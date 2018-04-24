嘀嗒CEO宋中杰：蔚来资本CEO李斌将出任嘀嗒董事长

嘀嗒出行CEO宋中杰

新浪科技讯 4月24日晚间消息，在投中网近日举行的“第十二届中国投资年会·年度峰会”上，嘀嗒出行CEO宋中杰在演讲中透露，已邀请蔚来资本、蔚来汽车董事长和CEO李斌出任嘀嗒出行董事长。

宋中杰表示，顺风车模式才是真正的共享经济。它与出租车对标具有很大的成本优势，成本只有出租车的1/2，甚至1/3。

对于嘀嗒此前推出的出租车业务，他透露，从去年9月到今天，已经覆盖17个城市，注册的出租车司机超过30万，月活超过1000万。

宋中杰还透露，已邀请蔚来资本、蔚来汽车董事长和CEO李斌出任嘀嗒出行的董事长，“他也答应了。有李斌的加盟，我相信在嘀嗒出行的长期战略制定方面，在整个大出行生态的建立、协同和整合方面，都会给带来长足的进步和优势。”(张俊)

以下为嘀嗒出行CEO宋中杰演讲实录：

大家下午好！今天用十几分钟的时间向大家汇报一下嘀嗒出行所做的事情。

顺风车，真正的共享经济模式

嘀嗒出行原来叫嘀嗒拼车，我们是在2014年5月推出了第一个产品顺风车。应该在座的上海很多人用过我们的产品。顺风车跟现在市场上的网约车是不同的，不同的车主群体，不同的车主的行为。顺风车的车主就像在座的各位一样，都有工作，有一份自己的收入，他拥有一辆车，在他开车上路时，通过嘀嗒把空余座位分享给同路的乘客，这种模式是真正的共享经济模式。它具有很大的优势，就是成本低。它跟当地出租车对标的话，大概成本只有出租车的1/2，甚至1/3。这种模式跟网约车还有根本的不一样，就是不是简单的付费关系，更多的是互助。所以，在这里面可以看到很多是很强的社交场景。很多人在这里面聊天、交朋友，甚至还认识另外一半。我认识的上海两对，就是通过嘀嗒拼车认识了自己的先生和太太。

顺风车这个模式的特点真正能够缓解道路的拥堵。很多网约车平台都说是共享经济模式，可以缓解道路的压力，实际上，除了顺风车之外，所有网约车的形态都是在增加上路车辆的次数去提供服务的，只能加剧拥堵，不可能缓解。

共享经济的特点也能够部分解决、缓解交通里面的拥堵现象。用商业运行的模式，不管是出租车，还有网约车，都不可能解决高峰期用户打车的要求。商业运行是根据一天的用户量安排的，但是顺风车恰恰是在高峰期运力最大的时候，私家车主在上下班高峰期出车最频繁，所以顺风车在某种意义上缓解我们交通拥堵的压力，而且可以少排放二氧化碳。

假设一下，如果上海顺风车一天有100万的同乘次数，那么上海的汽车，至少可以少上路100万次以上！从这个意义上来讲，顺风车真正能够缓解道路的拥堵，让我们的城市交通更便捷！

顺风车从2014年推出到今年差不多4年时间，累计有超过5000万用户，300万的月活。在过去两年时间第三方统计，我们除了滴滴之外，成为第二大出行平台！

刚才谈到这个场景有很强的社交属性，所以，我们在应用里面有像微信一样建立好友关系，在我们的平台上，有超过300万对好友关系，也就是600万人在平台里，像微信一样的好友去沟通。这很难相信，在一个大家认为互联网移动出行的一个工具类应用里，有这样的社交属性。

移动出行交易的撮合平台

去年9月，我们在北京推出了打出租车。打出租车推出以后，我们还特别把嘀嗒拼车的名字升级为嘀嗒出行，来反映我们多样化的产品和服务。

如果看一下传统出租车的出行，至今仍是出行类别中最大体量的运力。全国有150万辆有牌照的出租车，从业人员大概有260万，每一天成交单数，即承担的运力超过6千万。

大家都知道，过去四年是网约车移动出行剧烈竞争的时代。但是4年过去了，传统的出租车大家都认为好像不是那么好，好像又落后，但是它的生命力依然强大！至今还能够一天有6千万运载次数。

不仅体量大，还有其他的特点，合法合规。而且现在在早期移动出行的时候，实际上是出租车是我们的急先锋。现在看出租车的网约水平，你可以认为是零。6千万体量，在出租车网约化不到3%，基本上是空白。

第二，如果用手机去叫出租车，会发现现在的体验是越来越差了。如果再跟同类的快车去比，可能体验会更差。所以，在这个领域，不仅是一个巨大的市场，而且用户体验是比较差的，网联化的水平也比较低，但是如果我们看到整个移动出行的终极，什么是最好的体验？什么是最有效率的运营方式呢？我们认为是移动出行加上现在的巡游的融合，是未来最好的用户体验和运力最大化、最有效！

所以我们看到这一点，在去年9月就开始在城市里面推出这个服务。我们想去做的事情，其实就两个大块。一块就是把现在的巡游车推动网约化，最后网约和巡游进行融合，也就是未来出去的时候，80%的用户手机上叫车，有20%的机会是路边的扬招。

比如说上海CBD的地方，我们比较一下，用手机打车和在路边扬招哪个用户体验好呢？对司机而言，这种场景的效率是不是更高了？我们会看到，所有的出租车通过嘀嗒的努力，80%的生意会从手机上来，但是很多人也可以享受20%的时间是扬招、路招。

另外一个要做的，就是提升整个出租车服务。在全国，上海的出租车服务应该在全国是比较好的。因为我是在北京，北京出租车跟上海的出租车相比有几个不太好。尤其是在冬天，比较有大的异味。北京这个服务其实比较代表整个中国的出租车的行业服务。

出租车本身是一个服务，但是过去几年是一个卖方市场。所以，大家都对它的服务其实是不满意的。但是因为网约这种技术，可以推动整个出租行业提升服务水平。我们是用诚信计划来去推动，在座的各位可以在网上去查一下，我们今年3月15日通过了一个第一线城市，五个城市，包括上海，可以看到几家出租车诚信的服务分数是怎样的，也可以看到每一个司机的排名是怎么样的。诚信计划每个季度都会推出各个城市的得分，我们希望能够提供城市的服务，提供网约车和移动出行打造最佳的体验，以后如果在座的各位和广大的市民，如果出门是想叫车的时候，我们希望现在的出租车是你们愿意选择的第一选择！

从去年9月到今天，我们已经覆盖了17个城市，注册的出租车司机超过了30万，月活超过了1000万。我们的订单数，每星期同比可以到15%。这个迅速的增长来源于哪里？来源于越来越多的用户去选择嘀嗒打出租车，嘀嗒在IOS的排名，从榜我们排到第四位，旅游可以排到第一位，所以，我们每天的下载是巨量。

嘀嗒出行的商业模式

总结一下，嘀嗒出行的商业模式和其他的网约车的商业模式完全不一样，他们都是移动出行的出租车公司，我们是一个移动出行交易的撮合平台，我们要跟出租车司机、出租车公司一起合作，给在座的乘客提供一个最佳的服务。

第二，我们认为，现在顺风车加上出租车是我们看到中国的一个最佳的产品组合和服务，它覆盖95%市场用户的需求，又很好地满足了通勤和及时性的需求。

另外一个很重要，这可能是我们做的事情在全国网约车平台里面唯一具备的特点，我们的顺风车和出租车都是在中国完全合法合规的平台，不存在违法风险！

第四，就是我们的团队。我们是有5个人在2010年开始创业，2014年我们去第二次创业做嘀嗒出行。我们几个人过去都在Google、雅虎和百度工作，也在PNG、方正等这种高科技和快消品这些行业里面工作过，我们以前也做团购的，现在要做出行，都有很丰富的经验。

最后，很高兴，我们也邀请蔚来资本、蔚来汽车董事长和CEO李斌出任我们公司的董事长，他也答应了。有李斌的加盟，我相信在嘀嗒出行的长期战略制定方面，在整个大出行的生态的建立、协同和整合方面都会给我们公司带来长足的进步和优势。

所有做的这些，和今后我们要做推出更多的产品和服务，我们都希望能够践行和实现我们嘀嗒出行的使命：让出行变的愉悦和有趣，谢谢大家！