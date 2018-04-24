马云：企业家的这“三观”，决定了企业能走多远

马云

文丨猎云网

4月23日晚间，，阿里巴巴集团董事局主席马云现身天津参加“2018中国绿公司年会”，发表了年会的压轴演讲。在他看来，企业家必须拥有“新三观”来面对未来的挑战。

第一观就是全局观，第二观是未来观，第三观是全球观。未来要想成为优秀的企业，必须要靠“新三观”来看待问题。

马云强调，未来全球既有竞争，更有合作，中国离不开世界，但世界同样也离不开中国，未来我们需要的不仅仅是G20，更需要的是G200。“一带一路”是未来的新时代，也是中国和世界未来最大、最了不起的全球化之路。

以下为演讲实录：

马云：尊敬的高主席、张市长，尊敬的柳传志司仪，各位来宾、各位企业家朋友们，大家好！

我今年不敢多做演讲，但是有些地方不得不去，我决定从今年开始尽量用稿子念，但我的稿子我是认真的思考过，我基本上每一个稿子我都自己看过好几遍，自己写自己弄，我的风格没有变，认认真真的写下来，以显示对所有参会者的尊重。

欢迎大家参加中国企业家俱乐部绿公司年会，看到那么多的新老朋友其实特别感到温暖，尤其刚才高主席对民营企业高度的认可，以及民营经济和企业未来的期待，尤为感动，张市长充满想像力的对天津未来的定位和战略思考，以及对民营企业的呼唤，也让我们心潮澎湃。

2008年我们提出举办绿公司年会的想法，那时候我们认为只有绿色才能持续发展，我们认为只有心里绿，环境才有可能绿，所有的企业只有带着绿色的思想、绿色的行动、绿色的理念才能让整个社会走向绿色。

今天来了将近700多名企业家，我站在这里非常的感慨，中国历史上从来没有过像今天这么壮大的企业家群体，企业家也从来没有像今天这样受到如此的重视，我想现在肯定是中国历史上企业家数量最多、企业家地位最高、中国企业家经营环境最好的时代。

今年是我国改革开放40周年，我相信没有改革开放，没有40年来我们走过的路就不可能有我们的今天。中国将继续深化改革开放，我想我们这一代企业家可以说是生逢其时，这一代企业家也是过去40年改革开放的勇敢的实践者，我们在座每一个人既是改革开放的受益者。

我们充满感恩，充满感动，在过去改革开放不成熟的早年时期，我们都走到了今天，我相信未来会发展的更好，经商的环境也会更好，好的环境我们更需要珍惜，更需要参与建设，不仅仅是为了我们自己，而是为了我们下一代的企业家，为了更多的年轻人。

企业家不同于生意人，不同于商人，生意人是有钱就干，商人有所为而有所不为，企业家却是要以家国利益为重，以社会利益为重，商业是必须要有思想引领的。

最近听见有的领导说要像尊重科学家一样尊重企业家，这非常鼓舞人心，我相信我们企业家也能把握好这个机遇，同时我们要问自己，我们是否真正有企业家的思想、企业家的格局、企业家的情怀。

社会尊重我们不是因为我们会赚钱，而是我们会花钱，我们会用钱，我们懂得如何用钱去改变和影响世界，用钱去如何完善社会完善社区和完善未来。

我很高兴今天的论坛有这么多的企业家能够跳出商业谈商业，不少企业家跟几年以前已经不一样了，几年以前企业家一上台总是宣传自己的产品，打公司自己的广告，甚至我也发现几年前很多企业家在两会期间也不断的讲自己公司的广告，讲自己的宣传。

而今天，我们的企业家进步非常之大，我们没有就商业谈商业，我们能够跳出商业谈商业，我们能够跳出自己的企业来企业，这就是我们企业的格局和境界在不断的提升。

经济的发展、技术革命的突进、世界的剧变，我们国家要从数量经济到质量经济，从出口转向进口，这些对我们每个人既是机会，更是挑战。

在这儿跟大家分享我在公司内部经常要提的三个“观”，企业家必须用有“新三观”面对未来的挑战。全局观、未来观、全球观。

▌全局观就是生态观

让我们企业内部的生态上下链左右都满意，要让客户满意，要让员工满意，要让合作伙伴满意，要让政府满意，甚至要让竞争对手也会因为跟你竞争而赢得对你的尊敬。

全局观就是不从局部利益考虑问题，要从全球考虑问题，要从全局利益考虑问题，要考虑各方利益，因为世界已经真正进入了命运共同体，只有大家好你才有可能好。

村里面你最富就会出现斗地主的情况，IT时代是让强者更强，而DT时代就是包容，是共同富裕的发展。

第一次技术革命诞生的商业模式是工厂，第二次技术革命诞生的商业模式是公司，而这一次技术革命将诞生一种新的商业模式那就是平台。

今天人人都站在平台，但是平台的真正的价值就是让平台上的人比你更成功，只有让别人成功了，你才能真正的成功，所以只有让别人强大了，你才有可能强大，平台不是获取更多的利益，而是担当更多的责任。

▌未来观，必须站在未来来思考问题，站在30年以后来看今天

企业必须以创新去解决人类未来所要面对的所有问题，引领社会进入新的时代，企业解决的问题越大你的市值就会越大，就会越受人尊重，如果不能从未来来看问题，我相信你的企业很难走的很远。

今天大家都在讲核心技术，核心技术确实很难，但也不是高不可攀，我们错过了昨天的机会，但我们不能再错过明天的机会，关键的在于改变我们今天的很多的思考、很多的做法，很多的体制机制要不断的创新，没有正确的未来观，没有恒心，没有远见，不敢去相信，不敢去相信而相信，我相信你是不可能走的很远，也不可能获得真正的核心技术。

我认为真正有未来观的大企业不会去创造概念，不会去争流量，不会去搏眼球，而是要去争核心技术。市场份额大，市场份额牛，不是真正的牛，核心技术牛才是真正的牛，在关键技术、核心技术上争高下是大企业当仁不让的责任。

今天说到技术，大家都讲到的是芯片，讲到的是操作系统，讲到的是互联网，其实每个公司都应该有自己独特的绝活，有自己独一无二的技术，哪怕服务，也是任何一家公司独一无二的独门兵器。

▌第三全球观，必须站在全球看问题，站在全球看中国

眼光看见一个县你就做一个县的生意，眼光看见一个省就能做一个省的生意，如果眼光看全球你就能做全球的生意。我今天觉得企业家必须拥有全球视野，哪一家企业有全球化的意识哪一家企业就有更好的未来，全球化的潮流不会改变，但全球化只会越来越完善，全球化不是国际化，国际化是一种能力，而全球化是一种格局，是一种境界。

毛泽东不会讲英文，尼克松不讲中文，但他们两个人在1972年制订了最了不起的全球化战略。

全球化的核心是在其他国家和地区创造独特的价值，创造就业，做当地做不到的事情，全球化首先要讲究的是尊重其他文化，尊重其他民族，尊重其他民族和人民的创新。

国际化讲的是能力，全球化我刚才讲就是格局和境界，今天的全球化是服务世界的能力，如果说过去中国走出去是人走出去，是机器走出去和资金走出去，那么今天中国走出去是信息走出去、服务走出去、价值观走出去。

今天没有哪个国家，没有哪一个企业可以说自己在新技术上可以高枕无忧，也没有哪个国家或者哪一个企业有绝对的优势、绝对的垄断、绝对的安全。未来全球既有竞争，更有合作，中国离不开世界，但世界同样也离不开中国，未来我们需要的不仅仅是G20，更需要的是G200。一带一路是未来的新时代，也是中国和世界未来最大、最了不起的全球化之路。

这一两年来，看到很多企业在海外积极开拓参与一带一路的发展，我们非常高兴，我们企业不仅要去投资，更重要的是去创造价值，我们走出去要赢回来的不仅仅是利润，更应该赢回的是尊重。

新时代的企业必须要积极参与风险防控以及脱贫和环境的三大攻坚战责任和意识，企业家还要追求新的“三性”，就是可持续性、包容性和绿色性，离开这“三性”的发展就是违背未来企业的发展规律，今后的企业你做的任何业务必须思考是否可持续，是否足够的包容，是否可以持久的绿色。

不参与三大攻坚战的企业，不具备“三性”的企业，即使你成功了，你也不可能赢得社会、同行、员工甚至你的孩子的尊重。

治理环境这个攻坚战企业要有担当，企业要靠技术赢得利润，靠技术赢得市场，在企业的每一个重要的决定，每一次技术创新都要看看它是否有利于社会的可持续发展，是不是更加普惠、更加包容，是不是绿色，只有我们自己的心态是绿色的，我们的行动自然会绿色，社会的环境也会变的绿色，整个社会才有可能更加持续、健康、有序的发展。

这里我特别感谢天津市委市政府为这次大会做出的所有的努力和贡献，也感谢各位参加绿公司年会，希望我们共同努力，在20周年绿公司年会中国会有真正的蓝天和碧水，谢谢大家。