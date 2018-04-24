新浪科技> 创业 > 正文

ofo否认收购谈判 称将保持长期独立发展

ofo否认收购谈判 称将保持长期独立发展
2018年04月24日 18:14 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月24日晚间消息，针对滴滴重启收购ofo的传闻，ofo方面发布声明称，消息不属实，ofo将保持长期独立发展。

　　今日据虎嗅报道，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判。”接近此笔交易的人士透露，“如果一切如滴滴所愿，收购消息将在六月前后官宣。”不过当时滴滴和ofo双方对此都未向新浪科技置评。

　　ofo方面刚刚发布声明称，该消息不属实，ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。(张俊)

　　以下为ofo声明全文：

　　针对今日有消息称有涉及ofo的收购谈判启动一事，特此声明如下：

　　该消息并不属实。ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。当前，ofo已连接了全球22个国家超过1400万辆共享单车，为超过250座城市的2.5亿用户提供了超70亿次高效便捷、绿色低碳的出行服务。

　　以ofo为首的共享单车行业已由高速发展走向高效率发展的新阶段。ofo将通过技术革新和高效运维，继续引领共享单车行业发展。

　　“让世界没有陌生的角落”是ofo始终不变的初心，也是ofo前进的方向。到2025年，ofo将为全球20亿用户提供便捷的智能绿色出行服务。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有