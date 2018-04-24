新浪科技> 互联网 > 正文

国家版权局：2017年中国网络版权产值突破6000亿元

国家版权局：2017年中国网络版权产值突破6000亿元
2018年04月23日 21:14 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【TechWeb报道】4月23日消息，根据国家版权局网络版权产业研究基地发布的《中国网络版权产业发展报告（2018）》内容显示，2017年中国网络版权产业的市场规模达6365亿元，相较2016年增长27.2%。其中，网络版权产业用户付费规模达3184亿，占比规模突破50%。

　　数据显示，2017年中国网络视频用户付费市场规模为218亿元，同比增长接近翻番，预计未来两年仍会保持超60%的高速增长。在用户付费意愿提升和IP改编变现的推动下，中国数字阅读市场规模突破百亿元，同比增长31.1%，预计未来几年复合增长率仍将接近30%。

　　2017年短视频市场迎来了快速增长，报告称，2017年中国短视频用户规模突破4.1亿人，同比增长115%，且相比2016年每月均实现了翻番增长。同时，报告预计，2020年短视频市场规模将超350亿。

　　直播方面，2017年中国网络直播用户规模达4.22亿人，相比较2016年增加7778万人，网民渗透率达54.3% ;其中游戏直播用户规模达到2.24亿，秀场直播用户规模达到2.20亿，均较2016年有大幅提升。

　　此外，网络游戏市场去年也有着不错的增长。数据显示，2017年中国网络游戏市场规模达到2355亿元，同比增长32%；2017年中国网络游戏用户规模达4.42亿人，较2016年增加2457万人，网民渗透率达57.2%;手机网络游戏用户规模达到4.07亿，较2016年增加5543万人，手机网民渗透率达54.1%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有