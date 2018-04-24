教育部发紧急通知预防孩子沉迷网络 附防迷网三字文

教育部办公厅印发紧急通知做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作

为切实做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作，有效维护中小学生身心健康和生命安全，教育部办公厅近日印发《教育部办公厅关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》强调，预防中小学生网络沉迷需要各方面尽心尽责、密切配合、齐抓共管，各地要充分认识预防中小学生沉迷网络的极端重要性和现实紧迫性。

《通知》要求，一是切实增强责任感紧迫感。要健全制度机制，强化日常监管，以更大力度、更实举措抓紧抓实抓好这项工作，保障广大中小学生在良好的网络环境下健康快乐成长。二是迅速开展一次全面排查。发现涉及中小学生的网络违法违规行为，以及宣扬赌博、暴力、色情等内容的网络文化产品，要及时会同相关部门采取措施予以整治。发现学生有沉迷网络等问题的，要及时给予教育和引导，恢复正常的学习生活。三是集中组织开展专题教育。要通过多种形式开展专题教育，引导学生正确认识、科学对待、合理使用网络，了解预防沉迷网络知识和方式，提高对网络黄赌毒信息、不良网络游戏等危害性的认识，自觉抵制网络不良信息和不法行为。四是严格规范学校日常管理。要研究制定预防学生沉迷网络工作制度，并指导学校加强对校园网内容管理，建设校园绿色网络。各校要明确学校各岗位教职工的育人责任，加强午间、课后等时段管理，规范学生使用手机。五是推动家长履行监护职责。要通过开展家访、召开家长会、家长学校等多种方式，提醒家长承担起对孩子的监管职责，帮助家长提高自身网络素养，掌握沉迷网络早期识别和干预的知识。同时下发《致全国中小学生家长的一封信》，要求各地传达到每一所学校、每一位家长，并做好回执回收保管。该信另附“防迷网”三字文，朗朗上口，便于记忆。

以下为《致全国中小学生家长的一封信》全文：

致全国中小学生家长的一封信

诸位家长：

互联网络既兴，移动终端正盛；信息交互通达宇内，图文视听精彩纷呈；有助沟通便捷，能广世人见闻，可增少儿学识，更促社会繁荣。然成瘾游戏、邪恶动漫、低俗小说、网络赌博，附生蔓延，危害孩子健康，亟须大力防范。是以倡导全体家长，恪尽父母责任，力行“五要”，与学校共筑防范之堤。

一要善引导，重监督。家长须强化监护职责，养良善之德，树自卫之识，戒网络之瘾，辨不良之讯。

二要重表率，立榜样。家长须重视网瘾危害，懂预防之策，远网游之害，读有益之书，表示范之率。

三要常陪伴，增亲情。家长须营造和美家庭，增亲子之情，理假日之乐，广健康之趣，育博雅之操。

四要导心理，促健康。家长须关注子女情绪，调其心理，坚其意志，勇于面对挫折，正确利用网络。

五要多配合，常沟通。家长须主动配合学校，常通报情况，多交换信息，早发现苗头，防患于未然。

防孩子沉迷网络，须各方尽心尽责。为易记忆、广传播，特附“防迷网”三字文：

互联网，信息广，助学习，促成长。

迷网络，害健康，五个要，记心上。

要指引，履职责，教有方，辨不良。

要身教，行文明，做表率，涵素养。

要陪伴，融亲情，广爱好，重日常。

要疏导，察心理，舒情绪，育心康。

要协同，联家校，勤沟通，强预防。

教育部基础教育司

2018年4月20日