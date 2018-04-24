赖小民落马:华融爆金融大案 乐视等均从公司拿到巨资

4月19日晚，中国华融发布公告，赖小民已经于4月17日向董事会递交了辞呈，并于当日生效，董事会提名王占峰担任公司执行董事、董事长，李欣担任公司执行董事、总裁。

4月17日晚，中央纪委国家监察委网站发布消息：中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。这是中央纪委与国家监察委合署办公后，办理的第一个金融大案，新一轮的金融反腐拉开帷幕。

翌日，中国华融在港股停牌。中国华融为中国资产规模最大的资产管理公司，截至2017年底，其资产总计为1.86万亿元。

据时代周报记者了解，多家国资委旗下的央企金控集团，下发了内部自查文件，要求确认公司涉及华融的业务，尤其是与华融系上市公司中国华融（2799.HK）、华融金控（0993.HK）、华融投资股份（2277.HK）、太平洋实业（0767.HK）相关的金融商品。

4月19日晚，中国华融发布公告，赖小民已经于4月17日向董事会递交了辞呈，并于当日生效，董事会提名王占峰担任公司执行董事、董事长，李欣担任公司执行董事、总裁。

4月20日，中国华融复盘，股价当日大跌11.95%，华融金控、华融投资股份、太平洋实业同样大跌。

赖小民其人

“赖小民是个极其自信的人，口才极好，在他带领下，华融总资产增长了50多倍。”华融一内部人士对时代周报记者说道。

赖小民的简历并不复杂，职业生涯的上半段，是在监管机构任职。1983年，他在中国人民银行参加工作，从处长做到局长，再到厅局级，历任央行资金处处长，银监会北京局局长、银监会办公厅主任等；职业生涯的后半段，变成金融机构高管，2009年开始担任中国华融总裁。

“虽然是公务员出身，但不能说赖小民不是个厉害的企业家。” 上述华融内部人士对时代周报记者说道。

2009年赖小民接手中国华融时，大部分分公司正陷于亏损之中，企业利润微薄，入不敷出，实际上是亏损状态。

赖小民提出要完成5.3亿元利润的年度指标，并给公司高层分别下达了任务指标，但公司内部士气依然不高。赖小民随后引进了原平安银行的周伙荣，担任广东分公司负责人，当年广东分公司扭亏为盈，实现收入5600多万元，第二年实现净利润超过1亿元。2010年，中国华融30多家分公司全部扭亏为盈，实现拨备前利润8.94亿元。

2011年，国务院会议决定，对中国华融资产公司进行股份制改造，转型为企业法人主体，自负盈亏、自主经营参与市场竞争，并制定了引进战略投资者的计划和上市时间表。

在那之前，创立于1999年的华融资产管理公司，是为了处理工商银行不良资产而专门成立的公司，设计寿命10年，2009年前后，华融资产管理公司的历史使命已经接近完成，理论上即将解散，人员“从哪来回哪里去”。但是，赖小民接手华融3年，迅速实现扭亏为盈，华融发展也驶上快车道。

2012年，经国务院批准，中国华融资产管理股份有限公司正式挂牌成立，标志着中国华融由政策性金融机构转变为市场化的金融机构。中国华融官方称之为“迈入第二次创业新征程”。

2012年之后，赖小民很大精力都投入到了引入战略投资者方面。据媒体报道，赖每年都要飞行30多万公里，走遍30多个省市区。候选的战略投资者名录，从86家筛选到50家，再筛选到30多家，到11家，最终，国务院批准了7家，包括美国华平集团、中信证券国际、马来西亚国库公司、中金公司、中粮集团、复兴国际、高盛集团。

2015年10月30日，中国华融在香港联交所主板上市，融资196.97亿港元，成为当年下半年在港股上市的最大IPO。

在赖小民治理下，华融不断外延扩张。2010年10月，其重组的华融湘江银行在长沙挂牌开业，拿到了银行的牌照，此后又陆续拿到了PE牌照、期货牌照。2018年3月，证监会批准华融基金管理有限公司，华融拿到了公募基金牌照。

涉嫌严重违纪违法

对于赖小民被调查，中央纪委国家监察委的定性是：“个人涉嫌严重违纪违法。”

此前，中央纪委国家监察委1月23日针对国家能源局前副局长王晓林，定性为“涉嫌严重违纪”，并没有作“违法”定性。而2016年1月26日，中央纪委监察部对国家统计局原局长王保安的定性是，“涉嫌严重违纪”，同样没有“违法”。

王保安与赖小民关系紧密。

王保安1998年开始担任财政部办公厅副主任，2009年12月开始担任财政部部长助理、党组成员，2012年2月开始担任财政部副部长，2015年4月，升任国家统计局一把手，担任党组书记、局长。

在华融改制之前，财政部负责制定华融资产处置、税收、财务管理等制度办法，实际上是华融的主要管理单位，在华融改制之后，财政部又是华融的控股股东，持股比例为63.36%。

中央纪委监察部定性王保安“涉嫌严重违纪”的半年之后，中共中央批准开除其党籍，经查，王保安“毫无政治信仰、长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查”。

2017年5月，河北省张家口中级法院宣判，以受贿罪对王保安判处无期徒刑，他非法收受他人财物，金额共计折合人民币1.53亿元。

根据王保安的刑事判决书披露，在华融向全球招募引进战略投资者的阶段，王保安曾引荐某投资人，与赖小民见面，寻求单独参与对华融的战略投资，也就是希望从赖小民处拿额度，证言中说，赖小民因为投资人的资质和品牌的原因，没有答应。

“在投资市场中，利用权力、关系或消息，帮别人拿额度是极其赚钱的生意，早些年某些项目上，中间人能获得投资额度10%的提成。”华融内部人士对时代周报记者说道。

另据媒体报道，赖小民出事，是因为与某些同样是江西财大毕业的民营企业董事长存在利益关系，通过金融手段，将资金输送给相关公司。

“华融之前风格激进，包括乐视网、神雾环保、保千里，都以股权质押的办法，从公司拿到了巨额资金。现在风险都要暴露出来了。”上述内部人士对时代周报记者说道。

新的掌舵人到位

“现在业务不好做了，本来就是金融监管愈发严厉，许多套路都玩不了了，现在又出事，资金来源会收紧。”上述华融内部人士对时代周报记者说道。

根据中国华融2017年年报，其业务主要分为不良资产经营、金融服务、资产管理和投资三大板块，其中不良资产经营是整个公司的根基。

2017年，华融不良资产经营业务实现收入为689亿元，实现税前利润为203亿元，资产总计9350亿元，这块业务主要是逆周期经营，在经济下行周期，大量收购吸收不良资产包，等到经济周期恢复上行，再卖出获利。2017年，在宏观经济恢复的形势下，虽然华融2017年新增项目数量低于2016年，但华融在这部分的收入增速高达35.9%。

资产管理和投资业务，华融2017年实现收入325亿元，增长了50%，但是受资管新规和监管趋严的影响，面临不小的压力。

金融服务方面，华融也面临快速扩张后的清算压力。这部分业务在2017年实现收入309亿元，包括华融证券、期货、华融湘江银行等子公司的汇总收入，其中，银行实现收入140亿元，是贡献最大的板块，证券和期货则贡献了88亿元的收入。赖小民被查后，中国华融迎来了新的掌舵人。

4月19日晚，中国华融发布公告，董事会提名王占峰担任公司执行董事、董事长，李欣担任公司执行董事、总裁。

51岁的王占峰是吉林榆树人，博士研究生，此前担任广东银监局党委书记、局长。2011年11月至2014年5月曾任山西银监局党委书记、局长；2014年5月起任广东银监局党委书记、局长。

被任命为中国华融总裁的李欣此前担任中国东方资产管理公司党委副书记、监事长，曾在中国银行工作多年。资料显示，李欣在东方资管主要负责保险业务，兼任中华联合保险集团股份有限公司党委书记。

从去年8月原中国华融总裁柯卡生辞职至今，中国华融总裁一职已空缺半年多，中国华融副总裁王利华代行总裁职责。在4月12日银保监会的专场新闻发布会上，王利华代表中国华融，重点介绍了中国华融2017年度经营业绩。