程维：滴滴坚决不造车 未来目标是服务全球20亿用户

新浪科技讯 4月24日晚间消息，滴滴今日和31家汽车产业链企业在京共同发起成立 “洪流联盟”，在开场演讲中，滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维表示，滴滴坚决不造车，未来十年的目标是服务20亿全球用户，推广1000万辆新能源汽车。

程维表示，交通和汽车产业正在迎来近一百年以来的一次重要变革，出行正在快速地线上化、智能化、共享化，而用户出行习惯的改变也在影响上游汽车的设计、生产、运营、汽车的所有权和用户的使用方式，汽车和出行的边界在越来越模糊。未来，出行的市场依然会增长，但会有一个新增的增量市场在共享运营出行平台上出现，用户可以选择直接购买出行服务。

在程维看来，共享出行的平台的出现让汽车运营商变得越来越重要。在为家庭设计汽车、向家庭销售汽车之外，未来汽车市场会出现另外一种选择，专业的汽车运营商会整合用户的需求，定制化汽车的设计、生产、拥有和运营，并且提供整套的后市场的服务，用户直接使用就好。标准化、专业化的汽车运营商会支撑共享出行变得更加标准化，提供更加高效的服务，从而推动整个市场更加快速地发展。

程维透露，目前仅在滴滴平台，用户每年买车换车的交易已经超过百万辆，相信在未来十年的时间里，全球会有一个每年超过千万辆的共享汽车的市场，这个市场会是一个过去一百年没有过的全新的、增量市场，也希望能和线上线下汽车产业链企业一起包容、无边界地合作，共同拓展这一市场，打造开放共享的生态，一起把握未来十年产业大变革的机遇。

程维坦言，开放赋能是会洪流联盟核心价值观。未来，滴滴坚决不造车，也不会谋求成为未来最大的汽车运营商。在整个开放平台的建设里，滴滴希望能够把核心能力开放出来帮助大家在新增的蓝海市场里布局，成长，携手走向全球。

演讲中，程维还再度阐述滴滴未来十年的三个愿景：成为全球最大的一站式的出行平台，共建汽车运营商平台，成为全球智能交通技术的引领者。程维透露，未来十年，滴滴平台将在全球范围内服务20亿用户，满足用户50%的出行需求，并推广超过1000万辆共享新能源汽车。(张俊)

以下为程维演讲全文：

程维：欢迎大家，非常荣幸。再过一个月滴滴就6岁了，今天6岁的滴滴有幸请到了大家，我见到了陈清泰陈老，见到了我很尊敬的车企大佬，让我想到了两年前我第一次去参加电动汽车百人会的场景，那是我第一次从一个企业的视角升级到了一个产业的视角，从一个企业个体的奋斗看到了一个产业整体的崛起，大家都在思考怎么抓住新能源的机会让中国从汽车大国走向汽车强国。 刚刚过去的2017年，滴滴服务了74亿次用户的出行，最新我们每天服务的用户订单超过了3000万笔，4000万人次。这个数字背后代表了今天滴滴已经成了中国乃至于全球最大的交通运输网络。

出行在迅速的线上化、智能化。用户出行习惯的改变会怎么样的影响到上游的汽车的设计、生产、运营、汽车的所有权和用户的使用。在未来10年交通和汽车产业的变革之中，滴滴到底定位是什么，我们会发挥什么样的作用，这些都是在那一次参加百人会和过去两年时间里面，我们每天都在思考的。 毫无疑问，交通和汽车产业迎来了过去一百年来最重要的一次变革，这个变革有很多的不确定性。但我想有一点是确定的，就是未来的汽车和出行，未来的硬件产品和软件服务之间的边界会越来越模糊。在这样一个大时代里面，我们应该如何一起携手拥抱彼此，拥抱未来。今天滴滴洪流的发布会是特别真诚的希望把滴滴这几年对于未来的思考，滴滴的战略能够分享给大家，并且在未来能够真诚的合作，我们一起去建设面向未来交通和出行的服务生态。

未来十年，滴滴有三大愿景：一是希望能够走出中国，成为全球最大的一站式的出行平台。滴滴在成立的第一个五年里服务了中国将近5亿的用户，2100万的车主，我们希望在未来10年能够成为全球最大的出行平台，在全球范围内服务20亿用户。昨天我们宣布开通了墨西哥的服务，之前滴滴10亿美金收购了巴西最大的在线出行服务提供商99，今天在巴西有1000位说葡萄牙语的滴滴的员工，正在努力的把产品、技术输出到南美洲。我们开通了港澳台，我们投资了东南亚最大的出行平台Grab。我们希望未来10年里面由中国引发的出行和整个交通的变革，中国的经验能走向全球。中国不像美国和欧洲拥有这么多的资源地广人稀，在欧洲和美国每个家庭拥有一到两辆车，整个社会和城市可以承担。

但是在中国，在只有少量的家庭拥有汽车的时候，我们的超级城市，城镇化过程就已经使得城市不可持续发展。 同样的情况发生在圣保罗，发生在印度，发生在墨西哥城。对于全球面临的交通和城市问题，中国的共享和新能源结合的发展道路可能会更加有借鉴意义。 除了能够服务越来越多的用户，滴滴也希望共享出行服务平台在未来10年可以满足超过50%的出行的需求。家庭购车市场依然会增长，但会有一个新增的增量市场在共享运营出行平台上面出现。很多用户也可以选择未来直接购买服务，这是滴滴的第一个愿景，成为全球最大的出行平台。

这里面的核心问题是要解决出行的确定性，这也是我们出行平台的核心战略“潮汐”，是因为出行的人群每天是潮汐般波动的，早高峰、晚高峰可能有超过平峰期3倍、5倍以上的需求，如何通过互联网和大数据的技术高效的调度和运营，使得大家全天有稳定的出行体验是世界级的挑战，因为从来没有一个市场像我们一样是一个卖方市场，是一个供应紧缺的市场。过去5年我们一直在努力，今天在绝大多数中国城市叫一辆车的成交率超过了90%。

滴滴的第二个愿景，我们希望能够共建汽车运营商平台。 这是什么概念？今天在滴滴平台上面，每个月有超过2100万个司机把他们的车拿出来共享，为大家提供出行服务，但是今天这2100万的车主和汽车来自于可能一百多个品牌，来自于上千个车型，这一百多个品牌和上千个车型里面，还没有一个是为共享设计，为共享定制的。今天所有的汽车，绝大多数是司机个人拥有。未来会出现专业的汽车运营商，今天可能有一些雏形的租赁公司。未来汽车运营商会去整合用户的需求，定制化汽车的设计生产，重资产的拥有和运营，并且提供整套的后市场的服务。越来越标准化，越来越专业化的汽车运营商会支撑共享出行更加标准化，更加高效的服务和推动整个市场更快速发展。

滴滴在过去两年时间里面做了一些尝试，滴滴自己的租赁公司车队今年会突破5万辆，绝大多数是新能源汽车。在我们的经营摸索下来，电动汽车在滴滴平台上面是能够盈利的。所以怎么样把滴滴自己做汽车运营商的经验复制给全行业，支持未来整个共享出行更高速的发展是滴滴洪流主要的思考。洪流指的是汽车线下的钢铁洪流，洪流指的也是滴滴作为一个线上企业和大家之间的这种交流汇聚拥抱彼此，拥抱未来。 每年买一辆或者换一辆车加入滴滴的数量已经超过了百万辆。我们相信在未来10年时间里，在中国和全球会有一个超过每年千万辆的共享汽车的市场。这是一个过去一百年没有过的增量的全新的市场，是一个蓝海的市场，是一个中国可能先有独有的市场。这是我们为之兴奋并且愿意为大家共同推动的市场，也是我们的责任。

滴滴的第三个愿景，我们希望能够成为全球智能交通技术的引领者，今天滴滴除了提供线上的出行服务，除了搭建整个汽车运营商的平台，我们也在做智慧交通，也在做智能驾驶。滴滴的智慧红绿灯在中国的20几个城市已经覆盖了超过1300个红绿灯，很多的红绿灯已经跟过去100年工业化时代的自动化控制不一样了，它是基于今天城市里面交通实时大数据，根据车流能够做精准实时的调度，在我们调度的红绿灯里面，整个道路的拥堵降低了10%到20%，这些都会推动城市交通进一步线上化和智能化。

刚才跟陈老交流的时候，陈老跟我讲，毫无疑问我们在面对一个汽车产业的大变革，交通产业的大变革，到底变什么，革什么？原来问题主要有三点：第一能源污染碳排放，这个是新能源汽车解决的。第二个是安全问题，现在每年因为交通事故全球死亡120万人，远超其他原因意外死亡的人数。第三个是效率的问题，今天按照过去一百年的思路，未来的发展将不可持续。今天我们很多汽车卖出去以后只有5%的时间在被使用，但在出行平台上面一辆车有70%的时间在被运营。所以在这三个大的痛点之下，我相信现在全行业逐步凝聚了共识，未来整个交通和汽车产业发展的三个大的趋势，就是新能源、共享、智能化可以解决污染，解决效率拥堵，解决未来交通安全的问题。

事实上2017年滴滴平台上面已经有26万辆的新能源汽车，占到了纯电汽车总量的将近1/3，这个数字还在快速增长，到2020年的时候会超过100万辆。 但是我想说，如果新能源是中国汽车产业弯道超车的机会，共享就是中国汽车产业变道超车的机会。就像自行车一样，100多年的自行车工业走向电动化，让人省力可以骑的更远，只是让产业从1.0变成1.1，变成1.2。但是共享所有权和使用方式的变革是更加底层和更加具有颠覆性的。中国我们毫无疑问在全力以赴推动和抓住新能源的机会，希望在未来我们能够一起携手能够共创，共同抓住共享的机会。

在这里面，我想分享给大家的是全球都在努力推动新能源，也许共享真的可能是中国的机会。今天在全球范围之内，滴滴平台在中国每天有3000万笔订单是共享出行的。北美大概只有三四百万笔，南美两三百万笔，欧洲一百万笔，印度东南亚也在百万笔，日本几乎还没有。中国有几十年沉淀下来的汽车工业基础，我们还有全球最大的共享出行网络和被教育的越来越成熟的共享出行的用户，所以未来引领下一个10年交通和汽车产业变革的中心不一定在欧洲，不一定在日本，而是在中国。在美国共享出行发展也很快，但是美国对于共享的迫切程度不如中国，中国有很多百万以上的超级大城市，这些城市的遇到的资源瓶颈，跟旧金山、芝加哥这种巨大的城市还是不一样。如何把共享和汽车真正的结合起来是一个历史性的机会。一百年前发明汽车的是德国奔驰，今天奔驰的合作伙伴也在这里，非常值得尊敬。一百年前第一次实现量产让汽车走入家庭的是福特，我们希望第一代为共享设计和大规模投入运营的共享出行网络是能够诞生在中国，这个是我们洪流共同的愿景和梦想。

在这样一个大的趋势之下，车企多了一种选择，从过去一百年我们习惯为家庭设计汽车卖给家庭，卖了以后连接服务是相对弱的。未来会有一个新的模式，就是汽车设计生产出来以后不是直接卖给用户，而是有一个运营商帮助用户去持有，用户使用就好。 希望在未来能够推动不仅仅为了家庭一次性购买而设计的汽车，而是能够诞生为里程使用设计的汽车，最重要的事情不是买它的时候15万、20万，而是每用一公里是2.1元还是1.8元。汽车运营商会按照每公里使用向用户付费，并且把这部分费用给到上游的硬件、金融、运营服务等等生态的合作伙伴。这样的市场效率会变高，它会是一个新的巨大的市场，是大家要共同去面对和努力的。

大家知道手机产业里面运营商每年消化的手机占比是超过50%的。我相信汽车产业，汽车一定程度上拥有生产工具的属性，不像手机就是一个个人消费品，汽车的拥有门槛更高，所以我相信未来汽车运营商的市场占比也许比手机运营商市场更大。所以也许有一天，我们除了一年能卖掉100万台车以外，我们还有一个新增的业务，滴滴愿意跟大家共建共治，这个业务还能够消化掉50万辆车，这些车服务两三百万个家庭。这样的思考之下，我们希望能够成立洪流的联盟，洪流初衷是汽车的钢铁洪流，围绕着汽车和车主的服务建立的开放平台服务，但今天更多的还是我们把力量汇聚到一起，面向未来去真诚的合作。

滴滴在未来整个产业里面的定位是非常清楚的，滴滴坚决不造车，滴滴也不谋求成为未来最大的汽车运营商，滴滴不会去拥有一千万甚至五千万或者更多的汽车，滴滴的核心能力就是服务好用户，服务好车主，在大数据和技术上面不断投入和突破。而在整个开放平台的建设里面，滴滴的价值观就是开放赋能，如果没有人做好，我们会尝试去做。但如果有人做好了，我们是开放和合作的。我们看到其实在滴滴开放之前，我们很多的车企也尝试过做租赁公司，但租赁公司客源运营成本都很重，未必能赚钱。也有很多企业在做分时租赁，但用户获取的成本和线下运营的成本高也不是以前核心能力，很难走出一条很长远的路出来。

滴滴在这里面有5年的探索，我们希望能够把我们的核心能力开放出来帮助到大家。比如说网约车的汽车运营商平台，我们相信新能源是大趋势，但是新能源汽车的性价做到比燃油车更高可能还需要5年或者更长时间，这一段抢跑的时期到底怎么渡过，关键在于运营商市场。因为卖给家庭算购买成本，但是卖给运营商市场是算每公里使用成本。很多网约车一天跑几百公里，每公里因为油改成电省下来的成本能够让今天我们很多的一些新能源汽车在滴滴上面就能盈利打平，而在家庭怎么算都算不过来帐，这里面有5年窗口期，我们希望帮助大家建立新能源网约车的汽车公司，提前推动新能源汽车的运营。等到全球的那个点到来，可能2025年，可能早一点，可能晚一点，全球发令枪响的时候，可能我们已经具备了一定的竞争优势。

分时租赁也是一样，今天滴滴分时租赁服务在我们探索的城市里面已经接近打平了，这里面是因为我们没有流量成本，我们有相对庞大的线下运营的基础，这些能力会开放给大家。不管大家还没有做或者已经做了，我们都愿意毫无保留的开放给大家。滴滴自己的车队可能已经是中国最大的几个车队之一了，今年5万辆汽车，我们实践运营过，在这里面用现在大家新能源汽车可以跑平，可以赚钱。但是，怎么样把这里面的用户流量大数据线下运营、渠道网络产品经验能够抽象出来帮助大家，这是今天滴滴希望做的，未来在滴滴汽车生态里面，汽车的设计生产，汽车的运营，出行服务的平台，智能驾驶的技术边界是模糊的。用户要的只是高效快捷的出行服务，希望我们能够真正携起手来把我们的事情做好，同时把我们的用户、数据和能力开放出去，帮助大家能够在新增的蓝海市场里面有所布局，有所成长。我们在中国的经验随着我们的全球化，过程大家的全球化，一样可以走向全球。 我们希望这一次全球的交通汽车产业的革命也许真的可能是因为我们奋进的中国的汽车人和滴滴一起推动和实践的。

开放的背后其实是专注，只有专注才能看清楚自己要做什么，也才能有真正的开放。很多人都会问我滴滴为什么不是口字旁的嘀，我们的滴滴、潮汐、洪流都是水字旁的，滴滴很喜欢水，上善若水，水利万物而不争，水有自己的信念，奔腾向海且能水滴石穿，我们特别希望未来能够有像水一样的包容，没有边界真正的合作，我们能够拥抱彼此，拥抱未来，能够汇聚百川，能够洪流入海。 感谢大家的到来，谢谢大家，希望合作愉快。