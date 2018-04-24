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正版影视剧免费看？揭秘影视资源倒卖产业链条

正版影视剧免费看？揭秘影视资源倒卖产业链条
2018年04月24日 18:16 新浪综合
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　　来源：国家财经周刊 

　　“热剧免费资源，需要私（信）我。”“XX电影免费资源。”在热播电影、电视剧的微博评论区，人们经常能看到这样一些奇怪的“评论”。

　　与其说是评论，倒不如说是“广告”。在这些评论背后，除了少数分享免费资源的博主，其他大多数是打着“免费”旗号，吸引网民花钱购买盗版及来源不明影视资源，从中牟利的“影视贩子”。

　　这群人自称“影视代理”，混迹在百度贴吧（下称“贴吧”）、微博和微信资源群组中，如果给他们发出私信，那么你将掉入陷阱的第一步。

　　随后，你将被带领着转移“阵地”，最终以极低廉的价格换取影视资源，或者直接被骗钱财。你也将因此被卷入一条影视资源倒卖产业链中。

　　免费资源不免费

　　在某热门电视剧的微博评论区，记者以需要免费资源为由联系到一位发布评论的“影视代理”若风（网名）。鉴于微博内发私信链接极有可能被封号，她引导记者添加其私人微信沟通。

　　在与记者的交流中，若风自称是一名大学生，从事倒卖资源已有一年时间。她的微信朋友圈充斥着影视剧海报、播放界面截图和转账记录。

　　为了展示自己的“实力”，若风称自己拥有八、九成国内外影视资源，且售价十分低廉：无论是被下线的资源、热播美剧还是档期电影，大都按电影3元、电视剧5元收费，价格根据时间不同稍有浮动。

　　除了在线售卖各类影视资源，若风也在发展下线代理。她告诉记者，只需一次性缴纳188元代理红包，即可成为代理，不仅分享所有资源，还会教授你如何找资源、做推广，发展代理和客源。

　　记者缴费后，若风对记者进行了所谓的“代理培训”，并将记者拉入一个近400人的资源分享群。

　　按照若风所说，代理工作流程极为简单，关注“爱电影分享”、“毒舌网盘”、“菜鸟玩技”、“酸豆角”等资源分享公众号，根据“客户”需求，在后台回复剧名拿到百度云盘链接和密码，保存并分享给客户即可。

　　在那个400人微信群中，代理每发展一个下线，须向群主上缴10元，如果记者招收代理不需要通过上线，那么仍然需要向群主缴费。

　　除了倒卖影视资源外，这个群内还有主流视频网站的会员激活码售卖。以优酷平台为例，官方购买渠道月度VIP会员为20元，群内“拿货”（购买网站激活码）成本价12元，代理可以加价卖给客户，也可以卖给下线代理，赚取差价。

　　群内一位“资深代理”向记者“传授经验”称，做这行，人脉是关键，亲戚朋友、同学同事，越广越好，没有人脉会员很难发展下去，代理购买激活码卖不出去，找上家“退货”的也比比皆是。

　　诱惑与风险并存

　　这些正版或盗版影视资源来自何处？

　　金杜律师事务所合伙人何薇长期跟踪相关领域的案件，她告诉《财经国家周刊》记者，被倒卖的影视资源主要有三种来源。

　　第一种是所谓的“枪版”，即直接在影院用手机或摄像机等设备录制影像；第二种是利用国内外进口片上映档期的时间差，从国外传入国内；第三种则是当一部电影的DVD或蓝光碟开售，收费的正版影片在互联网上线、电视上星播放后，通过各种技术手段复制作品内容，或者截取网络及电视信号。

　　这其中显然存在巨大的法律风险。

　　何薇告诉记者，“倒卖合法影视作品，可能会侵犯作者的复制权、发行权、信息网络传播权和获得报酬的权利。”

　　一位法律界人士警告说，“资源党”们切勿心存侥幸，以为侵犯著作权罪的立案标准很高：如果行为人未经著作权人许可，以营利为目的擅自分享、传播他人影视作品的，违法所得数额人民币三万元以上即可被定罪量刑。

　　对购买盗版资源的消费者来说，省钱之举也有风险，花费全集的钱只换来几集更新，发送红包后拿不到资源，甚至直接被代理拉黑的现象相当普遍。

　　不过“影视代理”们显然不了解或者也不考虑这么多，400人群的群主对资源来源讳莫如深，当被记者问及法律风险时，若风则一句话带过，“群内都是正经资源。”

　　他们更关注的是赚钱。若风告诉记者，自己过去一年一共招入20～30名代理，本月刚刚过去三分之二，她已经赚到2000多元。

　　甚至在交流群里，有人还在编织一些更“美好的梦”：月入过万的“传说”在圈里并不少见，“轻松赚钱，一本万利”。

　　这套营销话术吸引了不少人加入其中。据记者调查了解，目前从事影视代理的人群多为在校大学生和宝妈（家庭妇女），并且多以兼职为主。

　　一方面，这类人群没有全职工作，时间充裕，符合随时随地网络作业的基本要求；另一方面，倒卖资源违法成本低，加上网络平台具有便利性和隐蔽性特点，该类人群容易被“薄利多销”的宣传蛊惑。

　　已成灰色链条

　　经过多年的发展，“影视代理”们从事的倒卖工作，已经不是简单的单点联系，而是通过几大热门的网络社交平台和工具，在各种套路下，串连成了一条完整而成熟的灰色链条。

　　以推广为例，代理通常会重新申请工作微信，专发营销信息，避免透支真实人脉。

　　在推广渠道选择中，最基础的是在影视剧贴吧发帖，评论附个人微信求关注，保持帖子活跃度，甚至顶至首页。

　　其次是微博推广。如果影视剧登上微博热搜榜，代理会在评论中透露自己有资源，俗称“蹭热度”，然后“守株待兔”；自己发微博时则加上影视剧相关话题，提高关注度。

　　有“资深代理”告诉记者，贴吧会被删帖，相对而言，贴吧的敏感词在微博反而更容易被搜到。

　　随后，通过代理发展会员，在贴吧、微博引流，微信线上交易，最终在百度云盘分享资源，倒卖产业链形成了一个完整的闭环。

　　微博、贴吧、微信这些社交平台缘何成为倒卖灰产的工具和温床？

　　在何薇看来，这些平台最大的共同之处在于，当侵权行为发生时，著作权人很难及时找出侵权账号背后行为人的真实身份，而行为人很容易更换账号信息，给著作权人维权造成很大阻碍。

　　2017年，影视作品版权保护被列入相关部门专项行动的主要任务，通过网盘分享、聚合盗链、应用程序、微博微信、论坛社区等方式传播盗版影视作品的行为，成为集中整治的内容之一。

　　但在实际操作过程中，由于公众版权保护意识不强、交易通过第三方支付平台完成，监管部门难以追根溯源等原因，侵权成本低、维权成本高仍然是我国影视知识产权保护面临的一大难题。

　　不过伴随我国不断加强对知识产权的保护力度，近年来，知识产权侵权案件的判决赔偿金额已经不断提高。

　　何薇补充道，可以考虑由监管机构、相关行业协会、各大相关平台联合协作，充分利用各种技术手段和法律措施，共同打击灰产，还公众一个“干净”的影视网络空间。

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