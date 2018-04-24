新东方发三季财报：净收入逾6.18亿美元 同比增41.2%

新浪科技讯 北京时间4月24日下午消息，新东方公布了2018财年第三季度财务业绩： 2018财年第三季度净收入逾6.18亿美元，同比增长41.2%；运营利润约为5837万美元，同比增长1.5%；归属于新东方的净利润约为6838万美元，同比增长1.1%。

据统计，新东方2018财年第三季度学生报名人数约为86.14万，同比上升7.7%；截至2018年2月28日，学习中心总数达1000家，与去年同期相比净增197家（ 2017年同期学习中心总数为803家），与上季度相比净增60家。截至2018年2月28日，学校总数为87家。

新东方董事会主席俞敏洪认为，2018财年第三季度的收入延续了稳步增长的势头。“净收入增长再次超出我们原本的预期，同比增长达41.2%。同时，季度末递延收入约为10.8亿美元，同比增长42.5%。”

财报显示，新东方的K12业务在第三季度进一步加速，收入同比增长约51%。优能中学在第三季度取得同比约51%的收入增长，泡泡少儿的收入则同比增长约50%。

俞敏洪表示，尽管今年的农历新年较去年晚，有小部分春季班招生滞后到了三月，但二季度和三季度整体的学生报名人数仍同比大幅增长达30%，大大推动了新东方当期的收入增势。“此外，在第四季度的前八个星期，学生报名人数同比增幅达40%，报名收入同比提高65%，增长势头依旧，令我们备受鼓舞。”

新东方首席执行官周成刚指出，在坚定不移地推行“优化市场”战略的同时，新东方一直致力于维持收入与利润间可持续的健康平衡发展。“通过此前三个季度的努力，我们已在拓宽业务方面取得良好成效。”

在第三季度，新东方进一步推动业务拓展到具有强大增长潜力且具有更高运营效率的城市，在23个现有城市内合计净增了47个学习中心，在连云港与盐城推出两家培训学校，并在焦作、东莞和海口共开设三个双师模式培训学校与八个学习中心。截至第三季度止，教室总面积同比增加约41%。同时，新东方继续推广K12 线上线下标准化互动教学系统的使用，并在各大城市继续推出针对海外考试的线上线下标准化互动教学系统。

除此之外，新东方亦持续发展在线教育业务，加强对纯线上教育平台新东方在线的投入。新东方在线期内收入同比增长约63%，注册用户增加约88%，付费用户增加约70%。在线K12业务则在资源投入与一系列宣传活动的推动下，取得强劲收入增长，增幅达约176%。周成刚认为，这一成果进一步增强了新东方对其进行战略投入的信心，“相信新东方将充分把握蓬勃发展的在线教育市场，进一步推动收入增长。”

“随着业务扩展计划持续展开，我们在期内仍然面对一定的利润率压力，但大致处于合理水平。”新东方首席财务官杨志辉表示，“接下来我们仍将重点关注运营效率、设施利用率与成本控制方面的提升，同时，我们也依旧相信利润率所面临的压力将在第四季度及下一个财年逐渐缓解。在我们成果显著的拓展战略指引下，相信我们的战略性发展计划与投入将继续为我们的客户和股东创造可持续的长远价值。”