

王高飞：我的理解是，国内对于知识产权的保护在逐步提升。现在电影和电视剧这一方面做得越来越好，但对于微信、微博、知乎等图文为主的媒介在知识产权的保护上还比较欠缺。第一是版权登记比较麻烦。比如说你写一段话，140字，这种情况下很少有人去版权登记，那样就带来了维权上的难度。我们现在做的只是平台内维权，如果出现相同的文章，我们很容易能够查到谁在抄袭，进而有相关处罚措施，但对于跨平台来讲就比较难。如果知乎用户投诉微博用户侵权，微博很难判定最初的内容是否源于知乎。

微博最近跟中国版权保护中心合作引用的DCI体系其实是用了区块链的技术。 我们一些大的原创内容平台目前形成了联盟，用私有链的方式，用户生产内容后在联盟里声明为内容归属者，这些公司就能追溯他就是最初的生产人。这样跨平台维权就有据可查。这个体系也是现在几个大的平台正在尝试的体系，未来会有更多平台加入进来。微博是第一批加入DCI体系的平台。

联合相关机构去识别谣言会更安全有效

沃顿观察员：假新闻一直是社交媒体头痛的问题，微博在这方面一直做得非常好。对于海量的自媒体平台，微博对于内容真实性的审核有什么样的利器？

王高飞：前几天Facebook CEO扎克伯格在听证会上说会用AI的方式去识别假新闻，微博的看法跟Facebook不太一样。从微博的角度来看，我们更多的是作为一个传播平台。在现实生活中的哪些组织机构有能力对于谣言进行判定，在微博我们依然延续这种功能。

我们提供两个功能去识别信息的真实性。首先就是提供工具，我们会跟相关媒体和组织合作。如果谣言出现，微博会授权它们去标识谣言。根据我们的经验，用这种联合的方式实际要比本身组建辟谣团队安全和有效得多。如果是媒体承担对于谣言的辟谣和澄清功能，那我们就在微博把其功能放大。

其次我们提供传播手段。在传统社会上谣言甄别是由什么样的人、机构、组织来完成，我们就把他们请到微博上面来，把微博上的社会分工也交给他们。微博通过互联网传播去帮助这些机构，进行更有效的谣言识别和澄清。这是我们对于平台治理的一个考虑，而不是微博去取代他们的社会分工。

只要用户足够多，商业化顺理成章

沃顿观察员：微博开设微博故事之后，这种产品形态可能会提升普通用户生产的视频内容质量和互动效果，您如何期盼这项功能将加强内容变现？

王高飞：微博故事实际上是补充我们内容生态的一部分。微博的核心定位还是一个社交媒体平台。只要用户擅长生产内容，我们都希望在微博里表现出来。过去几年用户浏览和生产竖版视频越来越方便了，所以微博故事的目标是想让更多明星或者大V去生产这样的内容。

至于商业化，我认为只要用户足够多，商业化实际是顺理成章的事。即使我们不去考虑，很多企业也会想办法进行变现，微博之后再把它规模化。很多商业化，其实微博是跟在企业后面走的。

微博的出现不意味媒体的消失

沃顿观察员：对于一些社会热点新闻，用户如何能更好的使用微博进行深度追踪和继续关注？

王高飞：首先微博并没有取代媒体，我们充当的更多是邮局的角色。一些传统的纸质媒体在微博上的传播效应要比纸媒时代大得多，但并不意味着微博出现了、媒体就消失了。

比如说有一个媒体叫《华西都市报》，它在原来只是一个四川当地的媒体，在传统发行里面70%的读者是成都本地人，但在微博上它已经变成了一个全国性的媒介了。媒体在微博平台上的生存和发展跟原来相比，只是换了一种形态。

对于新闻持续性的关注，微博跟国外的Facebook和Twitter类似。我们会有“话题”，用户最开始只关注了某条新闻，但是关注话题之后，持续性的内容生产用户也可以看得到。微博用这种方式来保持对新闻持续性的关注。同时，算法也会在体系中承担越来越多的作用。如果关注了某件新闻，整个系统的算法会让用户在后续新闻出现时可以优先获得。（刘硕 发自费城）