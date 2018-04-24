翟欣欣首次发声:苏享茂事件有人泼脏水 决定不再沉默

翟欣欣

新浪科技讯 4月24日下午消息，认证为“当事人 翟欣欣”的用户@半夏微澜风 现身微博，就苏享茂事件发声。

翟欣欣称，苏享茂的家属因为悲伤，说一些不客观的、过头的话，可以理解。“律师应该是客观公正的，即使是作为一方当事人的立场，也不应有意歪曲事实，误导舆论”，“有些人为了个人名利，一次次地往我身上泼脏水。”

翟欣欣表示，在亲友的鼓励下，决定不再沉默，说出所经历的一切。“接下来的几天，我将陆续讲述我和苏享茂的交往过程。真相交给读者去判断。”

2017年9月7日，WePhone创始人苏享茂坠亡。他留下的遗书称，遭前妻翟欣欣威胁并索要1000万元和房产赔偿。

事后，苏享茂亲属发布消息称，苏享茂和翟欣欣经网络婚介平台介绍相识，到结婚，整个过程不到一年。其间，苏享茂为前妻翟欣欣累计花费近1300万元。事件引发广泛关注，翟欣欣随即陷入舆论漩涡。

再后来，苏享茂家属委托曾代理王宝强马蓉离婚案的张起淮为代理律师，翟欣欣方面也与北京市盈科律师事务所签订委托协议，指派易胜华律师团队担任法律顾问，处理其与苏享茂自杀事件有关的法律事务。

今年4月20日，苏享茂家属到朝阳法院起诉翟欣欣，要求其返还千万财产。代理律师张起淮表示，此次递交材料中的三个案由围绕离婚后财产纠纷、赠与合同无效、返还财物展开。

翟欣欣代理律师易胜华表示将积极应对诉讼，并表示注意到苏享茂家属及其代理律师在接受媒体采访时，发表了一些不符合事实的言论，有可能对司法机关独立办案造成干扰，建议主管部门监督执业律师在此案中的纪律。

以下为翟欣欣微博全文：

大家好，我是翟欣欣。

自去年九月至今，我一直保持沉默，不管遭到怎样的诬蔑和谩骂，还有住处和电话被曝光，被人威胁和骚扰。这段时间，我生活在极度恐惧之中。

有些事情我不说岀来，是基于对死者的尊重，宁可自己承受这些不公平的指责和巨大的精神压力。

我知道，绝大多数骂我的人，都是出于内心的正义感，我对他们没有怨言。这些谩骂，都是建立在所谓“真相”的基础上。这个“真相”，是由苏享茂的家属和他们的律师说出来的。

苏的家属因为悲伤，针对我说一些不客观的、过头的话，我可以理解。律师应该是客观公正的，即使是作为一方当事人的立场，也不应有意歪曲事实，误导舆论。

事情的进展颠覆了我的看法。有些人为了个人名利，一次次地往我身上泼脏水。

在亲友的鼓励下，我决定不再沉默，勇敢面对现实，说出我经历的一切。无论这个事情的最终结果是什么，我都要说出来。

接下来的几天，我将陆续讲述我和苏享茂的交往过程。真相交给读者去判断。