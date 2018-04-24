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谷歌母公司Alphabet首披投资初创企业成绩单

谷歌母公司Alphabet首披投资初创企业成绩单
2018年04月24日 14:03 界面
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　谷歌首次披露了多年来大举投资初创企业的成绩：据该公司估计，这些投资的价值约为110亿美元。

　　来源：界面新闻 郑超前

　　4月24日，据彭博社消息，谷歌在周一首次披露了自己多年来大举投资初创企业的成绩：据该公司估计，这些投资的价值约为110亿美元。

　　从今年开始，一项新的会计规定使得谷歌母公司Alphabet Inc.要在财报中披露其持有的非上市股票的公允价值。这就包括该公司在硅谷一些估值最高的非上市公司中持有的股份，例如Uber Technologies Inc.、爱彼迎和Stripe Inc.。

　　以前，Alphabet根据入股价格汇报非上市股票投资。该公司上季度表示，这些股票价值78.1亿美元。经过本季度的会计调整后，Alphabet对它们的估值为110亿美元。这为公司每股收益贡献了3.40美元。

　　2009年3月，谷歌正式成立风险投资基金Google Ventures，聚焦多个行业进行早期投资，包括消费级互联网、软件、清洁技术、生物技术、医疗及其他我们尚未考虑到的领域；2017年7月，谷歌母公司Alphabet正式决定在谷歌旗下成立新的风投子公司Gradient Ventures，将专门投资早期的人工智能（AI）初创公司。

　　据悉，2017年，Alphabet的三大投资部门GV、CapitalG和Gradient Ventures以及谷歌自己共做出了103笔投资交易。

　　目前，Alphabet账面上的最大持仓可能是Uber。

　　2013年，Alphabet的风投部门GV以37.6亿美元估值对Uber投资2.58亿美元。2016年，Uber获得了来自沙特阿拉伯的35亿美元投资，在此之前这家公司的估值为625亿美元。其他投资人在本轮投资中还贡献了21亿美元，也就是说那次融资Uber获得了56亿美元，融资后的估值达到了681亿美元。今年2月份，Uber解决了与Alphabet旗下Waymo的无人驾驶专利大战，在本次诉讼的调查中，调查人员表示上个月在获得软银12.5亿美元投资之后，Uber的估值达到了720亿美元。

　　如果GV一直持有这2.58亿美元的原始股份，那么按最高估值计算，其价值将近50亿美元。但在Uber去年陷入动荡并导致首席执行官Travis Kalanick下台之后，Uber的估值就不那么明朗了。Alphabet没有说明它计算Uber股份价值所依据的估值，也没有披露自己持有的股份数量。

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