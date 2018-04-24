满帮融资19亿美元 国新基金和软银愿景基金联合领投

新浪科技讯 4月24日上午消息，满帮集团今日宣布完成合并后第一轮融资，融资金额19亿美元。

此次融资由国新基金和软银愿景基金联合领投，包括谷歌资本(CapitalG)、Farallon Capital、Baillie Gifford、Ward Ferry、阳光保险融汇资本、金沙江创投、新世界K11投资、农银国际在内的多家境内外投资机构跟投。红杉资本、腾讯、光速中国、全明星基金、钟鼎创投、高瓴资本、元生资本、襄禾资本、纪源资本等现有投资人也参与本轮融资。

作为全国最大的车货匹配信息平台，满帮持续致力于为用户提供准确便捷的信息交互平台服务。同时，满帮也已发展成全国最大的货车车后服务平台，通过覆盖柴油、ETC、新车、金融、保险、园区等服务领域，为货车司机提供一站式服务。2018年，满帮已经成功上线在线运费交易平台，已实现单月交易数亿元，为货主和司机间的交易提供更多保驾护航。

截至目前，中国干线货车700万辆中有520万辆是满帮会员，中国物流企业150万家中有125万家是满帮会员，中国公路货物日周转量182.8亿吨公里中有135.9亿吨公里是通过满帮平台发布。通过减少空驶，满帮于2017年为中国节省了860亿元的燃油损耗，减少4600万吨的碳排放。

新一轮融资将持续为满帮注入发展动力，帮助其提升用户体验和拓展新业务和新市场。展望未来，满帮将进一步探索新能源、无人驾驶、国际化等领域，持续进行物流的基础设施建设。

满帮董事长兼CEO王刚表示：“合并令满帮的发展进入新的阶段。就像满帮名字的寓意，我们全心全意致力于帮助货主用户和司机用户降本增效，坚持以技术为导向，将满帮打造成为全球最大的运力平台及运力公司。满帮接下来的主要任务是核心人才战略，我们希望用80亿来寻找人才，必要的时候包括用并购的方式来完成人才战略，让大家一起合并梦想，来满帮共同创业。