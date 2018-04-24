雷蛇拟全面收购虚拟信用积分平台MOL Global

雷蛇公告截图

【TechWeb报道】4月24日消息，港交所上市公司雷蛇（Razer）昨晚宣布，有意通过收购虚拟信用积分平台MOL Global, Inc.余下全部已发行股本约65.1%，全面收购MOL Global。

雷蛇称，收购MOL Global余下未被雷蛇持有的股本的现金代价约为6,100万美元（约4.8亿港元），并将通过建议法定合并（以下简称“合并”）完成。合并完成后，MOL Global将成为雷蛇的全资附属公司。

虽然此合并须经MOL Global的股东批准，但雷蛇已经获得其他主要股东的不可撤销承诺投票赞成合并，加上雷蛇目前持有的34.9%股份，将足以批准进行合并。

MOL Global

MOL Global目前营运东南亚最大的电子支付网络之一，其在线支付渠道正被知名且正处于高速发展的公司所用，如Lazada、Grab和优衣库 (UNIQLO)等，2017年透过其电子支付网络所处理的总付款价值超过11亿美元。

信用卡在东南亚的普及率低，而MOL Global凭借独特的线上线下支付模式，以及近100万个线下支付点，成为该地区最大的虚拟信用积分供货商。MOL Global已协助包括索尼PlayStation Store SEA、Facebook Gameroom、Nexon及战游网（Wargaming）等游戏公司在东南亚地区通过游戏及数码内容变现。

合并完成后，雷蛇目前的zGold将与MOL Global的MOLPoints虚拟信用积分业务结合，在单一实体下为玩家创造全球最大的虚拟信用积分平台之一。

雷蛇称，这将显著加速并扩大雷蛇以玩家为主的生态系统中服务业务的发展，让游戏和媒体公司继续通过单一平台在全球范围内将游戏和内容变现，并从规模经济中受益。

“此次收购将结合雷蛇的zGold以及MOL Global的MOLPoints虚拟信用积分，为玩家创造全球最大的虚拟信用积分平台之一。”Razer联合创始人兼CEO Min-Liang Tan表示，“东南亚是全球GDP增长率最高的地区之一，同时也是拥有世界上最年轻人口的地区之一。鉴于MOL Global已经营运东南亚最大的电子支付网络之一，MOL Global的业务整合能为雷蛇提供一个拥有无限发展潜力且令人兴奋的新业务分部。除此之外，我们将能够利用MOL Global的领先技术，及其过去17年来建立的庞大内容、客户及伙伴网络，以扩展雷蛇在快速发展的东南亚地区的现有业务。”

Razer创立于2005年，总部设在旧金山和新加坡，在全球各地共设有9个办事机构。Razer产品包括高性能个人电脑与游戏主机的外设产品及 Razer Blade灵刃系列游戏笔记本电脑。Razer的软件平台拥有超过4,000万名注册用户，其中包括物联网平台Razer Synapse雷云、RGB 灯光技术系统Razer Chroma以及游戏 优化及启动程式Razer Cortex雷游。Razer的服务包括zGold虚拟信用积分服务。zGold是全球最大的虚拟信用积分分销网络 之一，玩家可透过zGold购买逾2,500个游戏中的虚拟商品及装备。

截至发稿，雷蛇股价下跌1.64%至2.4港元，总市值约216.54亿港元。