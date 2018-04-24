美团王兴：互联网发展进入“双轮驱动”时代 争做“数字中国”的建设者

经济日报-中国经济网福州4月24日讯（记者韩肖） 今日，美团CEO王兴在福州举办的首届数字中国建设峰会闭幕式上发表了主题演讲。王兴表示，新时代赋予了这代人建设数字中国的机遇，也赋予了更多的社会责任，同时要大力发展核心技术，中国互联网发展正在从用户需求驱动，转变到用户需求和核心技术双轮驱动。

王兴表示，“互联网、大数据、人工智能都是数字中国建设的加速器。”中国互联网发展的下半场，正在从用户需求驱动转向用户需求和核心技术双轮驱动。为了实现美团的使命“让大家吃得更好，生活更好”，美团不仅在消费者端建立了很强的连接，而且也参与到餐厅的数字化、信息化、网络化和智能化的建设当中，把消费者端跟商户端做全面数字化，整个体验才能流畅，才能真正实现公司的使命。

作为福建人，王兴在谈到数字经济时表示：“闽南话有句叫：爱拼才会赢，我觉得这个精神不但适合创业者，而且也是所有参与数字中国建设者应该具备的精神。”同时，王兴在现场动情的分享了父辈创业精神对他的影响，他的父亲创建的水泥厂曾经参与到家乡的公路建设，与父辈用水泥浇筑高速公路相比，“我希望在今天这样一个新时代，我们这代人能够真正搭建起信息高速公路，建设数字中国，打造网络强国，共创美好生活。”