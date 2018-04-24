我在优衣库体验了一把抢购潮：Jump联名T恤一件难求

作为一个向来习惯于上网抢购商品的互联网住民，从未体验过线下的抢购。优衣库 x Jump联名T恤的发售现场，让我这辈子难忘——原本整齐的货架散作一团，顾客四处流窜不停地翻找着衣服，他们手里起码还攥着一件以上的衣服，有的人还正在通电话，店员则是一边叠衣服一边回答着顾客的问题“龙珠这款还有货吗？”“这个还有XL号吗？”“还会补货吗？”

我想如果把店铺的优衣库Logo换成小米，火爆的抢购场面看起来也毫不违和。

线上线下销售一空，连购物袋也抢手

早上我醒来便看见朋友的消息，优衣库官方旗舰店的龙珠T恤在凌晨就已经卖光了。为了确认消息，我还特意去淘宝店查看，发现店内的44款Jump联名T恤全部售罄，包括特别尺码也一件不留，只剩童装部分尺码还有货。

啊！我一个月前立下了要买“战五渣”的flag，难道就要这么倒了吗？

于是我怀着线上线下库存不同步的侥幸心理来到实体店，现场的情景令我绝望——你无法想象这是周一的优衣库，要么缺码要么缺货，就连货架上的展示样品也无影踪，要知道优衣库是规定不能售卖展示样品的。抢购太疯狂了。

现场购买联名T恤，会附赠一个精心设计过的购物袋。购物袋上画满了知名的漫画人物，比如大空翼、孙悟空、鸣人等等，整个袋子充满了二次元的感觉。不混二次元圈的我，都觉得非常好看。据说这个购物袋也限量，有的店铺甚至要消费满一定金额才会给。

79元四舍五入等于不要钱，为什么不买

那一刻我又重温了抢购小米新品失败的心情，想买”战五渣“是不可能的，在实体店也不可能了。那么既然我没买到，其他人有没有买到？为了平衡一下心理，我随机采访了几位顾客。

一位手上空空如也的女生引起了我的注意。我想她也没有买到。

我：“您好，请问您是不是也没买到您想要的款式？” 女生：“我今天不来买的，我朋友来买。她买了5件。” 我：“为什么会这么喜欢这个T恤呢？一口气买这么多。” 女生：“就是喜欢漫画啊。而且这是联名T恤诶，一件只要79元，四舍五入等于不要钱！平时的联名T恤起码要500块吧。” 我：“诶，看你样子挺年轻。是大学生吗？” 女生：”没有啦，在上高中。” 我：“高中不上课吗？”

女生没有说话，留了个如花的笑容让我体会。

其他的顾客回答更是五花八门，有跟风买的，单纯觉得图案好看买的，也有现场视频帮朋友买的，还有的则是漫画忠实粉丝……

火爆是必然的

此次Uniqlo选择的合作对象是著名漫画杂志《周刊少年Jump》，后者创立于1968年，孕育了无数经典的漫画佳作，如今是全日本发行量最高的连载漫画杂志。

双方合作推出的联名T恤主题涵盖了《火影忍者》《足球小将》《龙珠》《海贼王》《死神》等家喻户晓的漫画，是80后、90后永恒的童年与青春回忆，漫画中脍炙人口的人物形象拥有相当多的死忠粉，甚至连80后也会给自己孩子看动漫，粉丝范围广泛。2018年恰逢《周刊少年Jump》创刊50周年，此次联名更附上了非凡的纪念意义。

此外漫画一路陪伴成长的粉丝，如今已经成年，积累起来的购买力随时会爆发。在当下推出相应的联名T恤，对于粉丝们来说同样意义非凡：他们买的并不是一件简单的T恤，买的是童年的回忆，买的是漫画的精神，买的也是个人的标签——当海贼粉丝与海贼粉丝相遇的时候，更容易找到认同感。何况人们都希望自己永远是个孩子，通过这种方式来找回童年的感觉，何乐而不为。

在这其中网络亚文化的影响更不容忽视。小猪佩奇在网络上的渗透力已经不用多说，优衣库前不久便推出过小猪佩奇合作的商品，遗憾的是只有童装，如果有成人款，我一定不会错过当”社会人“的机会！而本次优衣库 x Jump的联名T恤最火爆的款式之一，就是”战五渣“。这个词最早来自于《七龙珠》的拉蒂兹，现在多用于调侃的情景，轻松中透露着戏谑，戏谑也不乏轻蔑。由于该词语可表达的意思过于复杂，放个图大家自行体会。

款式限量是另一个助推剂。在与店员的交谈中，我确认了此次Uniqlo x Jump的联名T恤是限量的，之后并不会有任何形式的补货，卖完就直接下架了。因此能买到合适尺码的顾客们都是幸运儿！

有了以上几点作为基础，优衣库 x Jump50周年系列T恤不火爆都难。

下一个联名是漫威

其实我最终买到了“战五渣”，是在一个非常角落的地方找到的。在结账的时候，店员也感叹道：“已经好久没有出现这么火爆的场面了。”其实此前优衣库也出了不少联名，比如迪斯尼、草间弥生……均没有出现过这样火爆的场面。

而对于接下来将要推出的漫威合作款，店员表示很有信心：“应该会比这个更火爆吧。“

哦对了，听说成都和重庆并没有那么火爆，想买优衣库 x Jump50周年系列T恤的朋友可以找人代购了。