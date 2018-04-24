ofo否认收购谈判 称将保持长期独立发展

新浪科技讯 4月24日晚间消息，针对滴滴重启收购ofo的传闻，ofo方面发布声明称，消息不属实，ofo将保持长期独立发展。

今日据虎嗅报道，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判。”接近此笔交易的人士透露，“如果一切如滴滴所愿，收购消息将在六月前后官宣。”不过当时滴滴和ofo双方对此都未向新浪科技置评。

ofo方面刚刚发布声明称，该消息不属实，ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。(张俊)

以下为ofo声明全文：

针对今日有消息称有涉及ofo的收购谈判启动一事，特此声明如下：

该消息并不属实。ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。当前，ofo已连接了全球22个国家超过1400万辆共享单车，为超过250座城市的2.5亿用户提供了超70亿次高效便捷、绿色低碳的出行服务。

以ofo为首的共享单车行业已由高速发展走向高效率发展的新阶段。ofo将通过技术革新和高效运维，继续引领共享单车行业发展。

“让世界没有陌生的角落”是ofo始终不变的初心，也是ofo前进的方向。到2025年，ofo将为全球20亿用户提供便捷的智能绿色出行服务。