Facebook公布8000字内容审核标准 错删可以上诉

新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息，Facebook周二在公司网站上发布了一份详细的内容审核指南，规定了其22亿用户可以在Facebook网站上发布哪些内容。另外还有一套上诉程序，允许用户对错删的内容提出复审要求。

之前，Facebook只公开过简短的内容审核标准，此次公布这样一份详细的内容审核指南尚属首次。分析人士称，Facebook此举是想将进一步公开公司运营，对之前造成的各种混淆加以说明。

Facebook高管称，公司希望用户了解Facebook是如何审核他们所发布的内容。对于这些具体的审核措施，Facebook还将征求用户反馈。

Facebook此次公布的这份内容审核指南长达8000字，包含了大量Facebook经常审查的文字和图片，并对每一类别进行了详细说明。

例如，人们相互残杀的视频不允许发布。但是，如果在医疗环境下，用户在屏幕上进行了提醒，类似内容又是可以发布的。

Facebook之前已明确说明，不允许用户在网站上买卖处方药、大麻或枪支。而这一次，Facebook的新规定又详细说明了，有关上述内容的哪些话题是可以发布的。

此外，承认使用非医学药物、诅咒未成年人，以及黑客通过入侵网站获得的内容等，都是不允许发布的。

此外，如果用户所发布的内容因为涉及色情、仇恨言论或暴力而被删除，此次新推出的上诉程序还允许用户要求Facebook内容审核团队进行复审。

例如，如果你发布的照片、视频或其他内容因为违反Facebook规定而被删除，可以选择“请求复审”(Request Review)选项。接下来，Facebook会在24小时内进行复审。如果属于错删，Facebook将恢复所删除内容。

之前，有许多国家政府和维权机构指责Facebook，称Facebook在阻止仇恨言论等方面“不作为”。但与此同时，Facebook又经常被指责随意删除用户内容。

这一次，Facebook公布详细的内容审核指南，以及首次推出用户上诉程序，也是为了挽回公司声誉。由于近期曝光的8700万用户信息泄露事件，Facebook遭到了用户、业界和监管者的强烈指责。(李明)