新浪科技> 互联网 > 正文

美团王兴：互联网发展进入“双轮驱动”时代

美团王兴：互联网发展进入“双轮驱动”时代
2018年04月24日 18:25 经济日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　美团王兴：互联网发展进入“双轮驱动”时代 争做“数字中国”的建设者

　　经济日报-中国经济网福州4月24日讯（记者韩肖） 今日，美团CEO王兴在福州举办的首届数字中国建设峰会闭幕式上发表了主题演讲。王兴表示，新时代赋予了这代人建设数字中国的机遇，也赋予了更多的社会责任，同时要大力发展核心技术，中国互联网发展正在从用户需求驱动，转变到用户需求和核心技术双轮驱动。

　　王兴表示，“互联网、大数据、人工智能都是数字中国建设的加速器。”中国互联网发展的下半场，正在从用户需求驱动转向用户需求和核心技术双轮驱动。为了实现美团的使命“让大家吃得更好，生活更好”，美团不仅在消费者端建立了很强的连接，而且也参与到餐厅的数字化、信息化、网络化和智能化的建设当中，把消费者端跟商户端做全面数字化，整个体验才能流畅，才能真正实现公司的使命。

　　作为福建人，王兴在谈到数字经济时表示：“闽南话有句叫：爱拼才会赢，我觉得这个精神不但适合创业者，而且也是所有参与数字中国建设者应该具备的精神。”同时，王兴在现场动情的分享了父辈创业精神对他的影响，他的父亲创建的水泥厂曾经参与到家乡的公路建设，与父辈用水泥浇筑高速公路相比，“我希望在今天这样一个新时代，我们这代人能够真正搭建起信息高速公路，建设数字中国，打造网络强国，共创美好生活。”

王兴美团互联网
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有