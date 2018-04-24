传滴滴重启谈判收购ofo 双方不回应

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新浪科技讯 4月24日午间消息，今日有媒体报道称，滴滴正在推进收购ofo的谈判。滴滴和ofo方面对此都未发表评论。

滴滴与ofo的关系可谓曲折。滴滴曾参与ofo此前的多轮融资。去年4月，滴滴还将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。随后，滴滴系派出三名高管进驻ofo，不过不久后便被宣布休假。外界认为，滴滴与ofo管理层在多个方面存在矛盾，比如ofo是否与摩拜合并以及合并的具体方案，ofo在滴滴出行体系中的独立地位等等。

与ofo出现嫌隙的滴滴开始在共享单车领域单独布局，与小蓝单车达成托管将其复活，并推出了自有单车品牌青桔单车，滴滴App中的单车入口也不再是ofo独享。

ofo方面也开始寻求其它势力驰援。

2017年7月，ofo在E轮融资中引入了阿里巴巴；2018年3月，ofo的E2-1轮融资由阿里巴巴领投，蚂蚁金服也参与跟投。

不过今年的共享单车格局发生巨变。日前，在滴滴有投资意向的情况下，美团宣布全资收购摩拜。阿里扶持的哈罗单车也刚刚完成新一轮融资。不过滴滴的青桔单车却进展不顺，在深圳、成都等地遭遇监管问题，在越来越多的城市对新车投放设限的情况下，青桔单车的拓展无法短期内大规模进行。

根据虎嗅报道，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判。”接近此笔交易的人士透露，“如果一切如滴滴所愿，收购消息将在六月前后官宣。”不过目前滴滴和ofo双方对此都未向新浪科技置评。(张俊)