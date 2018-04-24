爱钱进母公司凡普金科提交招股书 申请赴香港上市

新浪科技讯 4月24日消息，爱钱进母公司凡普金科已于4月23日晚间向香港联交所正式递交招股书，申请赴港上市。招股书显示，凡普金科在2015、2016、2017年营收规模分别为人民币2.64亿元、9.89亿元、42.19亿元，增幅分别为275%、327%，净利润方面，凡普金科2015年至2016年分别亏损4.71亿元、5377万元，2017年扭亏为盈，盈利达到11.92亿元。

根据招股书，凡普金科截至2015年底、2016年底、2017年底活跃投资用户累计达19.4万、63.4万及160万，复合增长率为187.2%。自成立至2017年12月31日，活跃借款用户为90万。

公开资料显示，凡普金科创始于2013年，作为科技赋能型普惠金融平台，专注于借款撮合业务，侧重服务目前未被传统金融机构充分服务的个人金融需求。截至2017年12月31日， 凡普金科独立注册投资用户为1317.7万人，独立注册借款人为1826.5万人，合计超3000万人。

招股书中还显示，今年年初，凡普金科完成B轮融资，包括农银国际、国泰君安在内多家机构参投，此前，凡普金科曾获高榕资本A轮融资。

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