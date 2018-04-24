监管威力显现，300亿理财平台宣布：只能赎回不能买

来源：中国基金报 记者：林影

互联网资管新规的威力开始显现。4月23日，互联网理财平台立马理财宣布平台自4月23日起暂停新增理财业务。这家含着“金融+互联网+实业金汤匙”出生的平台成为互联网资管新规下又一家整改对象。

暂停新增理财业务 赎回提现不受影响

立马理财在公告里表示，公司此番调整是根据《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知（整治办函【2018】29号）》（下称“29号文”）的指示。

具体来看，主要有这几大业务暂停：

1. 充值、立马金库转入、银行理财购买（续存）、工资理财等资金转入业务暂停；

2. 第三方服务拉卡拉贷款申请暂停；

3. 定期理财转让申请、购买服务将于4月25日22点后暂停。

不过，投资者的提现、赎回不受影响，包括立马金库转出、定期理财赎回、银行理财赎回、保险理财转出等资金转出业务正常开展。所以有提现或者赎回需求的投资者可以正常操作。

事实上，立马理财的来头并不小，根据平台介绍，立马理财由光大证券、网易、海航旅游合资打造，其中，光大证券持股40%，海航旅游和网易旗下的优佳电子商务公司各持股30%。平台于2015年10月28日正式上线，是国内第一家具备“金融+互联网+实业”背景的互联网金融平台，产品包括固定收益理财、活期保险类理财等。

财汇大数据终端统计显示，截止到2017年11月，立马理财平台交易额已经突破了320亿元，用户超过400万。

活期产品转出需求激增“捡漏”心态要当心

基金君登陆立马理财后发现，目前“理财”一栏，仅有的活期和银行理财产品已经悉数不能购买，不过，值得注意的是，七日年化收益率在3.74%的活期产品转出人数激增。

基金君9点20左右点开活期理财页面时，还显示有269人在转出，但到了近10点的时候，就提示有310人在进行资金转出。

“今天有朋友给我发了这个公告，提醒我赶紧提现，我也比较担心，就把活期的都取出来了”，一位投资者告诉基金君，自己刚刚赎回了在平台购买的活期产品，很快就到账了。

在立马理财的百度贴吧里，关于这个公告的持续效应仍在继续，多数买了定期产品的投资者情绪比较担忧。

也有投资者4月23日晚9点发帖表示，本月19号应该到期的“海实盈2号B理财计划”还没有到账，担心逾期出问题，而根据这个产品的简介，是承诺2个工作日内本息返还的，也就是说，最晚到期日就是本周一。随后有网友反映，本月20号应该到期的产品，今天也还没有到账，询问客服后得到答复是最晚周三到账。

不过，也有一些投资者想趁机购买转让产品来“捡漏”。

在立马理财的转让区域，基金君看到，目前确实有很多转让产品，10余个转让产品给出的预期年化收益率都超过7%，最高能达7.21%，不过相对来说，这些产品的剩余期限比较长，均在200天以上。而6%-7%之间的预期年化收益率则更多。

基金君在此提醒，投资者在购买该类转让产品的时候，不要只盯着预期年化收益率，要综合平台各方面的因素进行考虑，谨慎出手。

互联网资管新规下的牌照硬伤

如前面所言，立马理财的股东背景很牛，不过，再牛的股东背景在29号文的压力之下也黯然失色。根据规定，互联网资管业务须持牌上岗，也就是持有中央金融管理部门颁发资产管理业务牌照或资产管理产品代销牌照，而所谓的“定向委托计划”、“定向融资计划”、“理财计划”、“收益权转让”等公开募集资金的行为均被定性为非法金融活动。

合规已然成为互联网理财平台第一生命线。一家华东网贷平台的相关负责人告诉记者，互联网资管新规可能会对一些平台造成冲击，包括引入基金、保险等资产管理产品打造一站式理财的平台，此外还有代销违规金交所产品的平台。

而立马理财的定位就是“新中产首选-一站式综合理财平台”，有投资者告诉基金君，该平台从今年1月开始产品就很少，只有光大银行的理财产品，以前一些定期的理财产品都没有了，当时客服给出的回复是“目前没有符合标准的产品上架”。

有网贷人士告诉基金君，在29号文的监管口径下，对于互联网平台而言，在只有两条路可以走，一是获得金融机构牌照或取得资管产品代销资质维持现有业务，其二就是清理存量业务以避免被认定为“从事非法金融活动”进而被取缔。

摆在立马理财面前的路也并不是很多，对于大部分互联网平台而言，获取传统金融机构牌照几乎不可能，资管产品的代销资质更是难上加难。但是，如果没有牌照，无论是基金、支付还是小贷，出于合规考虑，还是做不了。

事实上，这场整改风波已经波及了多家互联网理财平台。今年4月，乐视金融就紧急下线了预期年化收益率超7%的“乐享其成产品”。京东金融更是在“去资产化”，京东金融CEO陈生强近日就曾表示，未来京东金融的收入，将来源于服务金融机构产生的服务性收入，而不是拥有资产所获得的收益。这意味着，京东金融在未来将不直接持有金融资产，而将把全部的金融资产转让给银行等金融机构，其扮演的角色是为金融机构服务，即全部业务转为ToB，做科技服务。