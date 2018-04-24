滴滴与31家车企成立洪流联盟 将共建汽车运营商平台

程维

新浪科技讯 4月24日上午消息，滴滴今日宣布联合31家汽车产业链企业成立洪流联盟战，将共建汽车运营商平台，滴滴将开放网约车、分时租赁、定制车、智能驾驶和后市场服务业务。同时滴滴还发布了与车企共同设计和生产的共享出行智能工具D1。

滴滴创始人、董事长兼CEO程维表示，滴滴有三大愿景。一是成为全球最大一站式出行平台，服务全球20亿用户和50%的出行需求；

二是共建汽车运营平台，推广超1000万辆共享新能源汽车。他透露，滴滴的车队规模今年会突破5万辆，绝大部分是新能源车，并且有信心能够赚钱；

三是成为全球智能交通技术引领者，投入智慧交通和无人驾驶。

在程维看来，未来交通发展的趋势是新能源、共享和智能。

新能源方面，滴滴希望未来成为最大的新能源汽车运营商。2017年滴滴平台有26万新能源汽车，占现有存量的三分之一，2020年将超过100万辆。

共享方面，程维认为共享是中国汽车产业弯道超车的机会。“未来产业变革的中心可能不是欧洲、美国，而是在中国。”程维说，“100年前发明汽车的是奔驰，我们希望第一代为共享设计和大规模投入运营的共享出行网络能够诞生在中国。”

程维介绍，洪流联盟是与车企共建汽车运营平台，滴滴不会自己造车。而是提供平台，将车厂设计生产——家庭持有的模式转变为车厂设计生产——汽车运营商——用户使用。

他还认为，分时租赁目前并没有走出一条长远的路，滴滴希望开放自己的平台和能力。在洪流联盟下，滴滴将开放网约车、分时租赁、定制车、智能驾驶和后市场服务。同时在用户流量、大数据、产品运营和渠道网络上赋能合作伙伴。 发布会上，北汽、比亚迪、车和家等31家来自汽车制造、零配件制造、新能源、数字地图、车联网等领域的企业成为首批洪流联盟成员。

滴滴出行副总裁杨峻表示，滴滴还将联合汽车企业共同定义开发未来共享出行汽车。滴滴在现场发布了宣称第一代为共享出行设计的智能交通工具D1，不过并未公布具体的车辆配置和外观。

杨峻介绍，D1是与车企联合开发。同时在安全、体验和效率上有着优势。在安全上，包括车辆安全、运营场景安全、乘客保护和行人保护；体验上，提升出行体验；效率上，寿命更长，能耗更低，事故率更低，维修保养更便宜。“我们未来的目标是每公里降低一半的成本。”(张俊)