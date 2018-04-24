国家版权局：2017年中国网络版权产值突破6000亿元

【TechWeb报道】4月23日消息，根据国家版权局网络版权产业研究基地发布的《中国网络版权产业发展报告（2018）》内容显示，2017年中国网络版权产业的市场规模达6365亿元，相较2016年增长27.2%。其中，网络版权产业用户付费规模达3184亿，占比规模突破50%。

数据显示，2017年中国网络视频用户付费市场规模为218亿元，同比增长接近翻番，预计未来两年仍会保持超60%的高速增长。在用户付费意愿提升和IP改编变现的推动下，中国数字阅读市场规模突破百亿元，同比增长31.1%，预计未来几年复合增长率仍将接近30%。

2017年短视频市场迎来了快速增长，报告称，2017年中国短视频用户规模突破4.1亿人，同比增长115%，且相比2016年每月均实现了翻番增长。同时，报告预计，2020年短视频市场规模将超350亿。

直播方面，2017年中国网络直播用户规模达4.22亿人，相比较2016年增加7778万人，网民渗透率达54.3% ;其中游戏直播用户规模达到2.24亿，秀场直播用户规模达到2.20亿，均较2016年有大幅提升。

此外，网络游戏市场去年也有着不错的增长。数据显示，2017年中国网络游戏市场规模达到2355亿元，同比增长32%；2017年中国网络游戏用户规模达4.42亿人，较2016年增加2457万人，网民渗透率达57.2%;手机网络游戏用户规模达到4.07亿，较2016年增加5543万人，手机网民渗透率达54.1%。