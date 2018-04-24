王兴：中国互联网要转向用户需求和核心技术双轮驱动

美团点评CEO王兴

新浪科技讯 4月24日晚间消息，美团点评CEO王兴今日首届数字中国建设峰会闭幕式上发表主题演讲。王兴表示，中国互联网的发展要从从用户需求驱动转变到用户需求和核心技术双轮驱动，要大力发展核心技术。

王兴表示，在数字中国的建设中，互联网企业一是要坚持经济效益和社会效益相统一，更好承担起社会责任和道德责任；二是要大力发展核心技术，中国互联网发展要从用户需求驱动，转变到用户需求和核心技术双轮驱动。

“互联网、大数据、人工智能都是数字中国建设的加速器。”王兴说，中国互联网发展的上半场充分享受了新兴市场的红利，有最多的人口、最多的互联网用户、最多的智能手机用户，所以能有很快的发展；但到了下半场，要从用户需求驱动转向用户需求和核心技术双轮驱动。他介绍称，美团除了连接消费者端，也参与到餐厅的数字化、信息化、网络化和智能化的建设当中。他还称每天近2000万单的外卖智能调度系统、在无人配送方面的研发、以及天眼推出的餐厅市民评价和大数据系统等等，都是美团点评的关键技术支撑。

此外，王兴还在现场分享了父辈创业精神对他的影响，他父亲创建的水泥厂曾经参与到家乡的公路建设，王兴称，与父辈用水泥浇筑高速公路相比，“我希望在今天这样一个新时代，我们这代人能够真正搭建起信息高速公路，建设数字中国，打造网络强国，共创美好生活。”(张俊)

以下为王兴演讲全文：

尊敬的各位领导、各位嘉宾：

大家上午好！

很荣幸有机会在首届数字中国建设峰会的闭幕式上发言，通过参加这几天的会议，我有个很深的感受：首届数字中国建设峰会即将闭幕，但数字中国建设的新征程才刚刚拉开帷幕。

十八年前，习总书记在这里提出了“数字福建”的总体部署，那时，中国的互联网才刚刚开始发展，这样的远见卓识和超前思维，让人非常钦佩。作为数字中国的思想源头和实践起点，十八年来，“数字福建”阔步向前创新发展，覆盖了电子政务和数字经济的方方面面，为今天数字中国的建设积累了丰富的经验。

美团很荣幸参与到数字福建的建设过程中。我们一方面通过互联网科技为福建的广大网民、广大消费者带来更好的餐饮、酒店、旅游、电影等生活服务体验，另一方面也为福建的近60万生活服务业商户注入了数字新动能。同时，在福建政府领导的支持下，我们也积极参与到智慧社会建设中。以我们和龙岩市的合作为例，我们与旅游发展委员会合作推进智慧旅游、与食品药品监督管理局推进餐饮业社会共治等项目。我们期待，通过美团的大数据基础和科技研发能力，我们能够助力数字福建的建设，共创智慧生活。

几天前，习总书记在全国网信工作会议的新指示中，明确提到“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”。作为一个互联网的从业者，我感到很受鼓舞，同时也深受启发。所以，结合大会的感受和美团发展的思考，我想跟大家分享两点。

第一，新时代赋予我们建设数字中国的机遇，也赋予了我们更多的社会责任。

正如习总书记在全国网信工作会议中所说，企业发展要坚持经济效益和社会效益相统一，更好承担起社会责任和道德责任。借用一位福建古人林则徐的对联：“海纳百川有容乃大，壁立千仞无欲则刚。”上联是说我们要有开放的心胸和包容的眼界，要积极拥抱各种新技术、新模式；下联是说我们在发展过程中，要坚持崇高的品格和正确的价值观。

这样的境界，这样的情怀，对于美团，或者对于其他互联网企业，也是非常值得借鉴的。我们现在处在最好的新时代，应该肩负重任，创造经济价值，更要创造社会价值。要让高科技的成果，能够真正的普惠大众。

第二，我们要大力发展核心技术，中国互联网发展要从用户需求驱动，转变到用户需求和核心技术双轮驱动。

互联网、大数据、人工智能都是数字中国建设的加速器。中国互联网发展的上半场充分享受了新兴市场的红利，我们有最多的人口、最多的互联网用户、最多的智能手机用户，所以我们能有很快的发展；但到了下半场，我们要从用户需求驱动转向用户需求和核心技术双轮驱动。美团这家公司的使命是“让大家吃得更好，生活更好”，为了实现这一使命，我们需要帮大家吃得更健康、更美味、更丰富、更便捷。为了实现这个目的，我们不光在消费者端建立了很强的连接，而且我们也参与到餐厅的数字化、信息化、网络化和智能化的建设当中，所以我们把消费者端跟商户端做全面数字化，整个体验才能流畅，才能真正实现我们的使命。我们做的很多事情，似乎与核心科技无关，但实际上每天近2000万单的外卖智能调度系统、我们在无人配送方面的研发、以及我们的天眼推出的餐厅市民评价和大数据系统等等，都是推动我们达成使命的关键技术支撑。科技的魅力也正在于，让我们每个人的生活变得更美好。

我想特别感谢这次大会，福建是我的家乡，在这里参加首届数字中国建设峰会，我感到特别亲切。闽南话有句叫：爱拼才会赢，我觉得这个精神不但适合创业者，而且也是所有参与数字中国建设者应该具备的精神。福州这座城市的文化精神，我觉得还可以用一句严复先生的话来表示：“非新无以为进，非旧无以为守。”如果不创新你就不能进步，但如果不记得传统，我们就不能保持胜利果实。我认为这句话非常精彩，它提醒我们，在不懈追求创新与前进的同时，还应有所持守，不忘初心，要懂得感恩，要积极回馈国家、民族和生养我们的土地与人民。

多年以前，在我往返于北京和我的家乡龙岩的时候，我经常要经过厦门机场。我记得非常清楚，我的父亲在一次开车从家里送我去厦门机场的路上，在我们开车穿过高架桥和隧道的时候，我的父亲指着窗外的高架桥和隧道，非常自豪的跟我说，这条隧道、这座桥是用他们厂生产的水泥建造的。他当时的语气很平静，但我能深深感受到他话里的自豪。他自豪是因为他参与了自己国家和家乡的建设，他参与生产水泥，参与到“要致富、先修路”的过程当中来。我也要做我们国家和家乡的建设者。03年底当我中断在美国的博士课程回北京创业的时候，我觉得我是在回国参与建设中国的信息高速公路。和当年用水泥浇筑高速公路相比，我希望在今天这样一个新时代，我们这代人能够真正搭建起信息高速公路，建设数字中国，打造网络强国，共创美好生活。谢谢大家！